-Filtros y blindada evitaron mayor desgracia

-‘Oso’ murió por caída de 15 metros

-Las apetitosas notarías y el nudo gordiano

-Los Smart-diputados, sin regulación alguna

La reacción contundente y sin titubeos de la Policía Municipal evitó que la tragedia de por sí grave adquiriera rango de catástrofe.

Quedó claro que el ataque masivo del jueves fue debidamente orquestado a partir del motín y asesinato de dos “Chapos” en el interior del Cereso por parte de Mexicles aliados ahora con La Línea.

El secretario de Seguridad, César Omar Muñoz, desplegó al total de los municipales por toda la ciudad apenas supo de la refriega en el interior del Cereso, solicitó y obtuvo también de inmediato a un equipo de “reacción inmediata” de la Guarnición Militar, y se coordinó debidamente con las policías Estatal y Ministerial.

Poco se conoce de equipos militares de “reacción inmediata” que operen en el estado. Ahora pudo saberse que existen y que tienen muy buena preparación, según pudo constatar el propio jefe policiaco.

Cuando la violencia amenazó con desbordarse, Muñoz ordenó la colocación de varios filtros-retenes que impidieron casi por completo el mayor desplazamiento de las células criminales que andaban metralla en mano acribillando a quien se toparan y quemando negocios y vehículos por todas partes.

También ubicó una de las principales casas de seguridad. Estaban operando ahí al menos 20 integrantes de la pandilla Mexicles. Tras un fuerte intercambio de disparos decidió reventar el barandal para quedar en posibilidad de ingresar a la vivienda y detener a varios de los agresores.

Con acciones de esa naturaleza, e integrados al mismo tiempos los policías ministeriales en la persecución e inmovilización de algunos orquestadores de la violencia, las aguas fueron tomando su nivel.

Todavía ayer siguió el pánico, el miedo. Se reflejó en comercios, estéticas, restaurantes cerrados; también suspendidas clases en las universidades y actividades en oficinas públicas federales, pero muy lejos del terror del jueves.

La reacción preventiva es, entonces, digna de aplauso; ahora falta ir a las causas de fondo para impedir que vuelvan a ocurrir sucesos semejantes. Mientras no exista plan de mediano y largo plazo contra el crimen, lamentablemente permanecerá el riesgo de repetir estas escenas de auténtico horror, fatalidades y luto.

***

Desafortunadamente, no se trató de un incidente menor ni de pequeñas consecuencias el sufrido por “Oso”, el pastor holandés que cayó de una azotea el miércoles. La misma tarde-noche de ese día murió en una veterinaria de esta ciudad.

El hecho fue manejado con absoluta discreción por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) a quien pertenecía el perro policía, particularmente en servicio para búsqueda de artefactos explosivos, drogas y cadáveres.

Manejamos la información en La Columna el jueves con datos extraoficiales sueltos. Confiaban nuestras fuentes que “Oso” había sufrido solo un “sofocón” y sanaría rápido para volver al C-4 en la ciudad de Chihuahua, donde tenía su cuartel.

Los hechos completos y en su verdadera dimensión debieron ser oficializados ayer por la SSPE al anunciar que habrá un homenaje para el pastor, aunque no se habló de las investigaciones respectivas sobre su muerte.

Jefes del nuevo grupo de la SSPE en la recientemente creada unidad Swat descuidaron a “Oso” mientras revisaban las azoteas del estacionamiento de una plaza previo a la colocación en la zona Centro de la primera piedra de la Torre Centinela, que será convertida en la sede de Seguridad Pública Estatal.

El policía canino cayó de una altura de 15 metros y no de cinco como se dijo inicialmente.

Esperemos que parte del homenaje a su labor de cuatro años en la corporación sea la aclaración suficiente sobre el deceso, y si estamos hablando solo de un descuido o de cualquier otra razón o razones.

***

La designación de titulares en 11 apetitosas notarías del estado ha resultado ser un nudo gordiano para el director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, Manuel Tabuenca, porque no se ve solución inmediata.

Fue hace poco más de un año cuando se publicó la convocatoria para aspirantes al notariado y el procedimiento fue frenado, tras descubrirse vicios ocultos solapados por Javier Corral, particularmente para favorecer a algunos y algunas aspirantes.

Recuérdese que ya estaba confeccionado el traje a la medida de la entonces secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera, quien se cayó en el brinco de la función pública a la patente notarial.

De tal suerte que hasta hoy permanecen sin cabeza en este distrito Bravos la número 2; en Chihuahua están pendientes las notarías 12, 25 y recientemente la 18, tras el fallecimiento de Enrique Aguilar Pérez.

En el Distrito Abraham González, con sede en Delicias, no hay quien mande en la notaría 1, en el caso del Distrito Camargo, con cabecera en la misma ciudad, está vacante el puesto en la número 3.

En los Distritos Hidalgo, en Parral no hay quien encabece la notaría 2. En Casas Grandes, no se ha realizado la designación en tres notarías; la 2, 4 y 5.

También está pendiente una designación en la Notaría 2, del Distrito Manuel Ojinaga, en el municipio del mismo nombre.

***

En medio de un día de claroscuros y de sentimientos encontrados tras los hechos violentos del jueves negro, ayer el cabildo juarense sesionó para entregar premios a los diez jóvenes más destacados de nuestra ciudad en diversas disciplinas en el marco del Día internacional de la Juventud 2022.

La sesión se realizó en el Centro Municipal de las Artes en medio de un fuerte dispositivo de seguridad de elementos municipales que sitiaron varias cuadras a la redonda para no tener sorpresas durante la sesión que mantuvo reunida por un par de horas a la máxima autoridad de la ciudad.

De destacarse el discurso que en medio de la tragedia pronunció la regidora Amparo Beltrán, coordinadora de la comisión de los jóvenes en el ayuntamiento para las juventudes juarenses: “En esta circunstancia tan particular en la que desarrollamos este evento, quiero pedirles a los galardonados, a todos los que participaron en el certamen, y en general a las juventudes juarenses, que vivan plenamente su juventud, que no renuncien a la rebeldía natural que sienten, que no se conformen con la realidad y se aventuren a cambiarla. Levanten la voz y exijan lo que se merecen: vivir en paz, crecer en un ambiente donde puedan explotar todas sus capacidades, disfrutar de los espacios públicos, crear y construir”.

El evento terminó sin los tradicionales canapés, vasitos con fruta y pastelitos que regularmente engalanan este tipo de celebraciones. La seriedad fue total.

***

Se tomó unas imágenes la diputada Magdalena Rentería, sesionando desde la comodidad de su hogar o de su oficina, por vía remota, a través de un Smartphone.

Ahí se ve con muchísima nitidez el aparato, frente al cual levanta su mano en señal de aprobación al momento de votar alguna ley, decreto o acuerdo desde la máxima tribuna del estado.

No tiene nada de ilegal hacerlo, salvo por el pequeño detalle de la revisión de los proyectos legislativos, decenas de hojas que deben ser analizadas de manera pormenorizada, aún y cuando se tengan asesores que ayuden en mucho con ello.

Al menos ella lo hace en un lugar cómodo, pero hay otros que se conectan desde el auto, que muchas de las veces conducen.

Son legisladores modernos, que utilizan las tecnologías para sesionar, con base en un acuerdo del Congreso que está vigente, pero que al menos debería tener algunas restricciones.

Por ejemplo, no usarse en vehículos, menos cuando se conduce. Y otra, que se tenga a la mano algún otro aparato de respaldo para cuando menos estar revisando los proyectos que se van a votar.

No es esta única vez en que la diputada Rentería se conecta vía móvil, igual que muchos otros compañeros de la legislatura.

Se ha insistido en la regulación, por la falta de seriedad que implica realizar tan importante labor de esta forma, pero nadie le ha puesto el cascabel al gato.

Tal vez ya va siendo hora de ello.

Insistimos, no lo decimos solo por la diputada. A ella nos la encontramos en el Face, cuyas imágenes compartimos, pero hay muchos otros que incurren en la misma práctica, cuando desde el teléfono difícilmente se pueden estar viendo diversas pantallas para revisar material.

Si para un niño que está en la escuela estudiando es un martirio conectarlo por un teléfono, como en muchos casos se tuvo que hacer con motivo de la pandemia, imaginemos en el caso de una función como la de aprobar leyes.