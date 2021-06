Como en ningún otro momento en la historia de México, la elección del pasado 6 de junio ha brindado a la mujer política la posibilidad de transformar las formas de gobernar y de contribuir a mejorar las condiciones de vida de un gran número de mexicanos. No debe minimizarse la trascendencia del hecho ocurrido. Nunca había contado el país con tantas mujeres gobernando al mismo tiempo. Las seis nuevas gobernadoras de Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala, junto con la de la Ciudad de México, van a gobernar a cerca de 23 de los 126 millones de mexicanos que somos en total. En otras palabras, a la sexta parte de la población en el país.

Aclaro que este artículo no discute cuestiones de género. Creo firmemente en la igualdad de todos los seres humanos y en la razón como forma de unirnos y de diferenciarnos como personas. Por ello, considero que la llegada simultánea al poder de tantas gobernadoras pudiera reflejarse en estilos diferentes de hacer y concebir la política. Ellas representan a la mayoría de los grupos generacionales de la sociedad mexicana si consideramos sus edades que oscilan entre los 34 años la más joven y los 75 años la de mayor edad. Ninguna es novel en el poder público; con excepción de la gobernadora electa de Guerrero, todas han sido presidentas municipales e integrantes del Poder Legislativo federal en algún momento de su carrera política.

Personalmente, me atrae esta transición en el poder y la experiencia con la que ellas llegan a la gubernatura. Desde hace algún tiempo he seguido con atención el caso de Alemania y cómo este país ha confiado en la mujer su liderazgo. Me parece que la canciller alemana Angela Merkel podría ser un importante referente a considerar para las gobernadoras electas. Merkel ha demostrado al mundo cómo un político debe sentir y responder a las necesidades de su país y, por ello, desde el 2005 ha sido reelecta por cuatro períodos consecutivos. La canciller alemana se ha distinguido por el cuidado en el manejo de las finanzas, por su carácter para tomar decisiones que protejan el bien común, por la habilidad para trabajar con el sector privado, por su honestidad para reconocer errores, por su reforzamiento a la vida familiar mediante políticas financieras (Elterngeld), y por su lucha contra la desigualdad social, entre otras cosas.

Me parece que en el contexto nacional nuestras expectativas están puestas en que los políticos, sin distinción de su género, se concentren en aspectos como la actitud sincera por servir, la honestidad como el mayor atributo a preservar, la intolerancia al mal uso de los recursos públicos, el diálogo directo, cercano y permanente con los gobernados, la búsqueda permanente de una sociedad integrada y el impulso de agendas novedosas para atender de manera eficiente la seguridad pública.

En resumen, percibo que algunos países se sienten muy cómodos con los estilos y formas de gobierno que ofrecen algunas mujeres en política. Es el caso de Dinamarca, Noruega o Alemania. Este último, en donde la ambientalista Annalena Baerbock tiene grandes posibilidades para suceder a Merkel bajo la atractiva oferta de crear nuevas reglas para que el progreso sea lo usual y no la excepción. Filosofías de este tipo, independientemente del género de quienes las practican, contribuyen a construir sociedades convencidas de sus líderes.

Hace poco escuché decir a un admirado amigo que “es el tiempo de las mujeres en la vida política del país; en ese camino debemos acompañarlas”. Yo también lo creo, como creo que más allá del género, lo importante en política es contar con una concepción clara de la sociedad a la que se aspira alcanzar, además de un conocimiento profundo de las contradicciones sociales que se tendrán que resolver.