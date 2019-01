¡Gracias, profesor Machado!

Recuerdo que fue un 14 de septiembre del año 2000, yo recién había entrado a trabajar en una oficina del Gobierno del Estado, ahí conocí a entrañables amigos que conservo hasta la fecha.

Ese día mi papá me habló a la oficina y me dijo que le había pedido un favor a su amigo, el profesor Manuel Machado de la Rosa, para que me diera trabajo en uno o dos grupos de alguna secundaria. Para ese entonces mi hermana Citlalli ya tenía un año dando clases en la secundaria técnica 64, en la colonia Morelos.

Como es costumbre, las familias se distinguen por un oficio, algunos son comerciantes, otros contadores, policías, médicos o ingenieros. En mi familia somos maestros. Mi tía Avelina Murillo de la Cruz comenzó con la tradición, después les consiguió una plaza de maestros a mis tíos Genaro, Manuel, María y a mi papá, que era el menor de los hermanos.

Mi tía Avelina tenía estudios en la Normal Superior y su vocación como docente siempre estuvo marcada por el trabajo social. Le gustaba ayudar, lo hizo desde la primera experiencia en el Valle de Juárez, a donde llegó como maestra cuando apenas tenía 16 años y su carrera continuó hasta que se jubiló con más de 70 años.

En mi caso, la oportunidad de dar clases me llegó a los 19. La educación en México tiene algo de apostolado, siempre que se hace con buena voluntad. Esta no era la excepción. Aunque era muy joven, había aprendido mucho de mis padres y de mis tíos observando la mística del oficio docente durante la infancia y la temprana juventud.

Al día siguiente, 15 de septiembre, llegué al domicilio que me habían dado y, en lugar de un gran edificio, me encontré con varios cuartitos hechos de paletas de madera en medio de un campo llanero. Esa era la escuela y estaba en la periferia de la ciudad. Las clases que me asignaron fueron de educación cívica y ética.

Los fundadores, padres de familia, alumnos y maestros, levantaron la escuela desde cero. Me tocó ver que llevaban una silla o un bote de pintura vacío que lo mismo podía servir como escritorio o como librero, después llevaban un pizarrón usado o una puerta de madera. Cada clavo era una muestra de solidaridad. Eso es hacer escuela.

El aire se colaba entre las tablas y el piso de tierra era como un caballo silvestre que debíamos domesticar a cada rato, lo mismo podía significar una nube de polvo que una trampa de lodo.

Unos meses atrás, el profesor Manuel Machado de la Rosa había fundado esa escuela con la ayuda de la comunidad que, a punta de pico y pala, lograron aplanar el cerro y con pura voluntad armaron los salones.

Esa escuela, como muchas otras, se fundó en contra de la burocracia –que pocas veces comprende las razones sociales–. Como supervisor de secundarias técnicas, el profesor Machado de la Rosa eligió siempre las zonas más marginadas para fundar nuevas escuelas, ese alto compromiso social es el reflejo de una vida de congruencia, porque su misión de vida siempre fue la educación de calidad de las niñas y los niños que más lo necesitan.

La escuela comenzó a crecer rápido gracias a la gestión del profesor Machado de la Rosa. Le construyeron varios edificios con salones grandes que las siguientes generaciones disfrutan, poco a poco las carencias se hicieron menos –aunque en las escuelas públicas los recursos pocas veces sobran–.

Unos dos años después mi rutina se dividía entre las clases que daba en la secundaria, el trabajo en el Gobierno estatal y mis estudios en la universidad; como miles de juarenses, combinaba dos empleos con la aspiración de tener un título profesional.

Como dice el dicho: quien a dos amos sirve, con alguno queda mal. En esas circunstancias, uno queda a la merced del destino. A veces el tráfico podía ser un aliado o el peor de los enemigos, así que frecuentemente llegaba tarde a alguna de mis citas durante el día. En algunos lugares ya es costumbre la tardanza, pero en la secundaria donde daba clases, el maestro que llega tarde era el enemigo público número uno.

Un mal día llegué como 15 minutos tarde –una eternidad porque cada clase dura 50 minutos–. Cuando vi la cara del prefecto me di cuenta de que, esta vez, mi retardo no se iba a resolver con el descuento en nómina.

Con tono marcial me avisaron que el profesor Machado de la Rosa me esperaba en la sala de maestros, señal inequívoca de que me iba a llamar la atención. Afortunadamente, en mi portafolios traía algo a la mano para defender mi trabajo docente, comenzando con las listas de asistencia de mis grupos debidamente llenadas y unas planeaciones didácticas del mes anterior que, con suerte, me podrían ayudar a salvar el pellejo.

El profe Machado era un hombre duro, de la vieja escuela, mejor dicho, de la escuela clásica que nunca pasa de moda. De pocas palabras y muchas acciones, apasionado con su trabajo, un apóstol laico de la educación.

Su personalidad era la de un general de cinco estrellas del magisterio, sus luchas sociales y sindicales se entremezclaron con su historia de vida en el trabajo de campo que marcó su dura niñez en el rancho a donde regresó hace unos años cuando se retiró. Al final, siempre se trata de eso, de regresar al lugar donde se ama la vida, como dice la canción de Armando Tejada Gómez que hizo famosa Mercedes Sosa.

Cuando entré a la sala de maestros, el profesor Machado me esperaba con un lápiz en la mano. A pesar de ser amigo de mis papás, su trato fue seco y distante: “siéntese profesor”, me dijo y acentuó –con malicia- la palabra profesor para decirme sutilmente que podía ser cualquier cosa afuera, pero adentro mi papel era de profesor.

Me miraba fijamente con los brazos cruzados mientras me explicaba que estaba revisando algunos casos de profesores con diversas problemáticas. Evidentemente yo era uno de los problemas. Tomó mis planeaciones y me hizo anotaciones, sugerencias de cambios en la metodología, revisar los objetivos, ser realista con los tiempos, evaluar constantemente.

Después de una lección de 20 minutos sobre pedagogía en el aula, tomó las hojas –que quedaron más rayadas que un asiento de rutera– y me las regresó como diciendo, póngase a trabajar con más profesionalismo.

Antes de terminar agregó algo que recuerdo como si fuera este momento, “usted debe entender que lo más importante aquí son los muchachos, ellos le dan de comer, tiene que ser agradecido con ellos”. Desde entonces, todos los días recuerdo sus palabras cuando entro a dar clases.

Tengo 18 años de maestro y veo en cada uno de mis alumnos y alumnas a mis padres, a mis tíos y al profesor Manuel Machado de la Rosa, un hombre que presumía ser “pobre de abolengo”, que siempre luchó por la educación con una convicción ideológica inquebrantable y, con un cariño paternal, hizo crecer a cada escuela al tiempo que defendió la auténtica educación de calidad como misión de vida.

He recibido con mucha tristeza la noticia de su partida, se ha ido un buen hombre, un maestro que hizo escuela de acción comunitaria, un padre de familia ejemplar, un extraordinario ser humano.

Mi pesar es porque no alcancé a decirle en vida lo mucho que lo he admirado todo este tiempo, pero escribo estas líneas como testimonio de agradecimiento para el profesor Manuel Machado de la Rosa y para su familia, en especial a mis amigos Meño, Lalo y Chuy, abrazo con cariño a toda la familia Machado Antunez y les deseo fuerza para sobrellevar esta perdida.

¡Gracias, profesor Machado!