Graduandos del 2020

Graduarse representa la culminación de años de trabajo y esfuerzo, un gran logro digno de festejarse por todo lo alto. Sólo que en el momento actual, tan fuera de serie, millones de estudiantes vieron canceladas sus ceremonias de graduación en el mundo entero. Las generaciones del 2020 han vivido un rito de paso muy distinto a lo esperado: sin recibir sus certificados en público en medio de aplausos, sin abrazos ni selfis entre compañeros, sin baile.

Aun a distancia, todos los graduandos merecen nuestras felicitaciones por concluir exitosamente los estudios. ¡Bravo! Lo consiguieron adaptándose durante los últimos meses del ciclo escolar a una situación que obligó a modificar herramientas y métodos de trabajo. ¡Felicidades! Han llegado a su meta a pesar del entorno de desafíos e incertidumbre.

Como escribió Corina, una madre cuya hija de 12 años no tuvo ceremonia de graduación:

“Has entendido que el aprendizaje… depende mucho de tu propio esfuerzo y trabajo. Eso te enseñará …[que] hacer las cosas sin reconocimiento también es satisfactorio e invaluable. Has aprendido que no somos seres aislados, que cada una de las decisiones y cosas que sucedan al otro lado del mundo pueden tener una repercusión en el resto de la humanidad... Has aprendido que es más importante el bien común que nuestra propia comodidad, que el amor también implica hacer cosas difíciles para buscar el bien de la otra persona”.

Ahora empieza una nueva aventura. Algunos egresados continuarán preparándose en las aulas. A partir del 2020, sin embargo, la educación será más flexible. En Ciudad Juárez, informó por ejemplo El Diario, la UACH ya anunció grupos menos numerosos y contempla escenarios de clases presenciales, a distancia y mixtas para el próximo semestre. Dichas medidas reflejan la tendencia intensificada por la pandemia de incorporar la tecnología y la digitalización en la educación, si bien los expertos no esperan las clases virtuales sustituyan a los salones de cuatro paredes.

Esto está sucediendo en medio de señalamientos sobre un desfase entre el modelo tradicional de enseñanza y los empleos disponibles. Si cuando yo me gradué en los años 80 resultó evidente que mi título universitario no me garantizaría el nivel económico que esperaba, con el acelerado ritmo de cambio de la sociedad globalizada, escribió en el 2016 el periodista estadounidense Thomas L. Friedman, “el único modo de poder seguir trabajando durante toda la edad laboral es dedicarse al aprendizaje continuo”.

Y aún no hacía de las suyas el coronavirus.

La Organización Internacional del Trabajo informó que uno de cada seis jóvenes del planeta perdió su empleo por la contingencia. El desarrollo humano global retrocederá por primera vez desde 1990 debido al Covid-19, dice la ONU. Estados Unidos lleva meses en recesión y el Banco Mundial pronostica para este año la contracción más pronunciada en México desde hace seis décadas. A nivel local, hemos visto pérdida de empleos y cierres de empresas. A raíz de la pandemia crecerá el número de profesionistas mal pagados, trabajando en algo distinto a su área de experiencia o en la informalidad, aseguró en videoconferencia el economista Javier Martínez Morales durante una semana académica universitaria.

Es el mercado laboral al que entrará la generación 2020.

Uno de los peligros para quienes empiezan a trabajar durante épocas de incertidumbre económica es el daño permanente a su confianza, dicen los expertos. Las personas que entre los 18 y 25 años de edad viven una recesión, señalan, tienden a atribuir el éxito más a la suerte que al esfuerzo y a arriesgarse menos a cambiar de empleo. Aparte de aumentar la desigualdad, las contracciones económicas también elevan la polarización social.

Con razón Barack Obama dijo a los graduandos preparatorianos del vecino país que tendrían que madurar con mayor rapidez que algunas otras generaciones. “Esta pandemia ha hecho a muchos jóvenes darse cuenta de que los métodos antiguos de hacer las cosas simplemente no están funcionando”, indicó por televisión el expresidente de Estados Unidos. “De ustedes dependerá que el mundo mejore”.

Mientras tanto, yo recuerdo las palabras de Corina a una niña:

“¿Sabes? Conservar la vida es más importante que cualquier logro o reconocimiento”.