-Gritan auxilio desde nuevo hospital Covid

-Llevan a Cabada al único restaurante abierto

-Otro de los chiples se sumó a relajo con La Boa

-La quiere publicar el sábado 27 de junio

La semana pasada fue inaugurado el Hospital Móvil Covid del IMSS, a un costado de la Unidad de Medicina Familiar número 70. Las instalaciones especiales comenzaron a operar casi de inmediato, dándole respiro a la clínica del Seguro Social que concentra la mayor cantidad de casos de contagios en el estado.

El hospital es un edificio de 30 por 24 metros con base de concreto antibacterial, cuenta con 39 camas y es operado por 200 trabajadores distribuidos en cinco turnos. Fue parte del personal contratado de emergencia para atender la crisis de coronavirus que todavía mantiene semiparalizado al país.

Pues bien, la inversión fue recibida con gusto por los sectores privados y públicos que ven en el IMSS a la institución más fuerte para atender la contingencia. Sin embargo, hay preocupación porque de unos días a la fecha han surgido llamados de auxilio del propio personal médico porque no tienen el equipo suficiente de protección.

“Amigos! Estamos buscando apoyo para el Hospital Móvil Covid donde trabajo, somos personal de enfermería, médicos, limpieza, mantenimiento, alrededor de 30 por turno, por lo cual buscamos ayuda de cualquier tipo... Overoles, N95, comida, bebidas (no contamos con cocina) cualquier ayuda es bienvenida...”, es el mensaje que han replicado en redes sociales. Puede verse la imagen en la edición digital de La Columna.

No bastan las instalaciones nuevas y funcionales, que lo son, si el equipo humano no ha sido debidamente equipado.

***

De nuevo abrió el gobernador Corral el restaurante del Salón 25 de Marzo -el único que es mantenido abierto durante la pandemia y no solamente para llevar sino para comer ahí-. Ahora recibió a su invitado en turno, el independiente alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, y algunos funcionarios del equipo estatal.

Antes de arribar solitario por la puerta de la remozada Calle Libertad, el alcalde fronterizo dio a conocer que el objetivo del encuentro fue abordar temas relacionados con la seguridad.

Efectivamente pudo ser eso pero al gobernador le debió interesar más hablar con Cabada sobre la reforma electoral. Es posible que no solamente requiera de su apoyo en alguna etapa que deba votar el Ayuntamiento de Juárez, sino también con sus opiniones ante los medios de comunicación.

Al alcalde juarense no le cayó nada bien la iniciativa como fue presentada en relación a la figura de los candidatos independientes y al gobernador no le conviene regresar a la pelea con el presidente municipal de la principal ciudad del estado.

Pronto veremos en los hechos los resultados de esa comida en el único restaurante abierto en etapa de coronavirus.

Por ahí han desfilados líderes sociales, empresariales, diputados, líderes de Acción Nacional mientras miles de restaurantes son obligados a permanecer cerrados y en potencial riesgo de desaparecer.

***

Desde los más grandes hasta los más chicos en jerarquías de poder en Palacio de Gobierno disfrutaron la puesta de pechito enviada como regalo del 9 de junio por la Presidencia de la República.

Cualquier aprendiz de mercadotecnia debió ser escuchado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de caer en el garlito con el solo nombre del supuesto grupo opositor nacional a la 4T: BOA, que luego fue musicalizado en tono de la Sonora Santanera.

El gobernador, Javier Corral Jurado y su vocero, Manuel “Igor” del Castillo, fueron “traicionados” por los técnicos de su anodina presentación mañanera del miércoles, y aunque trataron de bajar el video, ahí quedaron para la historia sus carcajadas y festejos al momento de aparecer en su pantalla precisamente La Boa.

Algún chistoso del equipo se encargó de colocar la tonada como cierre de la presentación. Intentaron convertir el error en juego después que se dispersó pero en redes ya los habían castigado mínimo como imprudentes y nada serios.

Esos instantes fueron capturados y subidos a su Face (foto en versión digital de La Columna) por otro a quien en la Secretaría Particular de Palacio identifican como miembros del equipo de “los chiples del jefe”, Alejandro Alanís.

Es el fotógrafo del gobernador. Le llaman también el Mayweather de Palacio no porque sea de los mejores boxeadores del mundo (aunque acabó con “Rambo” hace años en menos de un round) pero sí porque carga al cuello cámaras fotográficas de disparatados costos como las brillantes cadenas del peleador estadounidense.

“Es la boa”, puso en su Face, y le agregó una letras presumiblemente rítmicas junto a una foto con “Igor” de espaldas y Corral en franca risa frente a él. Y pensar que semejantes personajes tienen en sus manos la administración del estado.

Alanís con su ocupación en Palacio no podía ser aviador como el ahora invisible secretario particular Francisco “La Coyota” Lozano pero igual se ha ganado su calidad de chiple en la nómina con cerca de 50 mil pesos de salario mensual, unos 30 mil de ellos nomás de compensación.

Con razón tanta risa… a costillas de AMLO pero patrocinado el buen humor por el bolsillo de los chihuahuenses.

***

El último mensaje del gobernador Javier Corral al líder de la bancada del PAN, Fernando Álvarez Monje, fue para que le bajara el ritmo a la reforma electoral. Ni que hubiera tanta prisa.

Ante las quejas del diputado porque no lograba mayorías ni siquiera en las comisiones donde se discutiría la reforma, le pidió que no se apresurara. No tiene que salir hoy o mañana, sólo que esté lista para publicarse el sábado 27 de junio en la edición normal del Periódico Oficial del Estado. Así de simple.

La reforma se compone de tres propuestas con cambios a la Constitución, al Código Municipal del Estado y a la Ley Electoral. En las dos primeras van casi puros asuntos de cajón. De la que salen chispas es de la tercera, por la ocurrencia de elecciones primarias que dispararía los de por sí elevados costos de la democracia.

Fue la salida que le dieron el coordinador panista y los operadores de Corral para que las primarias y otros cambios no fueran a nivel constitucional y no requirieran de mayoría calificada.

Ante eso se creyó que mañana, en el período extraordinario del pleno convocado por la Diputación Permanente, tendría que aprobarse el grueso de la reforma, tras un análisis superficial y con resultado preestablecido de la Comisión de Participación Ciudadana, que encabeza el mismo Álvarez Monje. No será así.

Para que no siga sudando frío el líder de la bancada azul, de Palacio le avisaron que ya hay una ruta definida y tiempos establecidos. El tiempo sobra para convencer a una mayoría simple (17 de 34 diputados) que demandan las reformas a las leyes secundarias.

El único resquicio que no deja tranquilo a Álvarez Monje es que aunque la reforma constitucional no contempla las primarias, por fuerza demanda algunas adecuaciones a la denominación del Instituto Estatal Electoral y referencias a la Ley Electoral del Estado. Y esa sí debe aprobarse por mayoría calificada (22 de 33 diputados) y hacerse circular a que la voten la mayoría de los ayuntamientos de la entidad.

Así, el tiempo marcado comienza la otra semana, de inicio a fin, para subirse al Pleno y mandarse a todos los municipios. Si pasa, que está en duda, tendrá duras pruebas, seguramente, en los cabildos que encabezan el independiente Armando Cabada y la panista Maru Campos.