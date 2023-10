Fobia a los contrapesos

La semana pasada expusimos en este espacio la andanada de golpes políticos y mediáticos que el oficialismo pretende asestarle al Poder Judicial de la Federación. Bajo el argumento populista de que el Poder Judicial de la Federación gasta mucho, y que tienen muchos privilegios, López Obrador pretende doblegar a la rama judicial para poder cometer más arbitrariedades de las que ya ha cometido.

Creo que en ocasiones la colectividad no puede advertir que en los países desarrollados, la Judicatura siempre es respetada. El ejemplo más cercano que tenemos (geográfica y culturalmente) es Estados Unidos. En Estados Unidos, los presidentes pueden patalear cuando alguna de sus decisiones es revertida, pero el Poder Judicial es una rama sólida, que resiste los embates del poder. En Europa (principalmente en Reino Unido) se respeta lo que las cortes resuelven.

Por otro lado, en los países con un desarrollo democrático bajo, los jueces están sometidos a lo que los gobernantes en turno dicen. Es una cuestión lógica que se ve en primaria: la división de poderes sirve para no ser objeto de ninguna arbitrariedad.

La gente debe preguntarse si le gustaría vivir en un país en donde la última palabra la tenga el Presidente, o si debe tener una instancia a la cual acudir en caso de que sus derechos sean vulnerados. Esa rama actualmente en México es el Poder Judicial de la Federación.

¿Puede mejorar el Poder Judicial de la Federación? Sin duda. ¿Se resuelven los problemas de México ahorcando financieramente al poder que representa un contrapeso al Presidente? Evidentemente no. López Obrador encontró muy bien lo que le duele a la gente, que es que un funcionario gane bien. Sin embargo, ese es un precio bajo comparado a tener una rama judicial que sea solamente una oficina de trámite del gobierno en turno.

No es la primera vez que López Obrador arremete contra dependencias que son un genuino contrapeso al poder. López Obrador lleva cinco años peleando con el Instituto Nacional Electoral y con el INAI.

Los organismos constitucionales autónomos (como lo son el INE, el INAI, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos) al igual que los organismos descentralizados, entre otros, surgen precisamente a partir de la desconfianza de que el Ejecutivo incida en las elecciones, en la rendición de cuentas, en la política monetaria, y en el respeto a los derechos humanos. Si México hubiera logrado un alto grado de democratización, muchas de las tareas que estos organismos llevan las llevaría el Gobierno.

Sin embargo, por experiencias pasadas, queda claro que el gobierno no puede incidir y ser juez y parte en muchas de estas tareas.

La división de poderes tradicional nos dice que hay un poder que hace leyes, uno que las ejecuta y otro que dirime controversias. Sin embargo, muchas de las tareas que le corresponderían a algunas de las ramas, se le asignan a otros órganos para el fin de sustraerlos de la incidencia política que pudieran tener.

Durante décadas, el grupo político que hoy gobierna señaló que en 1988, la elección presidencial fue ganada por Cuauhtémoc Cárdenas. Se culpó al entonces Secretario de Gobernación (y ex officio, Presidente de la Comisión Federal Electoral) Manuel Bartlett de haber tirado el sistema, y haberle dado el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.

Hoy, treinta y cinco años después, Bartlett forma parte de su gobierno, y quieren regresar a esa época donde el gobierno decía quién ganaba elecciones. Es a partir de esa desconfianza que se crea el Instituto Federal Electoral, organismo constitucional autónomo que tiene como tarea organizar las elecciones federales en el país.

Justamente el espíritu de esta creación obedece a la desconfianza de que el poder se inmiscuya en el procedimiento electoral, haciendo ganar a sus candidatos oficiales. Por ello, entre peor hable el Presidente del órgano electoral, mayor garantía tendremos de que el INE está haciendo lo que constitucionalmente tiene que hacer.

Por meses, López Obrador golpeó al INE, presentó una iniciativa de reforma constitucional para acotar sus facultades, e incluso ha querido reducir su presupuesto. La motivación oficial es evidente: no quiere tener un contrapeso en materia electoral y quiere regresar a los tiempos donde el Presidente es en realidad un monarca sexenal.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información es también un organismo constitucional autónomo que garantiza el acceso de información pública a la población. Con un gobierno en donde cerca del 70% de sus asignaciones contractuales no han sido licitadas, donde mete a las fuerzas armadas para catalogar cualquier operación oficial (como la construcción de un aeropuerto o un tren) como de “seguridad nacional”, y así eludir los controles públicos, es evidente que López Obrador esconde algo.

En el Banco de México no se ha metido porque logró colar a una de sus incondicionales como Gobernadora de dicho organismo, igual con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero donde no ha podido intervenir, entonces desea destruir o ahorcar presupuestalmente.

En esta ocasión, López Obrador dirige sus baterías al Poder Judicial de la Federación. Ha esgrimido la narrativa de que los trece fideicomisos que pretende extinguir son cuentas con recursos que pagan por los excesos de los Ministros.

La Constitución establece la garantía para los Ministros, Magistrados y Jueces de la no reducción de sus salarios. Esto con el fin de no afectar su imparcialidad y cortar de tajo la dependencia que pudieran tener respecto al Ejecutivo. Esos trece fideicomisos que el Gobierno quiere desaparecer, garantizan obligaciones patronales para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (secretarios, actuarios, oficiales, y el resto de los servidores públicos). De concretarse esta extinción, se estaría afectando a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, no a los Ministros, Magistrados o Jueces.

Todos aquellos que pugnan por eliminar estos fideicomisos, no entienden la importancia del Poder Judicial de la Federación. Ojalá nunca sean objeto de actos arbitrarios del poder, porque entonces no tendrán a donde ir a quejarse. Se debe tomar nota de estos apologistas, porque están poniendo en riesgo el único poder que defiende a los gobernados del abuso del poder.

López Obrador ha demostrado que le tiene una enorme fobia a la división de poderes, y a la rendición de cuentas. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la idea de López Obrador es concentrar más poder.

¿Por qué López Obrador no se queja del gasto de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores? Porque su partido tiene mayoría en ambas. ¿Debe reducirse el presupuesto para el Congreso? Evidentemente no, pues la democracia cuesta. Por ello, tanto para el Poder Judicial de la Federación como para otros organismos, no solo no debe reducirse el presupuesto, sino aumentarlo.

Ha quedado claro que el presupuesto es principalmente ejercido por el Ejecutivo, y es el que más derrocha; se ha pagado un aeropuerto sin construirlo (Aeropuerto de Texcoco), al igual que un tren que sigue sin funcionar y una refinería que tampoco funciona. Entre menos dinero tenga López Obrador, es mejor, porque todo lo dilapida.

The Economist publicó estos días que la petrolera que más dinero pierde en el mundo es PEMEX. La CFE pierde millones de dólares al día. Se regaló un avión a un país con el que México no tiene relación, y ahí no se quejaron de los dispendios. Este es el gobierno que peor ha manejado el dinero de los mexicanos.

Si la mayoría opta por darle continuidad a quienes han tirado recursos públicos por cinco años, entonces que luego no se quejen de que no hay dinero para medicinas, carreteras, seguridad, y todas las obligaciones que el Estado mexicano tiene para los gobernados.

Por otro lado, permitir que López Obrador se apropie del dinero de dichos fideicomisos, genera un precedente que le permitiría apropiarse de las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro, y otras similares.

La narrativa oficial dice que están tratando de terminar con los privilegios de los juzgadores; yo lo que creo es que están terminando con los privilegios de los mexicanos de tener un Poder Judicial de la Federación justo e imparcial. Eso es más caro que cualquier otro derroche oficial.