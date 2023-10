Fraudulentos

Fraude a la ley: «… el fraude a la ley consiste en la conducta totalmente voluntaria realizada con el exclusivo fin de obtener un fin ilícito a través de un medio lícito»: María Elena Mansilla y Mejía. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4069/9.pdf

Flaco favor le hacen a la cultura democrática del país los aspirantes a los cargos de elección popular y los partidos políticos por los cuales pretenden contender en las próximas elecciones.

Está tan arraigada la nueva conducta de prácticamente todos los partidos que ha alcanzado niveles máximos de «normalidad».

Todos, pero absolutamente todos los actores políticos que buscan un cargo de elección popular, y que se promocionan mediante anuncios espectaculares, pintas de bardas, carteles en las calles, en postes, etc., están violando la ley electoral.

Además, simulan que no son los autores-beneficiarios de lo anterior.

Peor, aducen desconocer la autoría de la imposición de tal propaganda.

Mienten.

Para enmascarar tal violación encubren sus pretensiones diciendo que sus fotos, cuidadosamente retocadas, que ilustran las portadas del medio de comunicación aparentemente responsable de tal difusión, corresponden a una «entrevista» realizada por ese medio, generalmente páginas digitales con una muy escasa difusión, si no es que prácticamente inexistentes, cuya característica común es que siendo medios tan marginales no hay explicación plausible del modo en que pueden promocionar la «portada», mediante anuncios tan costosos, por supuesto, superiores a sus verdaderas finanzas.

La única explicación es que el actor político (o actriz) promovida por este medio es quien financia tal promoción, mintiéndole con ello a los ciudadanos, aparentando que no es el autor de tal promoción.

El problema es que no sólo mienten, sino que violan la ley.

¿Aún así esperan que voten los ciudadanos por ellos?

Bueno, siendo grave lo anterior, no es lo más grave en ese tenor hasta ahorita.

En las últimas semanas hemos sido testigos de un fraude a la ley aún peor, ejecutado por todos los partidos políticos (con la excepción de Movimiento Ciudadano -MC-) y sus principales liderazgos político-electorales en las que designaron a sus respectivas candidatas (que lo serán en cuanto lo permita la ley) a través de procesos que tuvieron todos los tintes de electivos y mediante los cuales, eufemísticamente, denominaron a Claudia Sheinbaum ‘Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T’, figuras que no existen pues, (ni los comités y, por tanto, su coordinadora) ni en la estructura de los partidos oficialistas, ni en ninguna otra existente que hayan creado en conjunto.

Por su parte, los partidos de la oposición crearon al vapor un ‘frente’ y convocaron a elegir a la coordinación de él a los aspirantes a la candidatura presidencial de esos partidos y algunas organizaciones de la sociedad civil.

De ahí emergió Xóchitl Gálvez.

Ante las actividades de ambas, posteriores a sus nombramientos, aunque es bueno resaltar que la candidata oficialista es quien ha efectuado actos más claramente proselitistas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y en menor medida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les han llamado la atención y las han conminado a cambiar dichas conductas.

Le mienten a la sociedad ambas aspirantes, y junto con ellas, sus partidos.

Están haciendo un fraude a la ley.

Los órganos electorales se han engarzado -hasta ahora- en tal conducta fraudulenta, mentirosa, y sólo han emitido una especie de «ya te vimos, si le sigues te vamos a castigar».

Las conductas persisten.

El Consejero del INE, Arturo Castillo, al calificar la conducta de Sheinbaum, asentó que «… sabe cuál es la norma, sabe cuál es el riesgo que está corriendo y aun así lo está haciendo. No me parece una conducta menor, me parece una conducta reiterada y esto me parece que se debe atender con bastante más solidez para evitar que se repita»:.

El mismo consejero, al evaluar las posturas políticas de Xóchitl, dijo que «… ya hemos resuelto varias quejas sobre la conducta de la senadora y no me canso de repetir el artículo tercero de la LEGIPE: Son actos anticipados de campaña los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados al voto en contra o favor de una candidatura o expresiones pidiendo cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral».

Y le ordenó frenar sus declaraciones en las que habla de sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

Fue la sexta ocasión en la que le exigen un discurso prudente y al igual que al presidente, ambas, se les ordenó borrar publicaciones por considerar que son fuera de la norma,« y aprovechan para publicar los videos y anunciar que dichos mensajes serán borrados».

El colmo, hasta cuando se les ordena obedecer la ley, la defraudan.

No se puede dejar de lado que el principal trasgresor de la ley electoral es el presidente López Obrador quien, además, encabeza en el número de actos fraudulentos a la ley, en una conducta irracionalmente reiterada que, por lo demás, podría llevar a los órganos electorales a resolver que sus participaciones le otorgaron inequidad al proceso electoral y, eventualmente, a la anulación de las elecciones presidenciales.

Llegado el momento ¿Lo harán las autoridades electorales?

No hay argumento que valga, mucho menos la eterna disculpa presidencial acerca de que se trata de que no regresen al poder «los conservadores».

Y en esta feria de simulaciones, de fraudes a la ley, de constantes violaciones al marco electoral, se ha iniciado el desfile de denuncias de ese corte, ahora calificándolas de «actos anticipados de campaña» que, con toda seguridad, sí lo son la mayoría.

A raíz de la visita de Claudia Sheinbaum a Chihuahua y Parral, el PAN la calificó de ese modo y anunció la interposición de las denuncias respectivas.

Hay declaraciones que por sí solas implican, ya, actos anticipados de campaña. En su visita, Claudia dijo que «no podía sola y pidió obtener mayoría en Congreso». Además dijo que construiría el «plan C de Claudia».

Así, el dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz, acusó a Morena de hacer «trampa con la evidente intención de tener una ventaja sobre el electorado, violando los principios de equidad, legalidad e imparcialidad» por la realización de dos actos en las ciudades mencionadas. (Nota de César Lozano/El Diario, 27 octubre 2023).

En las denuncias, el PAN puso el dedo en la llaga al cuestionar el origen de los recursos usados para la celebración de los eventos, que incluyó el transporte de cientos de personas a ellos y los anuncios de varios de los aspirantes de Morena.

Pero al denunciar lo anterior ¿Cómo explica la conducta de sus compañeros, diputados locales, diputados federales, regidores, alcaldes y funcionarios del gabinete estatal que hacen lo mismo que los aspirantes de Morena a la presidencia, a las diputaciones federales y a las senadurías?

El colmo lo constituye el regidor capitalino panista, Francisco Turati, quien anuncia, en unos gigantescos carteles, en los camiones de transporte urbano, la realización de una supuesta entrevista que le realizarán, algún día, en alguna estación de radio.

¡Ah, cómo andaremos apremiados por oir tan exclusiva entrevista!

O el agudo sentido de la oportunidad de la diputada Adriana Terrazas, de Morena, que anunció en sendos espectaculares su aparición en la portada de una revista, justamente al calor de la visita de Claudia a Chihuahua.

De ahí la importancia del esclarecimiento de los financiamientos de los espectaculares… y de lo demás.

Aunque aparentemente no haya relación entre lo comentado líneas arriba, con la publicación de un informe del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), dirigido por Francisco Rivas, tienen una muy amplia conexión.

La organización afirmó, en el estudio «Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados», que el estado de Chihuahua carece de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), «a pesar de que la información oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal y los informes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ESNP), reportaba que estaba adscrita a la Fiscalía estatal». (Nota de Luz del Carmen Sosa / El Diario de Juárez, 18 octubre 2023).

Poca cosa.

ACAPULCO.- Poco será lo que hagamos en ayuda de los guerrerenses y especialmente de los acapulqueños, sus necesidades son inmensas; estamos a la puerta de una gigantesca crisis humanitaria.

Todos estamos obligados a ayudar, son alrededor de 2 millones de mexicanos que lo perdieron absolutamente todo.

