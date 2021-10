Geopolítica en las vacunas (I)

Hollywood, en términos generales, ha ido moldeando nuestra forma de percibir el mundo. A través de sus películas, muchos estereotipos han cobrado vigencia. Si vemos una película americana de los 80 (o incluso de los 90), por ejemplo, nos daremos cuenta que los rusos y los árabes siempre son los malos de la película.

En Rocky IV, todos recordamos que el boxeador soviético, Iván Drago, era el malo de la película. Él tenía acceso a recursos ilimitados para entrenar para la pelea en contra del pobre Rocky Balboa, aquel joven lleno de sueños e ilusiones, de origen humilde y de un barrio pobre de Filadelfia. Esta narrativa contrasta con la realidad económica de ambas naciones en ese tiempo.

Igualmente, en la película de Air Force One, el presidente de Estados Unidos saca a patadas a los soviéticos que habían secuestrado su avión, para posteriormente aterrizar dicha aeronave en territorio neutral. Nuevamente, los americanos los héroes, mientras los soviéticos eran los malos.

Esta narrativa, que para muchos pudiera resultar incluso jocosa, ha trascendido al cine y, como refería al principio de la columna, se ha instalado en la opinión pública.

A partir de la apertura de distintas fronteras en el mundo, en la época post-Covid, este fenómeno se ha materializado nuevamente, y ha demostrado que estamos en medio de una guerra de intereses políticos y comerciales, en un escenario similar a la Guerra Fría.

Desde el inicio de la pandemia, las potencias aceleraron el paso para lograr crear la vacuna contra la enfermedad del siglo. Parecería como aquella carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por llegar primero al espacio.

Por un lado, Estados Unidos creó Pfizer, Johnson & Johnson, y Moderna, esta última, una sensación y novedad en la industria farmacéutica. En Europa, se creó Astra-Zeneca.

Por otro lado, en Rusia, el Instituto Gamaleya creó la vacuna Sputnik V, mientras que China creó Cansino y Sinovac. India también creó una vacuna.

Sin embargo, a pesar de que todas las vacunas han demostrado ser eficaces en prevenir la muerte de personas (o al menos reducir drásticamente esta posibilidad), la OMS solamente ha certificado a algunas de ellas.

Por ejemplo, Sputnik V y Cansino no han sido a la fecha aprobadas por la OMS. No existe evidencia que las personas vacunadas con estas fórmulas, hayan sufrido mayores índices de contagio, hospitalización, o muerte.

Estas dos vacunas han sido utilizadas en México principalmente en dos sectores: Sputnik V en los jóvenes de la capital del país, y Cansino al personal educativo. No existe evidencia que estos dos sectores hayan sufrido una mayor incidencia de contagios que el resto de los grupos vacunados. Lo mismo ha sucedido en el mundo, pues las cifras no indican que dichas vacunas no sean eficaces.

De hecho, un estudio de The Lancet, la prestigiada revista médica del Reino Unido, sugiere que Sputnik V es la vacuna con mayores niveles de protección. Por otro lado, Johnson & Johnson y Cansino, tienen los mismos niveles de eficacia, según estudios realizados.

El tema es que la OMS no ha aprobado su uso, y este ha sido el pretexto para que muchos países de occidente, nieguen la entrada a su territorio a ciudadanos del mundo vacunados con estas marcas. Europa ha aceptado el ingreso a su territorio a inmunizados con vacunas norteamericanas y la europea Astra-Zeneca. Estados Unidos y Canadá han autorizado el ingreso a su territorio a inmunizados con vacunas americanas y Astra-Zeneca (a pesar de que en Estados Unidos no se ha aprobado el uso de Astra-Zeneca).

El punto fino aquí, como referimos, parecería ser la aprobación de la OMS de ciertas vacunas. Sin embargo, debemos entender que la propia OMS puede (no nos consta) estar jugando este juego geopolítico que ha traído la pandemia.