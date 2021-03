-Fue lunes de humillación y cachetadones

-Cruz, Loera, Cabada, las indispensables alianzas

-‘A lo chino’ le cobran a Duarte este lunes

-El Verde aplicó al ‘Yukon’ una de las suyas

Otro día para olvidar en la lejana reputación de la policía perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la CES, o Comisión Estatal de Seguridad.

De nuevo uno de sus destacamentos fue penosamente vulnerado y sus agentes objeto de humillaciones, golpes y cachetadas por parte de un grupo delictivo comandado por “El Chueco”, o José Noriel Portillo, a quien responsabilizan las autoridades de haber asesinado a varios activistas sociales, desaparecido a tres zacatecanos y haber dado muerte al norteamericano, Patrick Braxton, en octubre del 2018.

Unos 30 agentes descansaban tranquilamente el lunes en un hotelito de Bahuichivo, municipio de Urique (en la región serrana chihuahuense), cuando medio centenar de integrantes de la banda de Noriel ingresaron a las instalaciones, los desarmaron, los humillaron, golpearon a uno de ellos y les advirtieron que no eran ahí bienvenidos.

Quedó en mera deshonra e intensos moretones.

Irónicamente, apenas un par de días después, ante el Congreso del Estado, el secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, no se midió en mentiras y megalomanía. “Cuando yo llegué al estado (enero del 2020), me he quedado con este año de ejercicio agridulce en el paladar. Lo primero que yo llegué a hacer fue lograr la disminución del delito... en Juárez”.

Todos sabemos la espantosa realidad de las CES en Juárez y su trabajo menos que aceptable, pero si volvemos al caso Bahuichivo, también podemos recordar que apenas en enero pasado ocurrió un evento casi idéntico pero en Ojinaga, donde la policía de García Ruiz también fue cacheteada por miembros del crimen organizado... en pleno centro de aquella ciudad.

A Emilio y a su patrón en realidad solo les queda algo de falsa retórica para defender lo indefendible. Esos son los hechos.

***

El martes fue de comidilla gruesa entre políticos, comensales de restaurantes, conductores de vehículos, etc., una cartelera gigante que amaneció en el corazón de la ciudad de Chihuahua con unas frases cortas pero directo al cerebro de Palacio de Gobierno, ubicado en la misma zona.

“El gobierno de Javier Corral se pasó volando. Suma más de ¡1,000 vuelo! En cuatro años ¡Decenas de millones de pesos derrochados!”.

Así dicen los caracteres gigantes en colores azul fuerte y guinda sobre una lona de vinil. Abajo, en letras apenas legibles puede leerse como responsable del espectacular al juarense senador por Morena y desde ayer candidato a la alcaldía de acá, Cruz Pérez Cuéllar.

La comidilla, el morbo, prendieron como fuego en recicladora tanto por la verdad de a kilo contenida en el mensaje, -ahora convertidas en boomerang las graves promesas de austeridad hechas por Corral,- como por el firmante, acérrimo enemigo del gobernador aunque les una el compadrazgo religioso.

No es todo, el espectacular fue colocado en la azotea de un edificio que alberga a la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, que tiene como jefa directa a María Teresa Guerrero Olivares, que a su vez obedece al patrón gobernador, Javier Corral.

Es el agravio hasta en ese sentido. Inaceptable desde cualquier punto de vista el pago de una renta, que no ha de ser por pocos pesos, para permitir que un osado enemigo coloque su propaganda ahí mismo. Nomás eso faltaba.

Esa cartelera sobre ese edificio, con vista clara para todo el centro de la ciudad de Chihuahua, no significa otra cosa que la falta cada vez más pronunciada de temor y de respeto a Corral en la medida no solo que dejará el cargo en menos de seis meses, sino porque no ahorró autoridad moral ni para la despedida.

Ni los arrendadores aguantan la risa... lo menos. Tenemos la imagen de la cartelera en la versión digital de La Columna.

***

Finalmente quedó despejada la incógnita en Morena y es precisamente Pérez Cuéllar el candidato a la Presidencia Municipal, superando en la “encuesta” interna de ese partido al profe universitario y diputado local “Benjamón” Carrera, a la síndica Lety Ortega, al exdiputado Gabriel “Gabo” Flores, a la administradora de la Aduana local, Deirdré Bazán, y a otros.

La llegada de Pérez Cuéllar llega con una importante carga de pimienta y diversos condimentos más necesarios que le pondrán nivel y sazón a la campaña electoral. Enfrente tendrá como rival principal al candidato del PAN, Javier González Mocken, igual de tiburón en esas lides.

Resta por conocer dos reacciones importantes y acaso hasta vitales en el caso Pérez Cuéllar. De ninguna forma es el candidato que hubiera esperado el postulado a la gubernatura por Morena, Juan Carlos Loera, quien impulsaba a “Benjamón” como plan A y a Deirdré como plan B. Tampoco es el candidato buscado por el independiente alcalde, Armando Cabada y su fuerte capital político-electoral. Su apuesta era por “Gabo” Flores.

Es altamente posible que entre Juan Carlos y Pérez Cuéllar tome cada quien su rumbo a pesar de obedecer al mismo Morena y la Cuarta Transformación lo cual implicaría un daño importante para ambos.

Se supone que Cabada seguirá como candidato a diputado en lista plurinominal guinda y eso lo amarraría para apoyar ambas campañas pero al no quedar Flores es también de otro tamaño el compromiso. Lo trascendente, en todo caso, es que al final del día no tiene enemistad ni con Loera ni menos con Cruz.

***

El lunes en la Ciudad Judicial de la capital, el juez de Control, Aram Delgado García, dará a conocer la decisión de decretar el abandono de 30 bienes del exgobernador César Duarte, para que la Fiscalía General del Estado pueda cobrarse “a lo chino” el resultado de varios delitos que le imputa.

Se trata de un terreno en el Callejón del Beso en el municipio de Parral, 27 vehículos, incluida maquinaria industrial y agrícola, y hasta un medio desvencijado carrito de golf que había entre las otras propiedades que el Estado busca pasar a su dominio. (Este quizá lo veamos luego como trofeo del golfista, Javier Corral).

A la audiencia ya fueron convocados tanto el Ministerio Público acusador, Uziel Chacón, como la representante de la Secretaría de Hacienda, Abril Portillo, así como el Consejero Jurídico estatal, Jorge Espinoza.

También fueron notificados para alegar en contra de la pretensión estatal y a favor de Duarte, el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana y Olivia Ronquillo Corral, ella como albacea del testamento de un exsocio del exgobernador.

El proceso de abandono data de 2018, aunque la causa penal es desde 2016, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso ilegal de atribuciones; después de múltiples jaloneos, parece que ya no tiene vuelta de hoja, al menos en la primera instancia.

El sentido de la sentencia apunta a favorecer a la Fiscalía, que por instrucciones del titular, César Augusto Peniche, le ha metido acelerador en estos días a las causas contra el duartismo.

Por un lado van los casos propiamente contra Duarte y sus bienes acumulados, que la FGE quiere pasárselos al patrimonio estatal antes de que termine la gestión actual, y por otro van el resto de los imputados, unos presos, otros libres y otros más con medidas cautelares diferentes a la cárcel. Buscan dejarlos en calzones.

Seguramente la determinación de abandono de estos bienes, que todavía podría litigarse en otras instancias, será ampliamente publicitada, porque después de ello vendrán nuevas causas, las últimas de la selectiva “Operación Justicia”.

***

Los más de 18 millones de pesos de presupuesto que tiene el Partido Verde Ecologista no serán administrados ni por error por la recién electa candidata a gobernadora, Brenda Francisca Ríos. Pese a ello la exdelegada federal en tiempos del priismo aceptó la posición.

Esa disposición centralista que también le aplicaron al dirigente de la agrupación Chihuahua Líder y exdirigente del Partido Encuentro Social, Misael Máynez, mejor conocido como “diputado Yukon”, lo que llevó a descuajar su proyecto como abanderado verde.

A los verdes no les importó hacer el papelito de haber nombrado al “Yukon” como candidato y una semana después destronarlo con Ríos; tampoco le dieron importancia a haber anunciado a finales del año pasado a Alejandro Díaz como su abanderado, lo que al final tampoco fue.

Al diputado menos le importó, pues estaba cerrada la posibilidad de hacer negocio en el partido de la exdiputada María Ávila, por eso ni respingó por la descobijada.

Así, el acuerdo de coalición de Chihuahua Líder y Partido Verde quedó colgado de alfileres, mientras no se pongan de acuerdo en el reparto de las ganancias, que finalmente es a lo que aspiran tanto el “Yukon” como la dirigencia del PVEM.