¿Gobernantes o influencers?

¿Qué espera un ciudadano de sus gobernantes? Que pregunta tan vaga y a la vez tan ambiciosa ¿no? Quizá como a Platón, nos gustaría que tuvieran las virtudes de la sabiduría y la justicia, como característica principal; adicionalmente, capacidad para gobernar y lealtad al Estado que gobiernan.

Parecerá anticuado, pero la realidad es que todos esperamos que nuestros gobernantes sean hombres de virtud, cuya actuación y decisiones se encaminen invariablemente, a resolver o mejorar las condiciones de vida de sus gobernados; incluso vamos más allá y nos fijamos en su entorno familiar: en sus hijos, hermanos, cónyuges; queremos observar en ellos conductas que sean ejemplares y sirvan de brújula para la conducción de una sociedad con problemas cada vez más complejos.

No tiene nada de ambicioso, ni es descabellado este anhelo; lo traemos en las venas. Las culturas prehispánicas cumplían un riguroso ritual en el momento de elegir a sus mandatarios. Claro, eran tiempos distintos, en los que era más fácil observar su buena conducta, y eventualmente, denunciar cualquier falta a los valores y principios que regían estas comunidades.

En la actualidad, el proceso que siguen quienes se convierten en candidatos y posteriormente gobernantes, no es tan complejo en lo referente a un escrutinio sobre las cualidades personales y virtudes humanas bien demostradas. Hemos tenido algunos candidatos impresentables que afortunadamente, no han llegado a los espacios de representación popular. De candidatos no han pasado.

Ahora bien, ¿qué es un influencer? Es una persona que destaca en alguna red social, o en varias, y que ejerce una gran influencia en las personas que lo “conocen” virtualmente. Manejan todos los contenidos que podamos imaginar, desde campañas ambientalistas, protección de especies de animales, vida saludable, temas deportivos, consejos de belleza, moda, video juegos, y muchos, muchos etcéteras. Tienen como característica no solo el uso de canales digitales para comunicar sus contenidos, sino también el número de seguidores que llegan a concentrar, que van desde los 2000, llamados microinfluencers, hasta los celebrities que rebasan el millón de seguidores.

Es una nueva modalidad de aplicar la mercadotecnia y como dice el refrán, en la guerra y en el amor todo se vale.

Pero, estábamos hablando de gobernantes y ahora de influencers… ¿Qué tienen que ver uno y otro? Si bien es cierto, estamos en la era digital, en la que cada vez, los medios de comunicación digitales acaparan más y más audiencia que los medios tradicionales, hay cosas que no estarán nunca en el ámbito de la virtualidad. Por eso es preocupante que cada vez más los gobernantes y personas que ocupan un puesto de representación popular quieran parecerse a un influencer.

Porque gobernadores, presidentes municipales, legisladores y demás funcionarios, demuestran cada vez más interés en estar comunicando lo que hacen, que en estar realmente haciendo, resolviendo, atendiendo la responsabilidad para la que fueron electos. ¡Atención! No estoy diciendo que está mal comunicar, claro que es necesario, pero entre el comunicar y el hacer… ¿Qué será más trascendente?

Los problemas que el ciudadano vive en su ciudad todos los días como la carencia de estructura urbana, la precariedad de los servicios públicos prestados, los bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo, el tráfico derivado de la mala estructuración de vialidades, el transporte público ineficiente e indigno, la mala imagen urbana, la regulación de los comercios, la carestía propia de las familias, no se diga la inseguridad y la comisión de delitos, con la consecuente impunidad. Nada de lo anterior se resuelve desde la virtualidad, ni imitando al influencer.

Alguna vez, un colaborador le cuestionó al licenciado Enrique Serrano por qué no acudía cuando se inauguraba una obra y su respuesta fue “porque prefiero utilizar ese tiempo en gestionar más recursos y en lograr más cosas para Juárez”. Lo comparto solamente como una anécdota que coincide con lo que hoy escribo.

El influencer vive de lo que publica, para él es válido. Coincidamos o no, es su forma de ganarse la vida, vende su imagen, lo que sabe o lo que hace. Pero el gobernante NO es un influencer, como el término hoy en día se aplica, y su mérito está en otro escenario. Su liderazgo, su influencia y su trascender radica en cómo y cuánto logre cambiar, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad o territorio que gobierna. ¡Por eso deben dejar de andarle haciendo a la celebridad y dedicarse a procurar la virtud en sus acciones y decisiones!

Finalmente, he de decir que no es esto una censura o crítica a la comunicación institucional de los gobiernos, informar es necesario. La crítica se orienta a la actitud frívola de quienes ocupan la titularidad de un gobierno o puesto de elección popular y que, en aras de protagonizar y acaparar reflectores digitales, caen en esta imitación de los influencers.