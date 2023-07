Francisco Villa ¿héroe o villano?

En política no hay buenos ni malos. Tampoco hay santos ni demonios. Hay grupos políticos que se disputan el poder. La historia siempre la terminan escribiendo los vencedores, quienes logran establecer y mantener una narrativa que, con el paso del tiempo, es difícil desvirtuar.

En lo personal siempre he sido crítico de la historia carente de claroscuros donde solo hay blanco y negro. Esa parece ser la historia de nuestro país. Desde que entramos a la primaria, nos dicen que los españoles eran los malos, y los indígenas los buenos. Es un capítulo de nuestra historia que tiene una cierta dosis de victimismo, mismo que a la fecha seguimos pregonando.

Si los españoles eran enteramente malos, y los aztecas enteramente buenos, ¿por qué los tlaxcaltecas apoyaron a los peninsulares en su lucha contra el Imperio Azteca? Si los malos eran los ibéricos, ¿por qué hablamos español? ¿Por qué la mayoría profesa la religión católica? ¿Por qué sigue habiendo tanta discriminación respecto a los pueblos originarios? Ese cuento de personajes enteramente buenos o enteramente malos es parte de una narrativa polarizadora que desde entonces se implementa en México.

Sin tratar de emular la gran obra de Octavio Paz, pero atendiendo a nuestro origen, debemos entender que somos hijos tanto de los pueblos originarios como lo somos de los españoles. Eso es precisamente el mestizaje.

Miguel Hidalgo es considerado por muchos el padre de la patria. Pero originalmente no buscaba independencia. Además, era un sacerdote que tenía hijos. ¿Cómo podemos explicar esta incongruencia? No digo que desestimemos la historia y el legado de Hidalgo, pero no era el libertador propiamente.

Antonio López de Santa Anna era un político hábil y pragmático, pero no era un agente inmobiliario fracasado. Es decir, la historia debería recordarlo más que nada como un presidente cuya habilidad militar era paupérrima, por eso perdió la Guerra con Estados Unidos y por eso perdimos más de la mitad del territorio. En pocas palabras, Santa Anna fue a pelear y perdió una guerra. Era un pésimo estratega, pero no un empresario de bienes raíces que hubiera vendido la mitad del territorio, pues dicho pago se hizo por Estados Unidos a manera de indemnización. La historia lo recuerda como el que voluntariamente vendió medio país.

Benito Juárez es otro ejemplo. Derivado de la influencia masónica en las más altas esferas del poder en los últimos siglos, Juárez es recordado como el arquitecto y constructor de las bases de la República, y el principal héroe nacional. Si bien hay algo de cierto en esa aseveración, también es cierto que Juárez salió del poder únicamente porque murió sentado en la Silla del Águila. Es decir, si no hubiera muerto de angina de pecho, es probable que Juárez se hubiera perpetuado como lo hizo Porfirio Díaz.

Juárez gobernó catorce años ganando elecciones de manera cuestionable. No negamos el legado que dejó para México (la Reforma, la desamortización de bienes, entre otros) pero admirarlo como el prócer de la República, después de catorce años de gobierno, es algo que tiene que analizarse a detalle.

Porfirio Díaz también es otro personaje lleno de claroscuros. Por un lado, sin duda fue un presidente modernizador, amigo de la inversión extranjera, enfocado en la construcción de infraestructura. Por otro lado, fue un presidente elitista, que no atendía las necesidades de los sectores más necesitados, de ahí que tuviera lugar la Revolución. Más de treinta años en el poder (después de llegar al poder pugnando porque no hubiera reelección) confirman que no era tampoco un demócrata (como creo que tampoco lo era Juárez).

Francisco I. Madero, el “apóstol de la democracia” era un tipo rico, pero ingenuo. Es decir, absolutamente todos los personajes de nuestra historia son buenos o malos según quién los defienda o ataque. Pero siendo objetivos, ninguno era un santo ni tampoco un demonio. Fueron gobernantes con virtudes y defectos, como lo son todos.

Existe otro personaje que siempre causa todo género de debates, la mayoría de ellos estériles y dogmáticos. Se trata de Francisco Villa, revolucionario y exgobernador de Chihuahua.

Doroteo Arango (su nombre original) nació en Durango, pero desde joven anduvo cabalgando por el sur del Estado de Chihuahua. Villa no era un genio militar como sí lo era, por ejemplo, Álvaro Obregón. Villa era un campesino a quien las políticas adoptadas en esa época le impedían aspirar siquiera a tener una parcela. Esta clase de inequidad y de injusticia social fue precisamente el caldo de cultivo que en su momento desató la Revolución, pues era una constante en el país.

Existen varios libros sobre la vida de Villa. Sin embargo, dos de ellos son quizá los más representativos del mito y los que representan precisamente esta dicotomía en la opinión de Villa. Uno de ellos es el escrito por Paco Ignacio Taibo II, quien parecería que tiene una enfermiza obsesión con Villa. El libro es una apología a la vida del Centauro del Norte, que claramente se puede advertir no es una historia objetiva. Por otro lado, el de Friedrich Katz, que se estima el trabajo más objetivo y acertado de la vida de Francisco Villa.

Al igual que con los personajes anteriores, Villa será un héroe o un villano, según la persona a quien se le pregunte. Desde la perspectiva del campesinado, Villa es un héroe. Irónicamente, no fue Villa quien promovió el reparto agrario, pues si bien el mismo estaba contenido en la Constitución, no se materializó hasta poco después de su muerte.

Si Villa es admirado en un determinado círculo social, es quizá porque era alguien que venía desde abajo, con quien gran parte de la clase baja se sentía identificada. Por otro lado, también era un bandolero y abigeo, por lo que las clases sociales más altas tienen una aversión natural a Villa. Sin embargo, no debe de perderse de vista el contexto en el cual se desarrolló Villa: un país sumido en una guerra civil, donde hay muerte y hay excesos por parte de las fuerzas en pugna.

A la fecha, los apologistas y los enemigos de Villa siguen peleando. Ninguno de ellos lo conoció, pues se acaban de conmemorar los cien años de su muerte. Sin embargo, es curioso que a un siglo de su muerte siga teniendo lugar este debate tan apasionado.

A los que tuvimos la enorme fortuna de nacer en este gran Estado de Chihuahua, no nos faltarán historias familiares heredadas de nuestros ancestros que irán moldeando nuestras respectivas opiniones respecto a Villa (quien hay que decir, es el mexicano más famoso del mundo). En mi propia familia hay personas que están de acuerdo con el legado de Villa, y otras que lo reprueban.

Es decir, nuestros abuelos o bisabuelos tendrán alguna opinión que heredaron a su vez de sus padres o abuelos respecto a Villa. No faltará quien diga que le robaron ganado o tierra, o incluso quien hubiera sufrido alguna muerte a partir de las redadas de la División del Norte. Por otro lado, habrá quien a su vez diga que gracias a Villa obtuvieron X o Y beneficio.

Este bagaje de historias familiares pueden guardar un enorme rencor hacia Villa o una gratitud perenne hacia el mismo. Lo cierto es que estas versiones no serán nunca objetivas (pues las mismas se basarán en los intereses particulares de cada uno) y seguramente habrán cambiado a través de los años.

Su historia como Gobernador en realidad no da lo suficiente para analizar a un personaje tan complejo, pues gobernó menos de tres meses. En realidad, a Villa se le tiene que analizar como uno de los líderes de la Revolución, no como un hombre institucional.

Para algunos, un asesino y violador; para otros, un héroe revolucionario, y una especie de Robin Hood chihuahuense. A un siglo de su asesinato, y con este debate tan vivo como hace cien años, lo cierto es que el apotegma incluido en el Himno de Chihuahua refleja la vigencia de Villa: “El Centauro del Norte no ha muerto”.