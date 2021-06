Frente a elecciones trascendentales

Terminan las campañas políticas y hasta el último minuto de hoy los candidatos podrán hacer proselitismo. Empieza la veda electoral y vendrán tres días de reflexión y análisis por parte de los electores. Desafortunadamente esta fase del proceso electoral no fue pródiga en soluciones para los grandes retos que enfrenta Ciudad Juárez. Fue poco lo que los juarenses escucharon en estas ocho semanas en cuanto a soluciones para los temas que afectan a la sociedad.

Fuera de la pandemia y de candidatos con cubrebocas, será poco lo que se va a recordar de estas campañas carentes de propuestas a pesar de que la ciudad se encuentra sumida en una grave crisis sanitaria, social y económica. Y si los candidatos continúan ignorando los problemas de Juárez, será muy difícil que ya siendo autoridades o legisladores, brinden a la ciudadanía soluciones a los mismos. Mientras sigan sin conocer el rezago que existe en el poniente de la ciudad, jamás se le podrá dar respuesta a esas añejas demandas de desarrollo. Mientras continúen desconociendo los olores y molestias que diariamente tienen que soportar miles de juarenses cuando transitan por el túnel peatonal de la 16 de septiembre, esto seguirá sin remedio.

De igual manera, si los candidatos siguen ignorando el caos que enfrentan comerciantes y vecinos generado por las obras de la segunda ruta troncal, difícilmente podrá tener pronta solución. Está comprobado que los proyectos que actualmente se realizan están divorciados de las necesidades de los juarenses. Como las jardineras que construyeron en la avenida Américas y colonia Margaritas, cuando lo que requieren son más cajones de estacionamiento. Esas jardineras lo único que hacen es quitar espacios y acumular basura. El absurdo total. Lo que se requiere, no lo hacen. Y lo poco que realizan no es funcional o tiene serias fallas. Las obras que el Gobierno del Estado realiza en el Centro son una muestra. No se ven beneficios, pero sí negocios cerrados y crisis económica en la zona porque nadie escucha ni entiende la situación por la que atraviesa el sector comercial y empresarial que ha sido ignorado de manera preocupante. Si los gobiernos federal y el estatal conocieran los sacrificios que hacen los empresarios para sobrellevar la pandemia, no hubieran contribuido en destruir la actividad económica del Centro de la ciudad. La sociedad va por un rumbo y los gobiernos van por otro.

Es mucho lo que está en juego este próximo 6 de junio, la democracia incluida y es necesario salir a votar. Por eso estas elecciones son trascendentales por muchas razones. Existen factores que le dan relevancia a este proceso electoral. No solo los candidatos estarán bajo escrutinio. El propio sistema electoral también está a prueba, ante las reiteradas amenazas del presidente por desaparecerlo.

La actitud hostil del Gobierno federal con sus constantes ataques en contra del árbitro electoral arrecian, provocan presión y tensión, y preocupan a la sociedad chihuahuense y a muchos observadores internacionales. El estado de Chihuahua decidirá entre un proyecto dirigido desde la Ciudad de México que le apuesta al pasado, o uno que busca rescatar cuanto antes el estado gobernando para todos. Las declinaciones de varios candidatos que favorecen a Maru Campos pueden ser el factor que le consoliden el triunfo a quien encabeza las encuestas. En Juárez también se busca que uno o varios candidatos declinen para fortalecer un proyecto de alianza. Si unen sus fuerzas, las posibilidades de triunfo sobre Morena son muchas para el candidato del PAN o para la candidata del PRI. Pero el tiempo se acaba y no se ven definiciones frente a unas elecciones trascendentales.