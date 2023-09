Frente a migración excesiva, ¿cómo reaccionar?

PUBLICIDAD

La pasada Navidad se sintió en varias ciudades fronterizas de México con Estados Unidos la presión de lo que se perfilaba como una migración masiva histórica, desordenada y caótica, que traería tensión y problemas de todo tipo a nuestras comunidades en ambos lados.

Muchos paseños se daban la vuelta para llevarles un burrito a las familias que estaban afuera de las iglesias del centro, o algún cambio de ropa. Algo parecido sucedía en Juárez, donde al principio de temporada los samaritanos con deseos de ayudar no escaseaban.

Entonces, la ciudad de El Paso, en Texas, se declaró en emergencia para conseguir fondos federales. Muchos voluntarios, iglesias católicas, organizaciones de ayuda y fuerzas del orden trabajaron sin tregua para soportar las problemáticas que surgen con los centros de atención repletos, la invasión de propiedad privada y la logística de para atender a los miles de transeúntes de bajos recursos y sus demandas esenciales.

Pero la navidad pasó, el invierno terminó y con la primavera vino la calma temporal. El presidente de EU, preocupado de como los problemas de migración alimentan a la extrema derecha, visitó la frontera; pisando el puente libre como para, al menos en lo que respecta a la narrativa mediática, tomarse las imágenes con la patrulla fronteriza y calmar las aguas. La crisis, si es que existió, había pasado por su peor momento.

Es cierto que, aprovechando su desconocimiento de los países por los que pasan, incluyendo a México, muchos aspirantes a migrar pasan en su camino por extorsionadores, comerciantes sin escrúpulos, sed, hambre, maltratos, discriminación, entre otros peligros, a veces hasta la muerte; pero con el interminable verano de temperaturas y días de tres dígitos en Fahrenheit, y que por cierto que rompieron todos las marcas anteriores, la imparable llegada de más y más personas - como las ya virales fotos de vagones llenos de gente arribando a la frontera arriba de la ‘bestia’ testifican - ese sentimiento navideño invernal de los fronterizos se ha convertido en preocupación e impaciencia.

¿Cuánto tiempo tardará esa impaciencia en convertirse en ansiedad, preocupación o miedo? Xenofobia a la reversa…Ya antes he escrito que, aunque en lo personal siempre he estado a favor de un mundo más incluyente y con menos fronteras, la realidad es que nadie puede juzgar a quienes piensan diferente, sobre todo hasta que se viven en carne propia los sentimientos de inseguridad que provocan las migraciones masivas entre la población establecida.

En el calor veraniego de la vida fronteriza diaria, ya algunos empezamos a echarle la culpa a los migrantes cuando estamos frustrados, generalizando entre ellos, por las interminables líneas hacia El Paso que quienes transitamos legalmente entre los dos países y tenemos que soportar las inconveniencias. Pareciera que entre más migrantes llegan, más nos castigan el cruce los agentes federales estadounidenses.

Ahora hasta el comercio exterior, la maquiladora y los transportistas están siendo afectados por lo mismo, van varios días que no se aceptan cargas en el puente libre. La Patrulla Fronteriza ha dicho que no se da abasto para vigilar y atender la incesante demanda que generan las multitudes de migrantes que amenazan con cruzar por diferentes puntos del río Bravo.

El problema, estamos seguros, no es que haya falta de oportunidad de trabajo como para promover una legalización más acelerada de los migrantes a EU. Hay alrededor de 11 millones o más indocumentados, muchos que trabajan y pagan impuestos sin poder votar o recibir beneficio alguno. Estados con políticas inclusivas como California, uno de las entidades más desarrolladas económicamente, han decidido invertir en los inmigrantes para generar bienestar económico, permitiéndoles accesos a documentos oficiales que los saquen del anonimato y aminoren el miedo a las autoridades, y así puedan crear caminos hacia la prosperidad; como licencias de conducir, acceso a atención médica, y matrículas universitarias.

Históricamente, en comparación con países como Cuba, Venezuela o Perú, el nivel educativo de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos en EU es bajo. El 46 porciento de los migrantes venezolanos han completado estudios universitarios o técnicos, por ejemplo, pero como todos los inmigrantes en Estados Unidos, enfrentan barreras como el idioma, o dificultades para validar sus títulos.

Recientemente, el Papa Francisco ha hecho un llamado a tenerle paciencia a los más necesitados, criticando a un influyente sector de la religión católica en Estados Unidos. De acuerdo con el líder latinoamericano, estos clérigos se han convertido en ‘guerreros culturales’, en vez de pastores, y ofrecen una visión distorsionada de la doctrina de la iglesia, porque están obsesionados con temas sociales de sensibilidad política como el aborto y la sexualidad, mientras que excluyen el cuidado a los pobres y al medioambiente. Al criticar a los ‘pastores’ se entiende que se refiere a grupos de cristianos ultraconservadores en su mayoría, aunque dentro de la iglesia católica también existe un ala que puede describirse como ortodoxa.

El Papa lamentó lo reaccionario de sus ‘descarriados críticos conservadores’ que insisten en mantener una visión reducida, obsoleta, e inalterable; aferrándose a doctrinas obsoletas del pasado. El indietrísmo (lo opuesto a lo moderno) es inútil, declaró.

En lo personal nunca me he considerado un ejemplo de espiritualidad, pero sí intento ser reflexivo y autocrítico…por lo que en momentos difíciles me apoyo en la filosofía de los grandes penadores y líderes espirituales para encontrar serenidad. Como todo, la migración no es negativa, sino que todo en exceso sí lo es. Encontrar el balance adecuado entre tantos factores que causan las migraciones masivas no es algo fácil, pero no es tan complicado detectar a aquellos que, a través de la retórica y la manipulación, distorsionan la realidad con sus campañas de miedo. Por ello hay que discernir entre el pánico imaginario, la preocupación y el temor. Es bien sabido que es mucho mejor ocuparse que preocuparse innecesariamente.

En Europa, en donde hace ya años se eliminaron la mayoría de las fronteras, las tendencias antiinmigrantes también han aumentado, y se están radicalizando. Cada vez más países de allá recurren a las vallas fronterizas, y a las repatriaciones.

Esta semana el Papa estuvo en el puerto francés de Marsella, ciudad simbólica para la migración, ya que este próspero puerto es un ejemplo del éxito de la multiculturalidad internacional mediterránea. El pontífice celebró una oración interreligiosa en un monumento dedicado a los fallecidos en el mar. En nuestra región, que hace años visitó Francisco, hay cooperación entre los obispos de Juárez, El Paso y otras ciudades de mayoría hispana como San Antonio. Recientemente, se reunieron en la catedral para rezar, dialogar y apoyar a la comunidad migrante y a quienes los ayudan.

Como vemos, el futuro de las comunidades fronterizas es preocupante, la paciencia es menos con el calor, pero ni el calor ni el frío han parado el flujo de miles hacia el norte, lo que ha estresado a todos los sectores de la población ya arraigada, especialmente a las autoridades. No se ve una solución clara a la vista. El presidente mexicano López Obrador y su homólogo del norte han pedido orden, paciencia, y dignidad a las autoridades y a la población, pero después de un respiro temporal, las cosas están empeorando, lo que exaltará a la extrema derecha en EU Otra vez protestas en los límites y paredes de EU. Miles que viajaban en trenes en camino al norte fueron parados durante la semana. Los conductores tuvieron que detenerse por su seguridad, ya que ha habido fatalidades. En centro y Sudamérica las rutas migratorias siguen incrementando, como se puede comprobar fácilmente en los medios internacionales.

Los planes de ambos gobiernos, han sido, hasta ahora, a corto plazo. Entonces, si las tendencias siguen igual, las poblaciones afectadas se pueden desesperar y ese sentimiento de ayuda al prójimo puede desaparecer. Desafortunadamente, toma solo un político oportunista para alimentar el odio y culpar a los ‘otros’, en este caso a los migrantes, de todo lo que está mal en los países a los que llegan. Las guerras en Europa y en otras regiones del planeta nos han dejado un tétrico legado de genocidios étnicos que la humanidad no puede permitir sucedan otra vez.

La idea del presidente de EU, Biden, de una reforma migratoria, ha sido y seguirá siendo detenida en el congreso. Por capricho de la ultraderecha, el gobierno de EU está parado, liderados por candidatos republicanos extremos como el expresidente Trump, o el gobernador de Florida Ron De Santis, o el mismo gobernador de Texas, Greg Abbott, que utilizan las propagandas del miedo para manipular a sus constituyentes en búsqueda de más poder, sin ningún reparo moral, lo malo es que, por el momento, les está funcionando, según las encuestas. Vamos a ver que sucede esta media semana en el segundo debate republicano televisado, al que se espera que tampoco atienda Trump. Ante esto, reflexión, valor, fe y paciencia, que son los antídotos del temor.

