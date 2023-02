García Luna en relación a Juárez... a Pérez Cuéllar

Para febrero del 2010, llamaradas de violencia y sangre devoraban enormes porciones del territorio nacional.

Ciudad Juárez estaba convertido en el epicentro nacional de aquella prolongada guerra entre cárteles delictivos que dejó a la ciudad destrozada en todos los sentidos; a familias aniquiladas, a miles de niños huérfanos; al comercio y a la economía arrastrados por el suelo.

Hubo muchísimos autores materiales en aquel feroz combate callejero que empezó entre 2006 y 2007, y que se alargó con grandes embestidas todavía en el 2011, un año antes del cambio de mandos en la Presidencia de la República; o un año después que José Reyes Baeza le hubiera entregado la gubernatura a César Duarte Jáquez.

Era secreto a voces que detrás de aquel insólito derramamiento de sangre, muchísima de ella de personas, de adolescentes, de niños por completo inocentes, estaba la mano sí por supuesto de los sicarios y de sus patrones, pero más la intervención directa de un funcionario a la cabeza de varias instituciones, de prácticamente todos los órganos públicos de seguridad, como terrible autor intelectual de tal inmolación irracional, de aquella matanza sin más sentido que la pelea de los cárteles por territorios.

Genaro García Luna fue declarado culpable el martes en un tribunal judicial de Nueva York por los cargos de conspiración para el tráfico de drogas, delincuencia organizada y por participar en una empresa criminal continua.

Fue tal su involucramiento directamente en el Cártel de Sinaloa, que el fiscal federal en Brooklyn, Breon Peace, dijo en un comunicado que “García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días después de haber sido revelado como un traidor a su país y a los miembros honestos de la aplicación de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga”.

Traidor. La definición no pudo ser más acertada. Hace casi década y media de aquella guerra que incendió al país y hace justo este mes 13 años que ese traidor, con la misma frialdad que recibió el veredicto de culpable en Estados Unidos, así mentía a los juarenses en su cara y los intentaba engañar precisamente desde su función como secretario de Seguridad Pública.

Estuvo en Juárez el exfuncionario el 11 de febrero del 2010 (el karma de la fecha lo alcanzó en Nueva York). A su derecha en una foto aparece una auténticamente compungida primera dama, Margarita Zavala y enseguida su polémico marido, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, defensor a ciegas, eternamente alcoholizado, de la piñata en que hoy está convertido García Luna por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, deseoso permanente del desquite contra quien considera que le robó la elección en 2006: Calderón Hinojosa.

Frente a todos ellos, o de espaldas a todos ellos, la imagen de la indignación mundial en ese momento, el reclamo valiente y en persona, la portavoz de todas las víctimas inocentes de la guerra, la señora Luz María Dávila. (Presentamos mayor cantidad de fotos de aquellos momentos en versión digital de La Columna).

La presencia en Juárez del llamado gabinete federal de seguridad fue precisamente por la gota que tenía derramado el vaso, la masacre de adolescentes de Villas de Salvárcar, ocurrida el 31 de enero del 2010. Entre ellos estuvieron dos hijos de la señora Luz María.

“Si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino, pero como yo no tengo los recursos, no los puedo buscar”, le gritó la señora a Calderón, de acuerdo a la sobrecogedora, detallada, crónica del encuentro publicada por El Diario el 12 de febrero del 2010 bajo la firma de la periodista Sandra Rodríguez Nieto.

Calderón debió venir a Juárez a disculparse personalmente ante las familias de los muchachos asesinados. Había dicho en el extranjero que la masacre ocurrió por pleitos entre pandillas.

“Discúlpeme señor presidente pero no le doy la mano porque no es mi amigo. Yo no le puedo dar la bienvenida porque para mí no es bienvenido... Nadie lo es... No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta y los mataran. Quiero que usted se disculpe por lo que dijo que eran pandilleros. ¡Es mentira!”.

Aparte de llegar a “disculparse”, Calderón encabezó un acto que ahora comprobamos fue meramente histriónico para “rescatar la ciudad” a través de un montón de promesas que no fueron cumplidas. No había interés alguno en cumplirlas, empezando por las de Seguridad. El desgrane de promesas en palabrería había iniciado dos años antes.

García Luna tuvo el descaro de presentar un plan constituido por cuatro ejes que acabarían con la violencia: mayor despliegue territorial, inteligencia e investigación con la Policía Federal; combate a la extorsión, el secuestro y el cobro de piso (que habían diezmado a las empresas medianas y chicas), creación de corredores seguros para garantizar la movilidad de la comunidad en toda la ciudad, y lo que llamó “combate estructural” al crimen con “unidades de inteligencia”.

Todo eso dijo ante los juarenses mientras sus operadores en las corporaciones recogían en maletas decenas de millones de dólares cobrados al Cártel de Sinaloa no solo para operar en todo el país, sino también para combatir a su principal contrincante en aquel tiempo, el Cártel de Juárez, que se sobrepuso a la andanada con mayor violencia y poder de fuego y logró conservar acaso su principal plaza en México, Ciudad Juárez y gran parte del estado.

Cuando Genaro García habló de “cero tolerancia”, las decenas de personas presentes en el evento desarrollado en Cibeles de plano reaccionaron con abucheos y rechiflas. Supieron sin dudarlo que solo trataba de dorar la píldora.

La convicción de su involucramiento con el crimen no solo era manifestada por los familiares de los muchachos víctimas de la masacre en Villas de Salvárcar. Compartía las mismas sospechas el entonces presidente del PAN en Chihuahua, hoy alcalde de Ciudad Juárez por las siglas de Morena, Cruz Pérez Cuéllar.

Hizo publicar una carta tres días antes de la llegada de Calderón, el ocho de febrero del 2010, dirigida al mismo presidente de la República, de su propio partido, señalándole que, quienes lo representaban en Chihuahua, particularmente en Juárez, “tienen antecedentes que hacen dudar, con sobrada razón, sobre la pertinencia de sostenerlos como responsables de una lucha que requiere, necesariamente, de hombres y mujeres de otros talantes”. Eran puros operadores del titular de Seguridad.

Señaló entonces con fuerza el hoy edil a Calderón “sus declaraciones vertidas respecto a que los hechos ocurridos fueron por una guerra entre pandillas... cuando sabemos que fue gente inocente la que murió”.

Era imposible creer, más aún en aquellas fechas, que el principal responsable de la seguridad en el país fuera ajeno al derramamiento de sangre no porque combatiera al crimen como pregonaban él, Calderón y sus principales miembros del gabinete, sino por complicidad con la delincuencia organizada.

La burla de García Luna hacia los juarenses, hacia los chihuahuenses, duró más que esos meses del 2010. Estuvo en el estado grande en mayo del 2008 “reforzando” el Operativo Conjunto Chihuahua; también estuvo en Juárez en 2009 anunciando el “reclutamiento de nuevos policías municipales”, junto con el cero a la izquierda de alcalde que tuvo esta frontera en aquel tiempo, José Reyes Ferriz; y junto con el entonces gobernador, José Reyes Baeza, quien había prometido radicar en Juárez para ayudar en el reordenamiento de la ciudad. Nadie recuerda que haya dormido en esta frontera una sola noche.

También vino Genaro en febrero del 2011 para participar en la “evaluación” de la estrategia conjunta “todos somos Juárez”.

En estricta justicia, efectivamente el exsecretario de Seguridad debió ser juzgado en México pero también por multihomicidio, por la muerte de decenas de miles de mexicanos, incluidos los muchachos de Villas de Salvárcar, no solamente por “conspiración para el tráfico de drogas, delincuencia organizada o por participar en una empresa criminal continua”, como resolvió el juez estadunidense.

Usó la fuerza del estado para que murieran cerca de 100 mil personas. Debe pagarlo ahora que es tiempo de ajuste de cuentas.