¿Frustra clientelismo beneficios a ambulantes…?

Ciudad de México.- Otra vez, al igual que dos o tres ocasiones más en los últimos cinco meses, el Congreso decidió posponer el debate y eventual dictamen de la iniciativa orientada a reglamentar, con fines presuntamente sociales, el trabajo informal que en la Ciudad de México se estima implica a 23% de la población económicamente activa, contra 24% que se ocupa en el sector formal más, claro, el 53% que está desocupada…

Hablamos del comercio ambulante tradicional y de los viene-viene, que igual le garantizan un lugar en la vía pública de la que se han apropiado, en abierto contubernio con policías, que le dan un trapazo a su vehículo, y de muchos actores sociales que han hecho de la vía pública el asiento de su empleo cotidiano.

A todos ellos, a la letra, la legislación en suspenso intenta garantizarles la permanencia de sus “trabajos” y acceso a mínimos de seguridad social… algo que, apenas enunciado, no sólo detonó toda suerte de demandas por parte de los supuestos beneficiarios, sino, más aún, la ambición de políticos y partidos enquistados en el gobierno capitalino y a nivel alcaldías ahora que ven en su emisión la posibilidad de negociar “acuerdos” de corte electorero o fórmulas específicas de control, indirecto si se quiere, de grupos sociales importantes, no sólo por el elevado número de sus integrantes y formas de organización, sino también por su activismo…

Es esto último, la ambición de control sobre tales sectores y/o actores en particular, además de la evidente incapacidad (económica y operativa) de la autoridad capitalina para responder a los que ya ahora son reclamos impostergables y no negociables por parte de los liderazgos del ambulantaje que la referida iniciativa baja de la orden del día de una sesión en particular, con la misma celeridad con la que llegó a ella. Ni más ni menos…

En las últimas semanas, a la vista los comicios de junio venidero, el asunto volvió a escalar en el interés de autoridades y legisladores, de Morena y de la oposición que ven en el mismo la oportunidad de elevar su potencial de triunfo en zonas específicas de la capital, lo que ante la imposibilidad de arribar a acuerdos entre los implicados, volvió a frustrar la ocasión de resolver un problema político añejo y ordenar la actividad callejera, garantizarían a amplios sectores de la población acceso a mínimos de seguridad social…

Asteriscos

* Más tardó el impresentable Doctor Muerte, Hugo López-Gatell, por cierto, en revelar un alza en el número de contagios y hospitalizaciones por covid-19 en la Ciudad de México, que la cuestionada Claudia Sheinbaum en contradecir sus cifras y exhibir los “otros datos” con que ella cuenta y que, obvio, favorecen su versión. El asunto merece que se pongan de acuerdo…

* ¡Vaya desliz! de la senadora María Merced González, quien, creyendo hablar sólo para miembros de la fracción senatorial morena, cuando lo hacía para todos los grupos, reveló que su líder Ricardo Monreal le habría pedido comentarles sobre “el gran interés” de Andrés Manuel López Obrador (en lo que ocurra electoralmente) en Jalisco y Nuevo León. Revelador…