Finanzas estatales sanas, MediChihuahua, Estancias infantiles, desarrollo económico: dos años y medio de trabajo

El tema obligado de la colaboración de hoy no puede ser otro más que el segundo informe de gobierno de la gobernadora Maru Campos, y no puede ser otro porque se trata, evidentemente, del bienestar de los chihuahuenses, de informarnos adecuadamente del trabajo que se ha realizado, no obstante que haya quienes critiquen dicha gestión, la descalifiquen e incluso la señalen.

Porque, aunque existen suficientes razones político-electorales de peso para entender dichas críticas en medio del actual proceso electoral, eso no quiere decir que tengan razón, lo mejor es atenernos a las cifras contundentes, a los números fríos y objetivos que indican realmente el camino seguido, los logros alcanzados, muy lejos de los vaivenes caprichosos y arbitrarios de los procesos electorales.

Primero que nada, diré que la logística y organización de todo el evento resultó impecable, y quizá por lo mismo, a veces un tanto molesto para los invitados, pero en un evento de estas dimensiones el orden absoluto, la buena coordinación de la logística, resultan de vital importancia, incluso para los mismos invitados. Es hasta un tema de protección civil.

Accesos completamente controlados y acotados, arcos detectores de metales, filtros de seguridad y rayos "X" para bolsos y mochilas, verificaciones físicas de invitaciones contra lista de invitados, lugares de estacionamiento previamente asignados, perfectamente bien definidas las áreas dentro del salón, suficiente personal de staff que todo el tiempo orientó y asistió a los invitados, en fin, todo un derroche de buena organización y control para esta clase de eventos.

Poco más de 5 mil personas se dieron cita en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, tanto en el salón principal, como en los salones contiguos en donde los asistentes pudieron apreciar y escuchar el informe a través de enormes pantallas led.

Por supuesto, entre los invitados al evento toda la clase empresarial de la capital y del estado, o los más destacados, académicos, líderes sociales, líderes religiosos, dirigentes de partidos, ganaderos, agricultores, etnias originarias, estudiantes, los tres poderes del estado, es decir, todo un conglomerado plural y de lo más diverso.

Resaltaron actores políticos como los ex gobernadores de Chihuahua Patricio Martínez García, José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez; la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González; la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, así como alcaldes y alcaldesas del Estado y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, además de representantes de las fuerzas armadas.

También el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, así como las diputadas federales María Elena Pérez Jaen y Margarita Zavala; los senadores Kenia López Rabadán, Josefina Vázquez Mota y Rafael Espino de la Peña, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano; la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Esperanza Ortega; el presidente del Consejo Consultivo de la CIRT, Adrián Laris Casas y al arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann.

Poco antes de que la mandataria estatal emitiera su mensaje, a través de un video, la candidata presidencial de la coalición Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, reconoció el trabajo realizado por la Gobernadora Maria Eugenia Campos Galván, en la atención a pacientes con cáncer así como el rescate de las estancias infantiles, y por su valentía al exigir al gobierno federal con determinación y firmeza que ponga atención a la seguridad en Chihuahua.

La candidata del FAM por la presidencia de la República hizo especial énfasis en el intenso trabajo que se realiza en Chihuahua en materia de combate a la inseguridad, en salud, en educación y en el desarrollo económico de la entidad, que, sin duda alguna, dijo, se reflejará pronto en una mejor calidad de vida para los chihuahuenses.

Luego ya vino el discurso de la gobernadora Maru Campos, plagado de cifras y resultados en dos años y medio de gobierno. Lo primero y más destacable es, sin duda alguna, el rescate urgente de las finanzas del estado, mediante un ejercicio serio, disciplinado, ordenado y eficiente de los recursos para 2024 se plantea ya un escenario completamente distinto, en materia de finanzas públicas, al que se tuvo durante 11 años en los que solo se hablaba de deuda, deuda y más deuda, y por supuesto, de que nada se podía hacer por falta de recursos. Eso ya se terminó.

“En este 2024, cumpliendo con nuestra palabra, hemos regresado el impuesto sobre nómina a su valor del 3 por ciento original”, refirió Maru Campos.

La titular del Ejecutivo, indicó en un comunicado de prensa que, gracias al adecuado trabajo efectuado en materia financiera, certificadoras internacionales como HRRatings y Fitch Ratings han mejorado las calificaciones del Estado, indicadores que brindan la posibilidad de acceder a más recursos y en mejores condiciones.

Además de la eficiencia de las instituciones estatales en el manejo del presupuesto, resaltó los avances en la atención a la ciudadanía y en los procedimientos para simplificar los trámites, con un trato cercano, de calidad y con la calidez que merece.

En varios temas relacionados como salud y seguridad, la mandataria estatal hizo especial énfasis crítico con lo que hace el gobierno federal, más bien, con lo que no hace.

Dijo que, aunque ella no dedica tres horas y media diarias todas las mañanas a reuniones, por supuesto que en Chihuahua se trabaja en la seguridad e integridad de los chihuahuenses, y se puede comprobar con la reducción de 23 por ciento en la incidencia criminal de 2023 contra 2022.

En el tema de salud, mencionó que, ante la insuficiencia e ineficiencia del INSABI, en Chihuahua se crea el programa MediChihuahua, que va a garantizar el abasto total de medicamentos a los chihuahuenses “Nunca más un niño sin sus medicamentos o tratamientos contra el cáncer”, afirmó la gobernadora.

“No daremos un paso atrás en la lucha contra la violencia de género. Es un compromiso personal e institucional, como Gobernadora, pero, sobre todo, como mujer”, hizo hincapié la mandataria estatal.

En comunicado de prensa, la mandataria chihuahuense afirmó que: “la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), durante el lapso de septiembre de 2021 a diciembre de 2023, inició 38 mil 572 investigaciones de delitos contra la familia y contra la libertad y seguridad de niñas, adolescentes y mujeres. De enero a diciembre de 2023, específicamente, se iniciaron 17 mil 581 investigaciones.”

Y añadió: “De igual forma se acercan a las chihuahuenses el servicio de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas por Razones de Género y la Familia con la apertura de tres oficinas nuevas de atención en los municipios de Camargo, Meoqui y Nuevo Casas Grandes.”

La verdad es que el de ayer fue un informe plagado de cifras, números, estadísticas y resultados que hablan del trabajo realizado en dos años y medio de gestión, aunque a algunos no les guste o no estén de acuerdo, simplemente se trata de un informe de trabajo que contiene hechos reales, comprobables, contra la mala voluntad de algunos que pretenden desacreditarlo.

Lo cierto es que hay resultados, que hay trabajo y que hay dedicación y empeño en la tarea de gobernar, porque lo descrito aquí es apenas un pequeño esbozo de lo que se vio y escuchó ayer a lo largo de casi tres horas, es verdad que aun falta mucho por hacer, pero estamos encaminados y hay buena guía y dirección. Lo demás es lo de menos.