-Fotos en hangar de la flotilla corralista

-Los últimos retoques en la casa de Bazán

-¿Y la lista de los 80 beneficiarios?

-No hay mayoría en Congreso para más deuda

Ahora la conductora principal del noticiero “Chihuahua informa”, Myriam Saldívar Nieto, apareció en fotografías mostrando parte de la flotilla aérea del Gobierno del Estado usada por Javier Corral.

Hace unas semanas fue vista junto con otra servidora pública y fotógrafos de Comunicación Social modelando ropa en Patio Central de Gobierno para una empresa particular. No ofreció ninguna explicación al respecto el jefe del área, Manuel “Igor” del Castillo.

Esta vez quizá se trate de algún promocional futuro que anuncie la venta de aviones y helicópteros propiedad del Gobierno estatal, que han sido usados sin medida, durante miles de horas de vuelo y gastos millonarios, por Corral Jurado.

El gobernador contempló desde el inicio de su administración la venta de la flotilla dentro de un plan de austeridad que nunca concretó; al contrario, se sirvió de las naves más que cualquiera de sus antecesores, incluido su odiado enemigo, César Duarte.

Myriam aparece en las imágenes posando en una cabina; y a un lado del helicóptero Bell 407 y una de las avionetas Cessna.

Ahora más que nunca el personal de salud anda urgido de apoyos, ojalá por fin se trate de la venta. Muy usada ya la flotilla, pero algo es algo para esas arcas públicas tan urgidas de dinero.

***

De nuevo el presidente del PRI en el estado, Omar Bazán, demostró que tiene el control del partido en Chihuahua y que quienes busquen espacios para el 2021 necesariamente deben pasar antes por su oficina como antes lo hicieron otros aspirantes con los exjefes partidarios, exprimeros priistas, o como se les llamara.

Anunciamos aquí el lunes que Bazán recibiría en la ciudad de Chihuahua al secretario de Organización del PRI nacional, Ricardo Aguilar. Sostuvieron encuentros todo el lunes durante la tarde y todo el martes con aspirantes a la gubernatura, algunos exdirigentes del PRI estatal (casi todos testigos protegidos del corralismo) y con la principal fuerza política que sostiene el tricolor en la entidad, sus cerca de 20 presidentes municipales.

Iban a ser las reuniones con alcaldes, exdirigentes en la entidad y los precandidatos a gobernador en lugares separados; estos últimos tendrían sus citas de 15 a 20 minutos cada uno en el domicilio de la exsenadora, Graciela Ortiz González, pero finalmente todo se llevó a cabo en la residencia de Bazán.

No estuvo Graciela aun cuando es mencionada como una de las posibles candidatas a la gubernatura; en cambio, asistió Héctor “Teto” Murguía; el exalcalde de Chihuahua, Alejandro Cano Ricaud; la exsenadora Lilia Merodio y el alcalde de Guachochi, Hugo Aguirre.

También pasó lista de presentes la exdiputada, Adriana Fuentes Téllez, pero anotada para la alcaldía de Juárez.

No hubo sorpresas. Aguilar solo llegó para tomar un último pulso, ultimar su radiografía, trasladar la información a su jefe el presidente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro “Alito” Moreno, quien anunciará su decisión paralelamente a que lo haga el resto de los partidos. Los precandidatos aceptarán sean cual sea el veredicto. En eso quedaron.

Fuera de ahí los alcaldes ratificaron su apoyo a Bazán Flores y aseguraron que tienen todo preparado para ratificar triunfos en sus municipios el año entrante.

***

Lógicamente no le iría nada bien al secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta, con un comentario vertido el martes en red social sobre la campaña emprendida por su patrón, Javier Corral, contra su también compañera de partido, la panista, Maru Campos.

Escribió el funcionario público obligado a la imparcialidad y a respetar la ley: “¿Persecución política o proceso judicial a todas y todos quienes mensualmente recibieron mordida? Dicho selecto grupo se conforman por más de 80 beneficiarios. ¿Debemos escoger a uno sí y a otr@s no? Esa sí sería justicia selectiva”.

Hubo pocos comentarios pero todos en contra. Uno de ellos, el de Paco Turati, le pidió no ser “irresponsable ni viole la presunción de inocencia secretario, me extraña. Como autoridad no puede andar calumniando a diestra y siniestra (no aprenda esas malas mañas). Y si tiene pruebas apórtelas al MP y deje que esa Institución ‘autónoma’ realice su trabajo. Nadie se opone a la Justicia, pero todos nos oponemos a que se desconozca la división de poderes. Ud. no es Juez para andar (pre)juzgando. Me extraña abogado”.

Y fuera de todos los comentarios generados en contra por prejuzgar, Mesta dice además que hay una lista de 80 beneficiarios que “mensualmente recibieron mordida” pero no menciona ni ha mencionado más nombres. “¿Debemos a escoger a unos sí y a otros no?”, se pregunta. Es exactamente lo que ha hecho.

***

Habrá de renacer la fractura dentro de la fracción parlamentaria del PAN que coordina Fernando Álvarez Monje, con la solicitud anunciada por Javier Corral para la contratación de más de deuda.

De entrada el líder de la mayoría albiazul no cuenta con el respaldo de cuatro, por lo menos, de los 11 diputados que conforman el grupo. Solo siete están medianamente garantizados a favor.

A los diputados Jorge Soto, con aspiraciones a la alcaldía de la capital; Marisela Terrazas, que busca una candidatura federal; Georgina Bujanda y Carmen Rocío González, quienes están apuntadas en el proyecto a la gubernatura de Maru Campos, no les interesa seguir el juego de Palacio de Gobierno por razones más que obvias.

Al rechazo habrán de sumarse los ocho o casi todos los de Morena, así como cuando menos tres del PRI, la coordinadora Rosa Isela Gaytán, el dirigente Omar Bazán y Marisela Sáenz Moriel.

Si se le ponen a la ecuación los votos movedizos, que a veces benefician a los intereses del Palacio de Gobierno y que otras quedan sueltos, hasta la mayoría simple queda en duda.

Menos se podría alcanzar la mayoría calificada prevista en el artículo 117 constitucional, el gran dique para la tentación de la deuda en la que otra vez ha caído Corral en el ocaso de su administración. La Carta Magna le fija dos terceras partes a contratación de créditos, como esos mil 200 millones de pesos extra pretendidos por el mandatario estatal.

Alcanzar los 22 votos se ve tarea difícil para el gobernador y sus operadores en el Legislativo. Pero ni modo que no lo sepan, por lo que hasta la intención de hacer el anuncio de más deuda, cuando el estado se encuentra sumido en el desastre financiero, podría tener otros motivos ocultos.

***

En sus tiempos de senador y aspirante del PAN a la gubernatura, Javier Corral no se separó del cargo los primeros días de diciembre de 2015, lo que llevó a juicios en su contra y recursos de protección de sus derechos políticos.

El ahora gobernador decidió pedir licencia hasta el mes de febrero siguiente, cuando las elecciones eran en julio. Aunque era funcionario con poder público, los tribunales lo protegieron para que pudiera mantener sus aspiraciones, antes de tener la candidatura a gobernador.

Se valoró como un bien mayor su derecho a ser votado que las pocas atribuciones de mando que tenía en esos momentos.

Fue hasta entonces, cuando se hizo candidato sobre los demás aspirantes, que se separó de su cargo el 5 de febrero de 2016. Su licencia, según el archivo histórico del Senado de la República, se le concedió formalmente el día 9 de ese mes.

En un supuesto similar se encuentra el morenista Cruz Pérez Cuéllar, de quien muchos esperaban que pidiera licencia en estos primeros días de diciembre, para estar en posibilidades de competir en las elecciones de junio de 2021. Solo un mes de diferencia marcan los tiempos del proceso actual con el de 2016, por lo que separarse del cargo de senador bien lo podría dejar hasta enero.

El asunto cobra relevancia por la petición de desafuero que el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, habrá de ratificar hoy en la Cámara de Diputados, que es de mayoría morenista. La Sección Instructora en San Lázaro será la que fije los tiempos para que pase a una comisión de enjuiciadora en el Senado de la República, que también tiene mayoría de Morena.

La demanda de desafuero de Pérez Cuéllar, pues, parece haber sido presentada muy a destiempo, y con la idea además de que el senador dejaría su cargo, y su fuero, en diciembre. Un mes da mucho margen para la operación del morenista.