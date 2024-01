-Fentanilo y cristal en guerra que acabó con ‘El 010’

El “010”, o José Domingo C. B., fue privado de la vida mediante asfixia mecánica ocasionada por sus asesinos con un torniquete. No hubo balazos ni más tortura que esa.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado establecieron sin lugar a dudas el domingo por la mañana que el cuerpo abandonado el sábado en la madrugada junto a un pilote del puente Panamericana-Santa Teresa correspondió al líder de una facción del Cártel de Sinaloa que opera en la región de Parral.

Debido al trabajo pericial inmediato, ayer mismo debió ser entregado el cuerpo del “010” a sus familiares para ser sepultado en alguna localidad del municipio de Parral.

Hubo en principio múltiples dudas sobre la identidad de la víctima, la forma y/o formas en que le fue quitada la vida y los motivos para semejante desenlace, pues José Domingo fue levantado de Parral desde agosto del año pasado y nada se supo de él hasta el sábado.

Sus captores llegaron a Parral en dos camionetas con logos y colores de la Guardia Nacional y lo sacaron en la misma camioneta que el “010” tripulaba, escoltada por las dos “clonadas”. Lo tuvieron oculto hasta ahora.

No queda duda ahora sobre las razones para planear y ejecutar ese hecho por parte de quien ha asumido la responsabilidad del mismo, el Nuevo Cártel de Juárez, que combate a distintas facciones del Cártel de Sinaloa que siguen manejando drogas sintéticas. Junto a “El 010” fueron dejados 300 kilos de cristal, fentanilo y otras.

Advertimos aquí hace tiempo que vendría esa guerra frente a la presión de los gobiernos de Estados Unidos y México por frenar de manera eficaz el tráfico sobre todo de fentanilo.

Buscaron algunos grupos delictivos concentrarse en la cocaína y la mariguana, pero otros han decidido no abandonar el mercado cautivo de los narcóticos llamados sintéticos.

No esperemos entonces, desafortunadamente, que bajen las hostilidades entre unos y otros mientras exista demanda general de drogas.

***

Fue en mayo de 2022 la primera promesa de un nuevo hospital en Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por parte del entonces superdelegado federal, Juan Carlos Loera, hoy candidato a senador por Chihuahua.

Luego, en noviembre de ese mismo año, en una única y última visita de Pedro Zenteno, director general del ISSSTE, también reiteró el proyecto, que iría a complementar el complejo hospitalario de las obras abandonadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las promesas resultaron tan falsas que a la vuelta de casi dos años ha sido nulo el seguimiento de la instancia federal, a pesar de todas las gestiones con las que dejaron colgada a la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la principal parte interesada en que avanzara el proyecto.

Precisamente por esto y una larga lista de pendientes en la mejora del servicio, los maestros del subsistema federal que encabeza Eduardo Zendejas, saldrán hoy a las calles de la capital del estado para protestar contra el ISSSTE.

Los profesores tienen reclamos por fallas que de tan simples parecen increíbles, como falta de aire acondicionado en hospitales o baños sucios sin agua; hasta el abandono de los grandes proyectos de expansión que son urgentes desde hace más de una década.

La movilización por lo pronto es en la ciudad de Chihuahua pero la situación es idéntica en todo el estado.

***

Mientras en México quedó estancada la reforma para la reducción de la jornada laboral a 40 horas por semana, propuesta que surgió de la juarense morenista Susana Prieto Terrazas, acaba de dar comienzo un proceso similar en España, pero para reducirla a 37.5 horas.

El plan en la llamada madre patria, impulsado mediante acuerdo de las grandes fuerzas políticas, pero no con poca oposición, es avanzar desde ya hacia esa meta de forma paulatina, a fin de alcanzarla de forma total hasta 2025, con sumo cuidado para que no haya impactos negativos en el salario.

La ruta trazada contempla para 2024 la reducción a las 38.5 horas por semana, para tener el año próximo las 37.5 horas previstas; en el país del viejo continente la reforma que sí dejaron guardada fue una más ambiciosa, la de los cuatro días de labores (32 horas por semana) por tres de descanso.

La modificación española no es lejana a México, como pudiera pensarse. Al contrario, esta reforma le puede dar impulso a la nacional, pues las 40 horas en España tienen apenas 38 años de vigencia, mientras que aquí ya son centenarias.

Además, los votantes de Vox y el Partido Popular, que podrían definirse ambos como la derecha conservadora, la aprueban en más del 60 por ciento; mientras que los del Partido Socialista Obrero Español, de centroizquierda, la avalan en más del 80 por ciento.

En el caso de México, casi todas las fuerzas políticas, con excepción del PAN, habían avalado el dictamen de la reducción desde abril pasado, pero en diciembre fue el presidente López Obrador quien la frenó en la Cámara de Diputados, con el argumento de que debería debatirse todavía más.

Para abril, si la morenista de Juárez sale de su desánimo porque le congelaron su iniciativa y no le dieron chance de ser candidata a senadora, es la nueva fecha en que podría salir adelante en San Lázaro, nomás que Prieto Terrazas no quite el dedo del renglón.

***

Desairó el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Manuel Alfonso Marín Salazar, la mesa de seguridad efectuada en Chihuahua ayer; apenas tuvo participación a través de videoconferencia.

Hay una crisis humanitaria, con trasfondo delicado por el grave riesgo permanente en que se encuentran los migrantes, con ingrediente del enorme negocio de tráfico humano para el crimen organizado, cuyas manos están metidas hasta el fondo.

En ese contexto y con ese motivo debió darse de manera muy reciente una visita de alto nivel de funcionarios norteamericanos, recibidos en Palacio Nacional por el presidente de la República y algunos de sus secretarios, para atender el tema, visita que fue pagada un par de semanas después en Washington, D.C. por los representantes mexicanos.

Y ahora resulta que le es muy penoso al funcionario de inmigración acudir de manera personal a la mesa de seguridad montada ayer en Palacio de Gobierno, donde estuvieron diversas autoridades presentes.

Ellos sí le dieron el valor e importancia al encuentro, atendidos por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez y el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

Estos altos funcionarios estatales y federales sí pudieron estar y él no; ahora podemos darnos una idea de la importancia que el INM, no solo el delegado Manuel Marín, sino el director nacional Francisco Garduño, le dan a una real coordinación, con la seriedad que merece sentarse a la mesa y discutir el gravísimo tema migratorio, que sigue siendo primordial. No hubo explicación alguna, ni siquiera por cortesía.