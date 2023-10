Fronterizos que dan vergüenza

Hace apenas unas semanas se viralizó en redes sociales un video en el que una mujer paseña, que pretendía meterse a la fila para cruzar el puente hacia la vecina ciudad, le aventó literalmente su camioneta a un agente de vialidad que pretendía detenerla, amonestarla y multarla por ese acto indebido, el agente finalmente no logró su objetivo y la mujer cruzó hacia El Paso, brincándose a decenas de conductores que, ordenadamente, hacían fila con este propósito.

Evidentemente, el incidente generó cientos de comentarios en las publicaciones tanto de este medio, en su página de Facebook, como en las de otros usuarios, casi todos condenando la actuación de la mujer que, ignorando un principio básico de orden y civilidad, decidió que ella tenía pasar primero que todos los demás que estaban formados en la fila antes que ella, también el agente de vialidad recibió críticas por su falta de recursos para detener a la infractora.

Sin embargo, fue tal el impacto que causó la viralización de ese video, que también hubo críticas hacia el elemento de vialidad, quien se vio rebasado para imponer su autoridad y, seguramente, prefirió una actitud más prudente antes que exponerse a señalamientos por abuso de autoridad, lo que, por supuesto tampoco está bien, pero eso explica bien una realidad aplastante: nuestras autoridades no cuentan con todo el respaldo que deberían tener, ni de la sociedad ni de las instituciones, pero ese es otro tema.

Las consecuencias para la conductora paseña fueron desastrosas, las que tenían que ser, se le canceló su línea exprés, las placas de su vehículo fueron boletinadas y una vez localizada en fecha posterior, fue detenida y remitido al corralón su auto, además de pagar una multa por su trasgresión a las reglas de vialidad.

A partir de esa fecha, la coordinación general de vialidad, a cargo del profesor Cesar Tapia, implementó una serie de operativos permanentes en los puentes internacionales, para evitar y corregir este tipo de actitudes de los conductores y, para sorpresa de la autoridad, se encontraron con que es algo que se repite todos los días con más frecuencia de la que se creía, incluso era ya un reclamo generalizado de los automovilistas que cruzan con frecuencia a la vecina ciudad.

Son cientos de casos en los que los agentes de vialidad han intervenido para impedir que, conductores abusivos y prepotentes, traten de meterse a la fila hasta adelante, burlando con ello el orden y la civilidad que se debe observar para ese fin.

De acuerdo con información proporcionada por la propia coordinación de vialidad, son entre 40 y 50 vehículos por día a los que se les impide meterse a la fila, y se les regresa a que ocupen el lugar que les corresponda. Medio centenar de fronterizos que creen que pueden ignorar y atropellar los derechos de los demás, cada día. Eso es muy grave.

Pero eso no es todo, lo más preocupante aún es que hay quienes además de sentirse con el derecho a pisotear a los demás, cuando la autoridad los reconviene ¡Todavía se dan el lujo de reclamar! ¿Puede usted creerlo? Sí, además de violar la reglamentación respectiva, no aceptan ser reconvenidos por la autoridad y se ponen al brinco todavía.

Esto es lo que ha llevado a la autoridad vial a aplicar poco más de 70 multas, un vehículo al corralón, y la paseña que perdió su línea exprés, además de un masculino consignado en días recientes, porque se puso agresivo con los agentes de vialidad cuando fue reconvenido. Tuvo que ser esposado y remitido con un juez cívico.

En días pasados, en las páginas de este rotativo se publicó una nota que dio cuenta sobre otro de estos incidentes.

“En un video captado por un usuario del puente ‘Libre’ se observa el momento en el que el conductor de un Challenger rojo, de reciente modelo, saca un arma blanca para ponchar la llanta de una automovilista también formada en la línea. Los hechos sucedieron ayer por la tarde.”

“A decir de internautas, la chica se habría ‘metido’ a la fila y le habría pegado al conductor del auto rojo, quien enojado se baja de su vehículo y la increpa por la ventana.”

“El material fue subido al grupo de Reporte de Puentes, en donde horas más tarde el supuesto padre de la mujer agredida lanza amenazas al agresor, de que ya lo tiene ubicado y ya están ‘entrados’”.

“El coordinador de Seguridad Vial, César Tapia, afirmó esta mañana que no hay tolerancia con los conductores ‘abusones’ que no quieren esperar como todos los demás.”

“No es justo que gente que lleva haciendo una hora o dos o hasta más de fila, llegue gente de forma abusona y se quiera meter”, consideró Tapia (Video: Se mete a fila del 'Libre' y usuario le poncha la llanta con navaja - viernes 13 octubre 2023 - https://diario.mx/juarez/video-se-mete-a-fila-del-libre-y-usuario-le-poncha-la-llanta-con-navaja-20231013-2108999.html).

El tema es delicado por todo lo que implica. No se trata solo del incidente generado en el puente, cada que alguien quiere meterse hasta adelante en la fila, se trata de una actitud irresponsable, indolente y abusona de personas que a diario conviven con nosotros en otros ámbitos de la ciudad, y eso es lo que debe hacernos reflexionar seriamente sobre el tema.

¿Qué es lo que motiva a una persona a creer que puede atropellar impunemente los derechos de otra? ¿Qué pasa por la mente de estas personas cuando deciden invadir el espacio y derechos de otros? ¿Qué les hace creer que pueden hacerlo sin tener consecuencias por ello?

Esos mismos, hombres y mujeres, que se meten en las filas de los puentes atropellando el orden y la civilidad, son los mismos que estacionan sus autos tapando la cochera de sus vecinos, los mismos que hacen tremenda fiesta en domingo con ruido infernal hasta la madrugada, los mismos que se paran hasta en tercer fila para dejar a sus hijos en la escuela, o los mismos que se dan la vuelta en lugar prohibido y desde el carril totalmente opuesto al sentido de la vuelta, sí, son los mismos que le ponen desorden y conflicto a todo en la vida, complicando la armónica convivencia social.

Son personas que no tienen el menor sentido de civilidad, ni educación, ni respeto por la Ley, y por eso son capaces de atropellar impunemente a otros, en el tema que sea, no importa, ellos creen que lo pueden hacer y que no tendrán consecuencias. Son, en resumen, delincuentes en potencia, y por eso representan un gran peligro para esta sociedad, porque constantemente la están agrediendo con sus actos.

Son fronterizos que alteran el orden de una comunidad que todos los días se esfuerza por vivir en paz y armonía, por cierto una comunidad binacional en la que, curiosamente, esos mismos que aquí en Juárez infringen alegremente la Ley cada que se les antoja, allá en EU, son dóciles y amables corderitos, incapaces de romper un plato.

Resulta de verdad increíble que una línea divisoria imaginaria, una calle pues, sea la diferencia entre portarse bien y no, porque saben bien que, en el vecino país, ni el sistema de justicia ni la policía se andan con jueguitos tontos.

Por eso es triste tener que decir que entre nosotros habitan salvajes cavernícolas, que desprecian no solo las leyes y normas de una sociedad, sino que desprecian a su país y a sus instituciones, candiles de la calle y oscuridad de su casa.

Pero hay que decirlo, y fuerte, porque como nos dicen las estadísticas de la coordinación de vialidad, no son pocos, y andan todos los días en las calles, alterando el orden y atropellando a quien se deja, y nos pueden convertir la ciudad en un verdadero caos.

Simplemente no hay manera que una sociedad, que una comunidad, prospere y se desarrolle positivamente, si no es a partir del estado de derecho, apostándole al orden, al respeto a las normas y reglas que nosotros mismos nos hemos impuesto, y no permitir que cavernícolas trogloditas vengan a descomponerlo todo.

fcortizb@gmail.com