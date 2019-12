Ciudad de México.— ¿Se acuerda usted del general Kaliman? Sí, así, sin acento, aunque con pronunciación aguda. Un tip: no es un personaje de radio ni de historieta.

El general Williams Kaliman era el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Bolivia que apareció en la televisión de su país el 10 de noviembre para declarar: “Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Evo Morales ha usado esta declaración como prueba de que en esa fecha se realizó un golpe de estado en su contra. Ya antes había anunciado la cancelación de la cuestionada elección del 20 de octubre, pero la renuncia la dio a conocer después de la “sugerencia” del general Kaliman.

Lo que sucedió después, sin embargo, no se parece a ningún golpe en la historia. Las fuerzas armadas no se desplegaron ni tomaron oficinas de gobierno o emisoras de radio y televisión. No hubo tampoco disparos. El general Kaliman no tomó control del país. Por el contrario, el 13 de noviembre puso su cargo a disposición de la presidenta interina, Jeanine Áñez, y esta decidió nombrar a otro en su lugar.

Si el general Kaliman dio un golpe, ¿por qué no se quedó en el poder? ¿Por qué permitió que la nueva gobernante, quien ascendió a la presidencia porque así lo establecía el orden prescrito por la Constitución, lo destituyera? Muy sencillo: porque no hubo golpe.

Evo no renunció por el pronunciamiento del general Kaliman ni por una amenaza de las fuerzas armadas, sino porque los disturbios populares provocados por el fraude electoral del 20 de octubre y por su intento de elegirse presidente por cuarta ocasión, pese a que lo prohibía la Constitución que él mismo impulsó, habían hecho su posición insostenible. La declaración del general fue, si acaso, una excusa.

Kaliman era uno de los militares más cercanos a Evo. Cuando asumió el cargo de comandante de las fuerzas armadas en diciembre de 2018, declaró ser “un soldado del proceso de cambio”, o sea, de Evo. No era el único, muchos militares lo apoyaban porque recibían a cambio beneficios importantes; pero Kaliman era particularmente “servil”, como ha señalado el expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga. Por eso la presidenta Áñez prefirió entregar el cargo de comandante en jefe a otro general, Carlos Orellana Centellas, a quien consideró más neutral.

Es probable que el propio Evo haya pedido a Kaliman que sugiriera su renuncia. En un momento en que sabía que no podía permanecer en el poder, el que las fuerzas armadas aconsejaran su renuncia le daba la oportunidad de mantenerse al mando del país detrás de un general a modo. En caso de que esto fuera imposible, como lo fue, la sugerencia abría la puerta para sostener que había sufrido un golpe y no renunciado ante una rebelión popular.

En el esfuerzo por permanecer en la presidencia por un cuarto período, pese a la prohibición constitucional, Evo sostuvo que la reelección es un derecho humano. Solamente su control sobre el Tribunal Electoral permitió que este avalara tal posición. “No quiero, pero no puedo decepcionar a mi pueblo”, declaró además cínicamente, pero su ambición de poder era tan grande que no le importaba violar ni las leyes ni sus promesas previas en el intento por mantener su tiranía. Por eso Luis Almagro, secretario general de la OEA, declaró el 12 de noviembre: Si hubo un golpe de estado, lo hicieron “quienes se robaron la elección”.





Orden de aprehensión

Evo se ha trasladado a Argentina para operar con más facilidad su intento de regresar al poder. La Fiscalía Anticorrupción de Bolivia ha respondido con una orden de aprehensión en su contra por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

