Filtraciones

Ciudad de México.- Las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República sobre la compra de la planta Agro Nitrogenados por parte de Pemex o sobre el caso Odebrecht o cualquier otro no dependen de lo que quiera hacer o no hacer el Gobierno federal, me dijo el jueves el fiscal Alejandro Gertz Manero.

En entrevista para Imagen Radio, Gertz rechazó que haya contradicción entre la afirmación del Ejecutivo de que sólo se está persiguiendo a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, porque ése es un caso que viene “desde el gobierno anterior” y la del propio fiscal, quien dio a conocer que fue la actual administración de Petróleos Mexicanos la que presentó, en marzo pasado, una querella sobre la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador no está generando una persecución de ninguna índole. Los expedientes y los procesos que tiene a su cargo la Fiscalía son absolutamente autónomos. Nosotros no nos regimos por las estructuras del gobierno. Somos una entidad autónoma del Estado mexicano y todos los expedientes, todos, los que sean procesables, los vamos a procesar”.

En la conversación, el fiscal relató lo que realizó la dependencia a su cargo, durante más de dos meses, para obtener la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira, dueño de AHMSA.

“Fue una tarea incansable para que Pemex nos entregara –y eso está debidamente documentado en todo el procedimiento– todas las pruebas que tenía de la denuncia que estaba formulando, más las que nosotros teníamos que presentar por nuestra propia cuenta para realmente poder tener un caso que fuera lo suficientemente sólido, y no se convirtiera en un escándalo más de éstos que prometen mucho y que acaban en nada”.

Una vez obtenidas las pruebas, prosiguió, “lo llevamos ante un juez de Control, quien tiene que revisar el expediente para ver si todas las pruebas están debidamente integradas; y eso nos llevó a un lapso de prácticamente dos días de estar ahí a la puerta del juzgado, esperando (las órdenes de aprehensión), mientras salió a la luz una serie de informaciones de entidades del gobierno sobre este caso, lo cual nos generó una presión todavía mayor”.

—¿Te refieres al bloqueo de cuentas?

—Me refiero a todas las informaciones que no salieron de la Fiscalía y que no fueron en ninguna manera en abono al trabajo que estábamos haciendo.

—¿Estas filtraciones son la razón por la que no ha sido detenido Emilio Lozoya?

—Exactamente, ésa es la razón.

Le pregunté si Lozoya y Ancira tuvieron información de preparar su evasión.

—Ellos se fugan de una orden específica de detención. Tuvieron los elementos suficientes para saber que íbamos por ellos. Precisamente por eso, cuando se trata de obtener una orden de aprehensión, se hace en una audiencia privada con el juez de control. Y es una audiencia privada que tiene las características que te estoy comentado.

—Cuando Ancira es detenido en Mallorca, ¿cuánto tiempo llevaba fuera del país?

—Él salió de México momentos después de que se dieron a conocer todos esos datos a los que tú te refieres. Él salió por automóvil, por uno de los puestos fronterizos, y de ahí hasta Nueva York.

“Teníamos una enorme presión porque la oficina de Interpol en París, que es con la que trabajamos, sólo deja una guardia los fines de semana, y nos urgía que emitieran la ficha roja”.

¿Quién filtró, y con qué propósito, que la Fiscalía había obtenido las órdenes de aprehensión? ¿Cuánto influyeron el congelamiento de cuentas y la inhabilitación de la SFP?