Grilla en Ciudad Juárez

Inician las campañas federales rumbo a la Presidencia de la República, como también las diputaciones federales y en Ciudad Juárez, en tierras bravas, ya llegaron las famosas campañas electorales donde decenas de políticos se esforzarán por dar su mejor versión, pues unos hasta besos a señoras y niños están dando, otros ya entregaron su respectiva despensa, unos más alistaron ya la beca de AMLO para pedir el voto, y otros más ya prometieron lo que cada tres y seis años prometen: un cambio para las colonias y nuestra ciudad.

Al estilo moreno se dieron cita camiones y acarreados, como también amantes de la 4T para escuchar las palabras de su candidata por Morena a la Presidencia de la República, la Doña Claudia, que con un discurso prometió lo mismo que ya había prometido López Obrador y que en seis años no cumplió; les juró casi casi que hasta los carros volarían, ya que prometer no empobrece. Lo único cierto es que son las mismas promesas de hace seis años, los mismos discursos… y ahora me pregunto, si durante seis años ya pidieron transformar Juárez, ¿por qué Juárez está igual o peor?

Pobreza, baches, alumbrado, infraestructura, seguridad, migrantes, falta de medicamentos, falta de apoyos, etcétera, lo mismo que no fue suficiente para el viejito en la silla para cambiar a México y principalmente Juárez, ¿o apoco de nuevo va a culpar a todos para decir que de él no es la culpa?

Y ahora Claudia qué va a prometer, ¿que no se va a caer el metro? Porque cuando le tocó ser responsable de algo tan importante, familias sufrieron por su negligencia, y hoy esta señora anda como si nada, cuando su negligencia puede generar hasta la muerte… ¿cómo confiar en una mujer negligente, cegada e ignorante como ella?

Es momento de seguir trabajando por Juárez, el no cegarnos a que es una muy mala candidata y una muy mala opción que únicamente cumple con los caprichos de su jefe supremo Obrador en la sombra; tenemos ya listos los candidatos federales que mucho le deben a Juárez, pues muchos se van a Ciudad de México y se olvidan de la ciudad que representan por disfrutar de las mieles del poder, perdiendo el piso y jamás volver a tocar la tierra por la que fueron electos.

Es tiempo de reflexión y es momento que los ciudadanos estén atentos a por quién o quiénes van a votar, sin cerrar los ojos o cegarnos por una idea que en hechos han demostrado que no funciona; la transformación de 4Ta ya llegó a Juárez desde hace mucho, pues los resultados ya los conocemos y los vemos a diario en nuestras calles: caos y corrupción.