Gobierno negligente y asesino

Ciudad de México.- Hace poco más de un año, vagones de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México se desplomaron en la alcaldía de Tláhuac, matando a decenas de personas. En su momento se especuló respecto a qué había causado dicha tragedia. Hoy, un año después de esos lamentables sucesos, seguimos sin tener claro quiénes son los responsables, y sin tener claro qué fue lo que pasó. Eso sin contar que en su momento el presidente López Obrador anunció que en menos de un año, la Línea 12 estaría trabajando de nuevo.

La razón por la cual ignoramos el fondo de los hechos es porque los dos principales actores políticos que aspiran a suceder a López Obrador (con su venia) están involucrados: el actual canciller Marcelo Ebrard, quien construyó la Línea 12 del Metro cuando fungió como jefe de Gobierno, y la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se supone debía darle mantenimiento.

Sea porque la obra fue mal diseñada o ejecutada, o porque no se le dio el mantenimiento debido, lo cierto es que los principales alfiles del presidente salen raspados por esta tragedia. Aquí, parecería que lo que menos le interesa al Gobierno es llegar al fondo del asunto, para resarcir a las víctimas en su daño y sobretodo para evitar que esta tragedia vuelva a ocurrir, y le interesa más cuidar la arista política del asunto.

Desde esta última óptica, López Obrador, Ebrard o Sheinbaum no pueden culpar al pasado de lo ocurrido, como ha sido su costumbre y retórica desde que asumieron el poder. Desde 1997 su grupo político gobierna la capital. Culpar al pasado sería culparse a ellos mismos.

La jefa de Gobierno mandó contratar los servicios de una firma noruega especializada en el tema, para dilucidar qué fue lo que pasó. Ahora, como son expertos esta caterva de corruptos que hoy nos gobiernan, salen a desestimar el dictamen rendido por dicha empresa noruega, tachándola de corrupta. Una empresa que tiene un prestigio cultivado por 160 años, es decir, desde que fue constituida.

Qué tan duro será el contenido de dicha dictamen que la jefa de Gobierno prefiere ser tachada de opaca y poco transparente, antes que revelar la conclusión de dicho dictamen.

Eso sí, no se tratara de la directora de una escuela en Tlalpan, o de un funcionario de cuarto nivel de la delegación, porque ya estarían compurgando penas por el derrumbe de la escuela Rebsamen.

Es increíble que el electorado no le cobre la factura a esta pandilla de rufianes quienes con su malentendida austeridad, ya mataron miles de personas con la tragedia del metro, la pandemia, la falta de medicinas y quimioterapias, etc. En julio de 2018, México eligió a los más corruptos, incapaces y resentidos para que nos gobernaran. No es sorpresa que gobiernen como lo hacen: a partir de la improvisación y la ocurrencia.

Ahora, se encienden luces de alerta en el aeropuerto de la Ciudad de México. En días recientes, dos aviones de Volaris estuvieron a punto de la colisión en el Aeropuerto Benito Juárez. Lo anterior, debido al rediseño del espacio aéreo del Valle de México, por el uso de Santa Lucía.

Ese aeropuerto, que no ha sido certificado por instancias internacionales, que no es aceptado casi por ninguna línea aérea extranjera, a donde las aerolíneas nacionales han tenido que fingir mover operaciones para no echarse al gobierno encima, y que además de todo, está a más de dos horas de la Ciudad de México, ese aeropuerto y el gobierno que lo impulsa, están poniendo en riesgo miles de vidas por caprichos políticos.

Diversas asociaciones y controladores aéreos han expresado su enorme preocupación a partir de que las alertas de colisión se han activado de manera más frecuente en los últimos meses. El gobierno tiene el deber de prestar atención y evitar una tragedia como la ocurrida en el metro, precisamente por la negligencia de la 4T.