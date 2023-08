Fiscalía; el que no cae resbala

En la Fiscalía del Estado, como en la casa del jabonero, el que no cae, resbala.

El enroque ordenado por el fiscal César Jáuregui, en la Fiscalía Zona Centro, con el ingreso de Heliodoro Araiza Reyes y la salida de Francisco Martínez Valle, derivado del conflicto generado por los policías municipales del Municipio de Aldama, en el lamentable accidente donde falleció el joven David Gámez, originario de Parral, tiene más de fondo que de forma.

Según las declaraciones, como primeros respondientes, cuatro policías municipales se presentaron al lugar de los hechos y en lugar de preservar el lugar del accidente, cortaron la piel del animal, donde estaba grabado la identificación del propietario, manipularon evidencia, sustrajeron pertenencias del joven, para después poner a disposición de la Fiscalía, solo una parte de lo encontrado.

Berenice Loya Pérez, ahora excoordinadora de la Unidad de Investigación en Aldama, Chihuahua, con más de 20 años en la corporación, conoció del asunto y le dio el seguimiento como cualquier otro, sin embargo, se asegura que no tomó acciones en contra de los policías, aún y cuando supo de las irregularidades.

El que se asegura que ordenó se investigara más a fondo, fue el ahora extitular Francisco Martínez Valle, sin embargo, se encontró con lagunas generadas por la creencia de que no había que investigar mucho, porque el animal -se decía- le pertenecía a un líder del poder fáctico local, situación que no impidió se continuara ahondando, porque de ser cierto, las cosas no se hubieran ocultado, porque estos personajes cuentan con una estructura jurídica permanente, y se defienden solos.

Extraoficialmente, -clásico eufemismo para ocultar información-, las investigaciones se toparon con el nombre de conocido político, de quien -también extraoficialmente- recibieron instrucciones los policías para borrar huellas de identificación; lo de la sustracción de objetos, ya fue por iniciativa de los propios integrantes del cuerpo de seguridad.

De lo que se quejaron directamente ante la gobernadora los deudos del joven, fue del trato despótico y denigrante que recibieron, tanto en la Policía Municipal, como de la Fiscalía en Aldama.

La situación también fue aprovechada por el fiscal general, para darle un espacio de mayor responsabilidad a Heliodoro Araiza, a quien inicialmente se le había mencionado como posible fiscal, por lo que la orden de la gobernadora fue que se aprovechara la experiencia del licenciado Martínez Valle en otra área, situación que no fue aceptada, quedando prácticamente fuera de la corporación, finalmente el padrino del jurista Martínez Valle, había perdido la batalla contra el cáncer recientemente y el compromiso pactado, se había terminado con su muerte.

Durante su desempeño como fiscal, el maestro Francisco Martínez, tuvo una muy buena actuación, apoyado por quienes en su momento invitó como coordinadores, sin embargo, no todos supieron responder a la confianza.

De cualquier forma, el ahora exfiscal zona centro, se reintegra como litigante al foro jurídico local, de donde a decir de quienes lo conocen, nunca debió de haber salido.

La coordinación en Aldama quedó a cargo de Anabel Marrufo, quien ha ocupado diversas responsabilidades en la fiscalía, conoce bien el funcionamiento, tiene el respeto de compañeros y litigantes, es leal a la institución, además de una gran capacidad y sin duda serán sus mejores credenciales ante Heliodoro para mantenerse como titular en la oficina de Aldama.

Heliodoro Araiza, que cuenta en su currícula el haber encabezado la rectoría de la UACH, como diría el clásico, haiga sido como haiga sido, es un gran personaje que cubre las áreas docentes y del litigio penal, además que conoce las entrañas del sistema, por lo que se espera, su desempeño debe ser mucho más brillante que el de sus antecesores.

Desaparición de poderes

Por otro lado, el conflicto que se presenta con la alcaldesa de NCG, Cynthia Ceballos, que la señalan con una probable colusión de policías con el crimen organizado, habría que preguntarse qué gobierno estatal no se encuentra bajo el yugo de la delincuencia, siendo que Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en homicidios, con una sierra impenetrable por las disputas del crimen, cuando otros municipios, como Ciudad Juárez, Guachochi y Urique han presentado fugas de reos, asesinatos de personas inocentes a plena luz del día, descuartizamientos de personas, con un clima de terrorismo, la desaparición de poderes entonces, no debería ser únicamente para Nuevo Casas Grandes, sino para más de la mitad de los 67 municipios del Estado.

Desde el punto de vista político, como la alcaldesa es de origen morenista y es atribuible a su persona la corrupción existente, si se nombra a un concejo afín al Gobierno de Maru Campos, se pudiera pensar que sí conviene. Solo que lo hagan bien porque siendo un tema de interpretación jurídica, terminaría conociendo la SCJN y como Chihuahua es cliente en materia de revocación, sería lamentable que nuevamente los ministros le corrigieran la plana al gobierno del Estado.

Ojalá y el uso de la buena política, el diálogo y la voluntad democrática, puedan continuar siendo los caminos que utilice el gobierno del Estado para la solución de los problemas... ojalá