Fiscales de las estrofas

Llegaba la hora esperada por los aficionados al rey de los deportes. Por primera vez, dos equipos de las grandes ligas se disputaban un par de juegos oficiales en un campo mexicano. Los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco se enfrascaban en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, en duelos de pronóstico reservado. Ahí estarían algunos de los mejores y más caros jugadores del mundo, muchos de ellos de estirpe latina: “Manny” Machado, Juan Soto, Fernando Tatís. Llenos totales en ambos juegos. El primer día, después de que Paty Cantú entonó el himno nacional, sobrevino una auténtica fiesta de batazos. Por algunos momentos, aquello parecía un derby de cuadrangulares. Al final, los Padres se llevaron el juego.

El duelo del domingo, otra cosa sería. Un tanto más apretado. Con una emocionante remontada en la parte final. Otra vez los Padres con los brazos en alto. Ese día, le tocó a María León interpretar el himno. León ya lo ha interpretado en otras ocasiones, pero esta vez ella dice que los nervios la traicionaron. Cantó “Un soldado de Dios escribió” en lugar de “por el dedo de Dios se escribió”. Y no la perdonaron. La gente que se percató del error, convertida en fiscal del “respeto” a la letra del himno, empezó a abuchearla, como a tantos otros artistas que también se les han ido las palabras, los versos o las estrofas del inmaculado canto.

A la cantante mexicana le espera una multa desproporcionada, que puede llegar al equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo o un arresto hasta por treinta y seis horas. Todo con base en una ley que amerita ya una revisión conforme a los más progresistas criterios hermenéuticos. La Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales no puede ser una entidad del mismo tenor que los objetos que tiende a proteger.

La ley citada tiene que reformarse teniendo como marcos de explicitación conceptual el principio pro persona y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ese cuerpo de normas contiene, entre otras directrices, todavía resabios del viejo presidencialismo dominante durante décadas.

Mantienen un exorbitante atrincheramiento, no solamente respecto a los símbolos patrios sino también a la figura presidencial. Esas normas se hicieron en el sexenio de Miguel de la Madrid y son ajenas a cualquier matiz de armonización con una perspectiva de derechos humanos.

En una sociedad auténticamente democrática, nadie debe estar obligado a rendirle culto y honor a nada. La adhesión a los símbolos o fetiches debe pertenecer al peculio de la conciencia de cada quien y a su propia ideología. Esa ideología, por supuesto, se va forjando a través del influjo de múltiples fuentes y canales. Ante ello, lo que el Estado debe hacer es garantizar que esas distintas formas de vivir, pensar y sentir sean respetadas y no solamente “toleradas”. Esta atribución y función del Estado confirma su dimensión como un “Estado laico”.

Ahora bien, la peor respuesta o reacción de una entidad pública frente a una errata en la interpretación de un himno es echar el peso de la coercibilidad mediante multas o apremios evidentemente desproporcionados. Esas cargas pecuniarias y figuras sancionadoras similares ni siquiera deberían existir, pues pertenecen a tiempos que, queremos pensar, han sido superados.

Pero además, esta ley de los símbolos no solamente tiene problemas derivados de la falta de coherencia con la Constitución, sino también el problema eterno de los intérpretes oficiales del derecho. Este es un país en el que cada evento “público” deportivo que se realiza abre con la entonación de los himnos. Aquí en Chihuahua y en otras entidades, la cantada es doble. Ya no basta el himno nacional, ahora hay que agregar el himno del estado de Chihuahua más los himnos específicos que se vayan acumulando.

Ni siquiera la ley citada enuncia como obligatorio que en ese tipo de eventos se cante el himno nacional, sólo señala que “En los eventos deportivos organizados en territorio nacional por las asociaciones o sociedades deportivas a que se refiere la Ley General de Cultura Física y Deporte, podrán rendir honores a la Bandera Nacional con la interpretación del Himno Nacional de manera previa a la realización de dichos eventos”.

Esperemos que en este país no vaya a surgir una fiscalía especial para perseguir a los que se equivocan cuando entonan el himno, o a los que, de plano, no les venga en gana cantarlo. Aunque estamos seguros que esa fiscalía, aunque usted no lo crea, sería muy eficaz.