Fin del cubrebocas como medida de prevención

Muchos de los que cumplimos cabalmente con las medidas preventivas de atención primaria, la promoción a la salud, la vacunación, la sana distancia, el estornudo de etiqueta y el uso de cubrebocas durante estos últimos dos años, vamos a sentirnos estresados e inseguros ante la nueva resolución de las autoridades de salud de abandonar esta medida sanitaria que salvó la vida de miles de ciudadanos en todo el mundo.

Las mascarillas se convirtieron en nuestro estandarte de seguridad, en nuestro símbolo máximo de protección ante una enfermedad que causó y sigue causando estragos en todos los rincones del mundo: el Covid-19.

Un sentimiento de desamparo atravesará nuestro corazón, ahora que nuestra nariz y boca permanecerán al vacío, desnudas, así sin más.

Mucha gente expresa con gusto y satisfacción: ¡por fin va a desaparecer ese artefacto! Muchos describen con júbilo la libertad de no utilizar más este artículo rectangular que “nos privó de conocer los rostros, opacó la libertad de expresión al esconder y disminuir el tono y timbre de voz por las capas superpuestas de materiales diversos y que han hecho difícil la comunicación con nuestros semejantes”. ¡Por fin se detendrá la contaminación de aire, agua y suelo al desecharlos! Nada tan falso como eso. Sabemos que su función fue y seguirá siendo imprescindible: detener y bloquear microorganismos, partículas y polvo causantes de enfermedades respiratorias, y que su uso debe seguir siendo obligatorio.

La mascarilla debió quedarse, así como se queda un virus que muta, que cambia su forma y que se asocia a otros de su misma estructura para seguir provocando enfermedades.

Jamás me gustaría que la mascarilla fuese eterna, pero sí que el abandono total no fuera tan próximo como está programado.

Gracias al cubrebocas, hemos estado protegidos de otras enfermedades que también son transmitidas por gotas de saliva y aerosoles orales como el sarampión, varicela, el resfriado común, influenza, parotiditis, tuberculosis y otras. Las estadísticas nos muestran la disminución real del contagio de estos padecimientos, ahora que tuvimos la oportunidad de estar detrás de este protector sencillo pero eficaz.

Pero lástima, la indicación se ha dado, ya no podremos combinar nuestra ropa a las texturas y a los colores de un artículo que se convirtió en una parte de nuestro atuendo diario, en un instrumento emblemático que permitía enmarcar nuestros ojos y conocer por fin la mirada de muchas personas cercanas a nosotros y que antes habían permanecido distantes y desconocidas.

Los fabricantes de ellos disminuirán su producción mayoritaria y los comerciantes que por tanto tiempo nos vendieron los originales K95, Kn 95, los de triple capa, los quirúrgicos, los que tienen filtro y los más bonitos: ¡los de nuestros personajes preferidos, bordados, sublimados, cortados y hechos por manos mágicas!, disminuirán sus ventas y su modus vivendi viendo disminuidas sus ganancias para llevar un sustento seguro a casa. Es que el cubrebocas se convirtió en un emprendimiento total para muchas familias mexicanas y del mundo.

Era un verdadero escándalo cuando en las visitas a los mercados veíamos de todo tipo de modelos, tamaños y formas, con cordones, con elástico, con cintas, los de marca registrada con número de serie y certificados por todas las normas oficiales mexicanas y los vilmente cubrebocas piratas con valor de un peso por mayoreo (el mayoreo eran de dos en adelante). En el mercado Cuauhtémoc, en el primer cuadro del Centro de Ciudad Juárez, enfrente de Catedral, en la Plaza de Armas, puentes internacionales, cruceros, en los grandes almacenes, renombradas farmacias y tras las rejas de mi casa, el día se hacía con esta venta. Mucha enfermedad, mucha pandemia, pero muchos cubrebocas que vender.

Me tocó ver cómo artesanalmente unas manos delgaditas, maltratadas por los años y por el trabajo, cortaban pedacitos de seda y algodón y cosían chaquira por chaquira y con hilos multicolores bordaban el pedacito de tela, dejando ahí parte de su vista y de su vida para vender en un momento, una verdadera obra de arte que finalmente iba a proteger la nariz y el aliento de una elegante dama que iba a comprar esa pieza artesanal en una cantidad mínima de treinta pesos, pero finalmente con ese dinero, podía entrar esa pequeña artesana a comprarse una soda, un jugo y unas galletas a la tienda, para subsistir una tarde más diseñando y salvaguardando de enfermedades a sus clientes, conciudadanos y prójimo.

Los preferidos siempre fueron y serán los de Mafalda, los bordados con la imagen de caricaturas, de superhéroes y del santo el enmascarado de plata, los de diseño con los elementos de la tabla periódica, otros con signos matemáticos y alguna vez los negros, blancos y grises que combinaran con el uniforme de diario.

El Covid no se ha ido, se siguen reportando a diario casos nuevos en la ciudad y en el estado, en la consulta diaria seguimos atendiendo síntomas y obteniendo pruebas reactivas de laboratorio con resultados positivos. Tendremos que ser prudentes y analíticos para que nuestra salud no sea vea mermada a pesar de decisiones oficiales a las que no podemos cambiar ni contradecir.

Cubrebocas, mascarilla, quedarán siempre presentes en el corazón. Dios nos agarre confesados sin ellos.