• Firmó por Chihuahua pero no apoyó a Juárez

• Van al INE a contener capricho de Palacio

• Cuatro diputados del PAN y la regañada de Corral

• Ni los chistes con “la BOA” lo levantan

Deben saber los comerciantes y empresarios de Ciudad Juárez –y los juarenses en general, por supuesto– que uno de sus líderes formales, Rogelio González Alcocer, estuvo de acuerdo el viernes durante el día en un fuerte pronunciamiento contra el prolongado cierre de negocios en esta frontera decretado desde la tele por el gobernador, Javier Corral Jurado, quien desconoce las penurias sufridas por la población fronteriza.

El desplegado se publicaría el sábado en todo el estado y por la gran mayoría de las organizaciones empresariales de Chihuahua.

Exigían reapertura aunque fuera mínima pero reanimación frente a un fatal cierre casi total que dura casi los tres meses.

Planteaba todas las consideraciones y prevenciones necesarias para evitar mayores daños a la salud por contagios de Covid-19. A las siete de la tarde anunció Corral la reapertura de casi todos los municipios, menos Juárez y otros 9 de la región fronteriza. Lógicamente los empresarios de Samalayuca hacia el sur debieron retirar la presión y con ello su firma en el desplegado... oh sorpresa, también Rogelio González!!!.

Las reacciones de agremiados a la Canaco, que dirige el susodicho, fueron lapidarias y contundentes. Prefirió, ha preferido, poner su dignidad bajo resguardo de su jefe el gobernador que replicar con valor el enojo y la proverbial discriminación del estado hacia Juárez. -Llegó a Canaco sólo para lucirse. -Sólo busca reflectores, protección y beneficio de sus negocios. -Mejor que se haga a un lado si no quiere servir a Juárez.

Eso y más, así como otros comentarios incluso agresivos quedaron en los distintos chats de agremiados a la Canaco y otros órganos empresariales. Es la desesperación en grado extremo.

***

Los diputados opositores al PAN tomaron una medida desesperada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para intentar frenar el capricho del gobernador, Javier Corral, con su reforma electoral. Como ya se sabe, el oficio fue signado por Alejandro Gloria, Rubén Aguilar, Miguel Ángel Colunga y Rosy Gaytán, coordinadores del Verde, Partido del Trabajo, Morena y PRI en el Congreso del Estado.

Una copia puede verse en la edición digital de La Columna. “(...) ante la inminente época electoral, se presentaron propuestas de profundas reformas electorales, mismas que, de aprobarse, impactarían incluso en el presupuesto, tema que consideramos delicado debido a la preocupante situación económica por la que se atraviesa actualmente”.

Así pusieron en antecedentes al consejero del INE. Luego le pidieron su colaboración para que externara si consideraba necesario y prioritario analizar cambios en materia electoral en estos momentos de crisis sanitaria y económica.

Apelaron, pues, al sentido común de Córdova. Esperan del titular del organismo electoral una opinión técnica profesional sobre el despropósito de hacer una reforma profunda en dos o tres semanas, como se pretende hacer en el Legislativo al son que les toca Corral a los diputados. Pero ponerlo en antecedentes no fue gratis ni es sólo para conocer su punto de vista.

Desde que dejó de ser Instituto Federal Electoral (IFE) y el término se cambió por “nacional” (INE), el organismo creció en facultades. Así que, desde luego, pesa jurídica y políticamente en los estados.

***

Esta semana que comienza, por cierto, se somete a la prueba del ácido esa iniciativa corralista que busca, entre otras cosas, obligar a elecciones primarias en los partidos antes de la contienda constitucional. El líder de la bancada panista en el Congreso del Estado, Fernando Álvarez Monje, buscará que hoy se apruebe el paquete en la Comisión de Participación Ciudadana que preside (si presidiera la Comisión de Cultura ahí hubieran mandado las iniciativas), para convocar mañana mismo a un período extraordinario que sería el miércoles, de ser posible. Ahora sí ya aprieta el tiempo, pues la reforma a la Constitución deberá circularse a los ayuntamientos, lo que puede llevar entre tres y cinco días, y de ahí a intentar tener la declaratoria el día 23, para publicar las reformas el día 27. Las discusiones sobre cuáles morenistas están en contra y si habrá alguno que se doble; las que giran en torno a lo que haga el PRI o la chiquillada opositora, son lo de menos. La clave está en un cuarteto panista que no está del todo dispuesto a hincarse. Son los capitalinos Jorge Soto, Georgina Bujanda y Carmen Rocío González, así como la juarense Marisela Terrazas, a los que no se debe perder de vista. Es extraño porque dos de ellas fueron funcionarias con Javier Corral. Sin embargo, los cuatro han dicho que no van con la reforma y ni le contestan los mensajes a su coordinador que trata de convencerlos. Terrazas, aunque fue directora del Instituto de la Juventud al inicio del “nuevo amanecer”, está sujetada por el Dhiac a través de Eduardo Fernández Sigala, operador de Maru Campos; los demás, por convicción o instinto de supervivencia, también le apuestan a la alcaldesa capitalina, a quien pretende bloquear Corral con la reforma. Entonces poco importa si Álvarez Monje logra sumar a algunas de las minorías si primero no arregla su casa a la que, de pasada, su jefe le puso una severa sacudida el sábado en tono brutalmente mesiánico y autoritario. Hubo sesión virtual del Consejo Político Estatal, integrado por unos 120 miembros de los más destacados en Chihuahua, que se han fajado y han dado horas, meses y lustros por su partido. Llegó Corral a la pantalla, los regañó, les llamó egoístas por no apoyar su reforma; y por si fuera poco, se retiró apenas concluyó su diatriba y les dejó a un golpeador como su subsecretario de Gobierno, Carlos Olson Sanvicente, para llamarlos ignorantes. De ese pelo. No tomó en cuenta al panismo para esa iniciativa, pretende que la apoyen obligatoriamente y los que no lo hacen encarnan a todos sus enemigos. Perdidas por¡ completo ya las formas.

***

Quiso subirse el senador Gustavo Madero, delfín del Palacio para la gubernatura, a los chistes sobre el Bloque Opositor Amplio (BOA), como lo hicieron otros tantos que se mofaron del presidente Andrés Manuel López Obrador. A varios les dio resultado burlarse con la pegajosa canción de la Sonora Santanera, “La boa”. No fue el caso de Madero. A él lo tupieron en redes por subir un video donde descalifica las afirmaciones sobre el supuesto complot del que habla el inquilino de Palacio Nacional. Nada de fondo aportó el legislador con su material subido hace unos días. Ni un solo argumento. Sólo la música y el video de fondo de la Santanera, mientras él se ríe y dice cosas como: “y los presidentes, lo saben, lo saben”. No podía ser de otra forma. De los 600 comentarios más de la mitad son contra Madero y sus burlas. Son evidentes las antipatías que su nombre y la cara detrás de un cerebro corralista generan. La mitad de favorables parecen reacciones subvencionadas con la nómina. Seguramente muchas lo son. “Pues muy chafa su video, no explica mucho y evidentemente confirma sus intenciones de quitar al presidente con maniobras desleales...”; “madero con minúsculas lo que te mereces por agachón al prian y muy bravo contra el mejor presidente que ha habido en muchas epocas si el heroe Sr Madero viviera moriría de vergüenza, renuncia, los mexicanos nos cansamos de mantenerte cinico sinvergüenza no¡ hables por todos los mexicanos (sic)”. De ese tipo muchos comentarios.

***

El Instituto Estatal Electoral debió meter freno a las pasiones que pedían reiniciar hoy lunes el proceso de revocación de mandato contra el alcalde Armando Cabada. Al consejero presidente del IEE, Arturo Meraz González, le saturaron el correo con mensajes para que reanudara, junto con las actividades propias del organismo, la colecta de firmas de los instrumentos de participación ciudadana que están vigentes, entre ellos el de Juárez. Pero tras una reunión del viernes por la noche, el Consejo General del organismo determinó reactivarse a partir de mañana martes y con sólo la mitad de su personal. Así, los plazos y términos se reanudan a partir del 16 de junio, de acuerdo con la clasificación de actividades y la posibilidad de continuar con las mismas a distancia en algunas áreas. Se exceptúan las actuaciones que impliquen la interacción de personas en el espacio público. Esto quiere decir que los afanosos promotores de firmas a favor de la revocación de Cabada deberán esperar primero que se pronuncie el IEE, a ver si es factible pasar a la etapa Cde búsqueda del apoyo ciudadano. Eso se determinará hasta iniciado el mes de julio.