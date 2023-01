-Fuga y muerte tienen más causas que el Cereso

-Nuevo penal es cada vez más urgente

-Nunca explicaron por qué cerraron el Cefereso

-Crearon secretaría Indígena y se olvidaron de ella

Los brutales hechos ocurridos al interior del Cereso estatal 3 deben ser analizados y seguidos en sus investigaciones no exclusivamente entre los autores intelectuales y materiales de su ejecución, o en la responsabilidad particular que hayan tenido las autoridades responsables del penal, sino en el sistema general desplegado, o no, de todos los niveles de gobierno contra el crimen organizado.

Hace años ha quedado claro que el poder de la delincuencia ha rebasado con mucho al poder del estado. No por nada en algún momento fue involucrado el hermano de un presidente de la República en actividades directas de narcotráfico, o varios gobernadores. No por nada sufre el país sangrientos desafíos del Cártel Jalisco, o del Pacífico, o de la Familia Michoacana, o de los grupos variados que azotan a la Ciudad de México... al Estado de México... O hacia el norte el de Sinaloa... o el de Juárez.

Fue desde abajo y desde arriba que Los Mexicles, protagonistas del sorpresivo ataque y fuga del domingo por la madrugada, alcanzaron influencia, poderío e impunidad, sobre todo en el interior del Cereso. Presentamos hoy imágenes de Ernesto Alfredo Piñón, “El Neto”, jefe de ese grupo, tranquilamente posando para la foto en el interior del penal.

Tenían 10 celdas VIP, según lo dicho ayer por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval; una caja fuerte con casi dos millones de pesos, gran cantidad de dosis de mariguana, cocaína, cristal, heroína y siete armas largas. Dicho en términos policiacos: no se fugaron antes porque no quisieron.

Controlaban, o siguen controlando más ahora con sus jefes afuera, todas las “ventas” en el Cereso y dirigían desde ahí prácticamente el 100 por ciento de sus acciones delictivas en el exterior, incluidos los actos de terror cuando existió amenaza de traslado a otro penal del país de su jefe hoy prófugo, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, “El Neto”.

El secretario General, Sandoval, narró ayer parte de las responsabilidades ejecutadas por los órganos de seguridad para enfrentar la balacera, la fuga y retomar el control del penal. Dijo que la Policía Municipal llegó primero a la escena, pero no entraron sus elementos al reclusorio hasta el arribo de los militares y los estatales.

Junto con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, recordó que el jefe Mexicle intentó otras fugas y fue responsable de actos delictivos masivos, pero que la responsabilidad como preso es del estado y que el estado no solicitó su traslado a una cárcel federal.

Por supuesto vendrá el deslinde de responsabilidades de cada quien y de cada orden de gobierno en esos hechos en particular, pero seguirá faltando tocar la raíz del problema, ubicado en el muy complejo entramado del crimen organizado mayor y sus ramificaciones por la vida política, policiaca, militar, empresarial y social del país.

Esa fuga de 25, el asesinato de 10 custodios y la muerte de siete delincuentes es reflejo de todo. No se trata solo de un lunar en un apartado como lucrativo punto fronterizo del país que es Juárez.

Ayer mismo Rosa Isela ubicó a Los Mexicles como aliados de Caro Quintero, “del Cártel de Caborca”, y a Caro en sincronía con el Cártel de Juárez.

No son, pues, ninguna pandilla aislada de lo que ocurre a nivel nacional en materia de crimen.

***

Un año se tardaron las gestiones para que la Federación entregara el Cefereso Norte 9 al Gobierno del Estado, pues duró abandonado desde 2020; en 2021 fue presentada la solicitud formal por el fiscal General, Roberto Fierro y, hasta un mes antes de terminar el año pasado, fue formalmente traspasado de una autoridad a otra.

La fuga masiva de reos del Cereso número tres ubicado en esta frontera, corrobora la necesidad urgente de poner en funciones dicho centro penitenciario y elevar las medidas de seguridad para que no vuelva a repetirse un violento incidente como el ocurrido el pasado domingo.

Los conocedores del sistema penitenciario no pueden dejar de observar que el deterioro de las prisiones estatales es tal que basta volver los ojos a 2016, cuando el Papa Francisco visitó Juárez y eligió, precisamente, el Cereso tres, un penal saturado donde igual conviven sentenciados por delitos menores como secuestradores, narcos y asesinos.

La del jerarca de la Iglesia no era una visita de inspección a la prisión, obviamente, pero sí es relevante traerla a la memoria porque fue posible su ingreso y de una comitiva sin mayores complicaciones. Eso independientemente de las reflexiones que hizo sobre la salud social que debía atenderse dentro y fuera de las prisiones.

De entonces a la fecha, la administración del centro penitenciario fue a la baja, a tal grado que, como lo dijeron algunos militares que entraron en operativo armado al Cereso, los reos vivían como reyes y estaban ahí no precisamente a la fuerza, sino porque les convenía mantenerse encerrados, dando órdenes a sus células criminales en el exterior.

Entonces, además del necesario traslado de reos a otros estados del país, que debe ser responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, es obligada la puesta en marcha del Cefereso-Cereso, al mando de cualquier autoridad, pero que esté en funcionamiento.

***

En el mismo tema, sigue sin comprenderse, dos años después de la decisión, por qué fue cerrado el Cefereso número 9, una condición que forma parte del contexto necesario de los enfrentamientos ocurridos el domingo, a menos de seis horas de iniciado el nuevo año 2023.

Fue dicho Cefereso construido de manera reciente bajo estándares de seguridad mucho más avanzados que el Cereso Estatal número 3, hablando de infraestructura con diseño adecuado al avance de la fuerza de armamento desplegado por la delincuencia organizada.

No hay una sola explicación en el decreto publicado el 27 de diciembre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, más que una larga letanía de preceptos legales y afirmaciones genéricas de dignificación de las cárceles, con largo etcétera.

“Es necesario generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria, privilegiando lo establecido en el artículo 18 de nuestra Carta Magna que señala que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad…”.

El diagnóstico elaborado por la CNDH en materia penitenciaria le daba en 2019 una calificación de 8.04 en gobernabilidad, 8.32 en estancia digna y un 7.61 en integridad física y moral del interno, luego entonces, queda la duda, si estaba por encima de otros centros del país, o al menos en las mismas condiciones, para que fue cerrado cuando podría ayudar a aliviar la sobresaturación existente en el Cereso Estatal 3, donde muchos de los internos están procesados o sentenciados por delitos que son en esencia federales, como la venta de drogas o delincuencia organizada.

Un análisis de lo ocurrido el domingo tendría que regresar forzosamente a época decembrina del 2021, cuando el Cefereso fue cerrado y permaneció en el abandono por meses, hasta ahora que fue entregado al sistema penitenciario estatal.

***

Algo extraño pasó entre las comisiones del Congreso del Estado y el Ejecutivo, pues un mes antes de cerrar el año 2022 fue presumida a más no poder la creación de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, pero a la hora de armar el presupuesto 2023 todo mundo se olvidó de ella.

En realidad fue un cambio de nombre de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas (Coepi), instancia entregada por el Gobierno estatal panista a una facción de los priistas representada por el diputado Omar Bazán y su personero que despacha como titular de la dependencia, Enrique Rascón.

Los legisladores que impulsaron elevar la Coepi a rango de Secretaría lo hicieron con el argumento de que Chihuahua sería uno de los primeros estados que lo harían, pues apenas tres entidades habían legislado en ese sentido en los años recientes.

El gran logro tan cacaraqueado a finales de noviembre nomás tuvo eco unos cuantos días, que sólo sirvió a los diputados del PRI para hacerse propaganda.

A la hora de revisar el Presupuesto de Egresos 2023, la Coepi siguió siendo Coepi, a pesar de que la ley ya obligaba a la transformación, que nada costaba hacer en el mismo paquete de gasto que le asignó arriba de 100 millones de pesos a los asuntos indígenas de la entidad.

Es extraño tanto ruido para nada, para que a la hora de la hora, cuando se debe demostrar el verdadero interés, se olviden de lo aprobado. Hasta pareciera que los legisladores son unos levantadedos que ni cuenta se dan de lo que aprueban.