¡Gracias mamá!

Si hablamos de trabajo no remunerado se nos viene a la mente el de las mamás juarenses, que deben de ser desde doctoras, cocineras, maestras y prácticamente todas las profesiones sin recibir ni un solo centavo de gratificación por todo lo que realizan. La figura materna es la más importante para cualquier persona ya que de ella depende la vida y la sobrevivencia.

Si nos ponemos a reflexionar acerca del papel de ser “madres” resulta muy difícil de describir y entender, sobre todo porque a lo largo de la historia se la ha dado el gran encargo de no solo crear personas sino de criarlas, y si resultan no encajar en los estándares que marca la sociedad las culpamos por la mala educación que les dieron a sus hijos, dejando de lado la figura paterna que es igual de importante en la crianza.

A veces se nos olvidan todos los retos a los que las mamás se enfrentan, ya que las exigencias actuales son inalcanzables, desde ser una mujer productiva que tiene que trabajar, pero a la vez educar a sus hijos y atender los deberes del hogar, hace que descuide su vida individual, poniendo como prioridad a sus hijos y de no hacerlo así, se les culpa por no ser buenas madres.

Si realmente analizamos el significado de ser madre describimos algo imposible, desde la concepción de la vida, la crianza, la educación, un trabajo de 24 horas los siete días de la semana y en donde solo las festejamos y reconocemos un día.

Pero aprovecharé la ocasión y el espacio para reconocer a mi madre. El primer recuerdo que tengo de mi niñez es el de mi mamá enseñándome las letras, tendría unos tres años, ahí estaba ella sin haber terminado la primaria, queriendo darme un poco de su sabiduría. Tengo otro recuerdo, ella enseñándome que tenía un bebé en su estómago y que pronto yo ya no sería la dueña de todo su amor.

Luego recuerdo un elevador abriéndose y ella saliendo con una niña en sus brazos, que luego de años se convertiría en uno de los grandes amores de mi vida. Mi madre ha marcado cada momento de mi vida, ella fue quien me alimentó, enseñó a caminar y quien me enseñó a andar en bicicleta, la que hizo inmensos sacrificios para que yo sea la mujer que hoy soy.

Ella me enseñó a creer en mí y en que todo lo que yo pueda soñar es porque lo puedo lograr. Bajo la fuerza de esa mano dura y de la chancla, me enseñó valores y respeto, pero sobre todo bajo su abrazo, mirada y protección me enseñó el amor incondicional. Ella ha estado conmigo en mis victorias y en mis derrotas, dándome ánimos y dándome consuelo cuando lo he necesitado. Pero sobre todo ella me ha perdonado y me ha aceptado tal y como soy y ha sido el gran pilar de mi vida.

Mi mamá me heredó su carácter, su fuerza, su sazón, aunque me falta el secreto de sus tortillas de harina, aún tengo mucho que aprender de ella, sobre todo me falta aprender su fórmula de resistencia y su habilidad para perdonar. Hoy solo puedo darle las gracias por inmensamente todo, gracias mamá por siempre estar, gracias por ser mi madre.

Hoy reconozco a todas las madres de Ciudad Juárez, por el gran esfuerzo que realizan a diario, por ser tan fuertes y resilientes, por ser tan trabajadoras, por no perder la esperanza, por siempre estar ahí. Por levantarse cada día y hacer lo mejor que pueden por sus hijos, muchas gracias por ser el pilar de la ciudad.

Felicidades a todas las mujeres que son madres, a las que serán, a las que ya no están, a las que intentan, a las que sin serlo ejercen como tales. A todas y cada una mi respeto y admiración siempre. ¡Gracias mamá!