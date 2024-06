Ganó Morena, pero una niña sigue pidiendo limosna en el semáforo

Morena es el nuevo partido hegemónico, en 2024 ha dominado el escenario electoral sin dejar ninguna duda razonable. Las teorías de la conspiración, aunque válidas por el derecho de pataleo, son una forma más de perder la poca simpatía que tuvieron los partidos de oposición.

Pero, ¿cómo es posible el resultado histórico de 36 millones de votos para Morena? Lo he dicho antes, Morena no es mejor gobierno de lo que fue el PRI o el PAN, pero tampoco es peor. Contrario a lo que dice el patriarca de Morena, sí son iguales, son exactamente lo mismo. La pregunta sigue en el aire ¿qué pasó entonces?

Siguiendo la misma idea, no es más eficiente el gobierno de Morena, pero los partidos de oposición tampoco lograron siquiera sembrar la duda de que podían ser mejores.

Xóchitl Gálvez fue un error desde el principio. Les ganó la ingenuidad a los patrocinadores de la oposición que pensaron que podían sorprender a la sociedad mexicana imponiendo una mujer que no consolidó su narrativa, no fueron suficientes sus historias del esfuerzo y la marginación que sufrió en su niñez, tampoco se posicionó como una mujer capaz de enfrentar los grandes retos del país, por si no fuera suficientemente mala la candidata, la tormenta perfecta se consolidó cuando aparecía flanqueada por la basura política del país, Marko Cortés del PAN, Alito Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD. Una fórmula totalmente perdedora que se alimentó del autoengaño.

Contrario a lo que circula en redes, el sabotaje de la elección no se presentó el 2 de junio en las urnas, la tragedia ocurrió mucho antes, cuando el PAN, el PRI y el PRD acordaron repartirse el pastel antes de la elección, se empezaron a saborear las posiciones plurinominales y abandonaron la campaña, dejaron el aguijón electoral encajado y se resignaron a pagar el precio de la traición. Tuvieron cinco años para construir una oposición y lo único que hicieron fue carrancearse lo que pudieron.

Viéndolo así, no es tan sorpresivo el triunfo de Morena. En la campaña de noventa días, creció una enorme brecha en la credibilidad. Pocos le creyeron a la oposición que podía lograr un cambio. En resumen, las y los mexicanos pensaron que más vale malo conocido, que pésimo confirmado.

Los restos del naufragio. Se acabó definitivamente el PRD, perdió su registro, el PRI perdió 5 millones de votos y el PAN perdió otros trs millones, Movimiento Ciudadano, fue el único partido, formalmente fuera de la alianza con Morena, que creció y, aunque no lo necesitan porque tendrán una mayoría absoluta en el Congreso, MC será un partido que está más que dispuesto a negociar con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Se pueden dar el lujo de no negociar con el bloque opositor y desaparecerlo para la siguiente elección.

Morena, en este momento es invencible, porque se confirmó que es impermeable a las críticas, hace unos días el presidente coronó su triunfo con una foto familiar desde Palacio Nacional donde aparecen sus hijos, señalados por actos de corrupción decenas de veces, mientras los opositores agonizan con un conteo de votos que busca rescatar entre los escombros una señal.

El presidente puso a temblar la Bolsa de Valores y puso al dólar en la cuerda floja con sus anuncios estridentes, el mentado Plan C es una amenaza constante par los inversionistas que tienen focos amarillos en las decisiones de la 4T.

Morena aspira a convertirse en una dictadura, esa es una realidad inocultable, pero si queremos seguir siendo una democracia necesitamos de una oposición sana, que representen a una parte de la sociedad que no coincida con el gobierno. Sin embargo, México no la tiene, hay solamente un voto duro de los partidos tradicionales, pero que siguen votando por inercia, no hay un proyecto de nación en la oposición, es una lucha por el poder que está hueca, un pragmatismo enfermo se apoderó de las ideologías de los partidos tradicionales. Y, esto no es muy diferente que en Morena, la única diferencia es que la 4T ganó la narrativa en el imaginario social.

Finalmente, uno de los mitos que se acabaron con esta elección, es que la clase media está inconforme con el partido oficial, no es así, en todos los estratos sociales dominó Morena, de mayor a menor, desde la clase baja hasta la clase alta, la mayoría votaron para ratificar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente y sus seguidores se merecen una fuerte dosis de soberbia, se lo ganaron, pero el país no aguanta que se embriaguen de poder más de dos días, después de la parranda viene la resaca, que no se les olvide, el país está en manos del Narcotráfico, la economía depende de los inversores extranjeros, aquí sigue la migración desbordada, la educación sigue cayendo en los rankings globales, el sistema de salud está a años luz de ser el mismo que en Dinamarca y, sobre todo, la mitad del país siguen siendo pobres y miserables. El triunfo no es un cheque en blanco, ahora hay que cumplir.

Lo único que ganaron, es la responsabilidad de resolver los grandes problemas nacionales. Quienes celebran que tendrá un jugoso sueldo en el gobierno o que tendrá contratos millonarios o que podrá gozar de impunidad, demuestran que estamos peor que antes y eso que llaman Cuarta Transformación nunca llegará. Sí, ganó Morena, pero una niña sigue pidiendo limosna en el semáforo.