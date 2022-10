Fraude cibernético

En estos últimos meses nos hemos enterado ya sea por amigos o familiares de personas que han sido víctimas de fraudes cibernéticos, o incluso que ustedes lo fueron, al menos yo he atendido más de cinco casos similares.

El modus operandi de estos ciberdelincuentes es llamar al titular de una cuenta bancaria generalmente de débito, en donde, los delincuentes se hacen pasar por personal de la institución bancaria, manifestándoles que se han realizado cargos a su cuenta, preguntándole si los reconoce, cuando la persona contesta que no reconoce esos cargos, es entonces en donde se empieza a envolver a la víctima, diciéndole que en 20 minutos se volverían a comunicar de nuevo con ella, para iniciarle el proceso de aclaración de cargos y poder eliminar dicho cargo.

Para ello, la persona angustiada por los cargos realizados en su cuenta, espera impacientemente la llamada, los delincuentes le regresan la llamada, y empiezan a sacarle información personal, como el nombre completo, el celular, la fecha de nacimiento, el domicilio, asimismo antes de concluir la llamada les preguntan si cuentan con otro teléfono a su alcance para poder enviarle un código por medio de WhatsApp y si en ese momento no se cuenta con otro teléfono, le dan la alternativa que se conecte a través de una computadora.

Posterior a ello, le dan instrucciones de como ingresar al WhatsApp ya sea desde su celular o desde su computadora, cuando la víctima entra al WhatsApp le aparece un mensaje que le han enviado los delincuentes, ese mensaje contiene un código QR, mismo que el delincuente le pide escanear a la víctima, posterior a que se escanea el código aparece un número de 8 dígitos, para ello el delincuente le pide que le proporcione los números que le aparecieron y que con ese código ya se haría todo el proceso de aclaración, pidiéndole a la víctima que no se meta a su aplicación del banco porque quedaría inactiva por un lapso de 48 horas aproximadamente en lo que se resolvía la aclaración de cargos.

A partir de ese momento los delincuentes toman el control de la cuenta, cambiando el número celular del cliente y empiezan a vaciar la cuenta a través de transferencias bancarias y cuando la víctima se entera, ya le han vaciado su cuenta, tal es el caso del señor Luis a quien le vaciaron más de 300 mil pesos. Luis se enteró de dicha situación porque recibió mensaje de texto del banco en donde se le informó que su número de celular había sido cambiado, situación que le pareció extraña por lo que decidió comunicarse con el banco, quienes no pudieron apoyarle porque su información había sido cambiada, por lo que tuvo que acudir personalmente al banco para lograr bloquear su cuenta, sin embargo, ya era demasiado tarde, porque los delincuentes en cuestión de minutos le habían vaciado todos sus ahorros a través de transferencias bancarias.

Ahora bien, cuando se hace todo el proceso de aclaración de cargos no reconocidos en la institución bancaria, la misma contesta deslindándose de toda responsabilidad, refiriendo que dicha solicitud no fue procedente, aún y cuando la institución bancaria tiene la obligación de contar con medidas de seguridad idóneas para preservar la integridad de la información del cliente, es decir, contar con la infraestructura y los controles internos de seguridad, propiciando con ello la seguridad de las operaciones bancarias y procurando la adecuada atención a los usuarios de tales servicios así lo mandata la Ley de Instituciones de Crédito.

Resulta preocupante que los delincuentes cuenten con la información del titular de cuenta de la institución bancaria, porque eso significa que la institución bancaria no está garantizando el resguardo y la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes. Porque hay dos formas de que los delincuentes obtengan dicha información, ya sea porque la institución bancaria ha sido hackeada o porque empleados de dichas instituciones están involucrados.

Hoy quien ha sido víctima de este delito, no sabe qué hacer o a dónde acudir, por un lado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Unidad de Policía Cibernética alertó sobre este método de fraude bancario, invitando a comunicarse con ellos y acercarse a su institución bancaria, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 24/10/22). Sin embargo, no se señaló más información al respecto, a pesar de que el estado se jacta de tener una de las mejores policías cibernéticas del país, no se le ha visto realizar verdaderas labores de prevención, atención, reacción e investigación.

Otra opción que tienen las víctimas es interponer su queja ante Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), misma que pueden interponer en línea a través del portal por cargos no reconocidos. Mientras tanto debemos estar alertas a las nuevas modalidades de fraudes y compartir la información con nuestra familia y amistades.

