Frente a la violencia, una paz con justicia y dignidad

Desde la educación para la paz, lo opuesto a la paz no es la guerra sino la violencia, entendida como todo aquello que obstaculiza el desarrollo de las personas y del ejercicio de sus derechos. En este sentido, la violencia podría definirse en los términos que Paulo Freire definió la opresión, como todo aquello que limita la vocación humana de “ser más”, de desarrollar todo nuestro potencial, de avanzar en términos de autorrealización, individual y colectiva.

Para Johan Galtung, especialista en temas de violencia y paz, “a mayor paz, menor violencia y viceversa”. Aunque esta frase pudiera parecer sencilla, enmarca la complejidad en el impulso de los procesos de paz y la necesidad de romper con la idea bastante extendida de que una sociedad está en paz cuando no hay guerra. La paz existe y es verdadera cuando las personas tienen satisfechas sus necesidades y sus derechos son respetados. Se trata de una paz con justicia y dignidad, que requiere romper con la idea de que hay personas buenas y malas, tanto como de apostar por la humanidad plena que habita en cada persona, por el desarrollo del potencial, por el reconocimiento, como plantea el mismo Galtung, de que el ser humano es un ser con capacidad de paz. Exige preguntarnos cómo hemos llegado a ser la sociedad que somos, qué estamos ofreciendo a nuestros niños y jóvenes, qué se ha fracturado que generamos cada vez más violencia.

Construir la paz requiere comprender la violencia en sus tres dimensiones: directa, estructural y cultural. La violencia directa es la más evidente, en la que podemos identificar a quien la realiza: quién da el golpe, quién ejecuta la represión, etcétera; la estructural es la violencia sistémica, la que se encuentra dentro de los sistemas políticos, económicos, en los estados; y la violencia cultural es la que se desarrolla en el ámbito de lo simbólico y se concreta en los sistemas de creencias, la religión, el arte, entre otros.

Por ejemplo, en el caso del maltrato infantil, la violencia directa son las formas concretas que reconocemos como maltrato infantil: los insultos, los golpes, la negación del derecho a participar, a tomar decisiones y asumir consecuencias sobre ellas, entre otras. La violencia estructural está directamente relacionada con las condiciones socioeconómicas, tales como hacinamiento, horarios extenuantes e ingreso insuficiente de los padres para cubrir necesidades básicas, dinámicas escolares que son excluyentes o discriminación por diversas causas. La violencia cultural incluye todas las creencias, expresiones, símbolos que justifican, sostienen y reproducen las violencias directa y estructural. La idea de que niñas y niños son propiedad de los adultos; el pensamiento, todavía bastante extendido, de que la violencia es necesaria como método de corrección; o de que no saben, no tienen capacidades para decidir o participar, etc.

Trabajar por la paz nos exige abordar estas tres dimensiones, identificar las causas estructurales y culturales de conflictos sobre los que vemos apenas la superficie y plantear intervenciones y políticas públicas, no sólo en la atención y resolución de conflictos interpersonales (lo cual es sumamente importante), sino ahondar en las causas que alimentan dichas situaciones conflictivas y trabajar en resolverlas; nos impele en la construcción de una sociedad en la que una vida digna sea una realidad para todas y todos y en la que se reconozca, porque así se vive, que “nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario” (Nelson Mandela).

