Feminicidios: una guerra sin tregua

El delito de feminicidio en el estado de Chihuahua está tipificado en el Código Penal en el artículo 126 bis, que señala que comete dicho delito quien prive de la vida a una mujer por una razón de género, las razones de género pueden ser cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; antes o después a la privación de la vida, a la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana o actos de necrofilia; existan antecedentes o datos que establezcan que el activo ejerció sobre la víctima de forma anterior a la privación de la vida cualquier tipo de violencia.

Otras razones de género son que exista o haya existido entre el activo y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad o una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o alguna otra que evidencie desigualdad o abuso de poder entre el agresor y la víctima; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público; el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación.

El delito de feminicidio será castigado con una pena de prisión de 40 a 60 años, de 500 a mil días de multa y la reparación integral del daño, además se aumentará de uno a 20 años cuando concurra alguna de las agravantes establecidas en el artículo ya mencionado, sin embargo, no se menciona la sanción que pudiera darse al familiar o incluso amigo que ayude a ocultar evidencia, auxilie en la huida o impida que se investigue.

En Ciudad Juárez se pueden identificar dos fases importantes del problema del feminicidio: la primera que va desde el año 1995 a 2007 que tiene como cicatriz el caso del Campo Algodonero; y la segunda fase del año 2008 a la fecha cuya herida es el caso del Arroyo el Navajo.

Los femicidios en nuestra ciudad no han cesado, semanalmente podemos ver una noticia local donde mencionan a una mujer asesinada, en los últimos días pudimos enterarnos del caso de Karina asesinada y enterrada clandestinamente. Antes de este caso fue Patricia Grisel asesinada por su esposo y antes de ella fue Adilene también asesinada por su esposo afuera de un gimnasio. Y así podríamos continuar y continuar.

Según la plataforma de información de Incidencia Delictiva 360 hasta el mes de octubre de 2023 se han contabilizado 22 feminicidios. En ningún medio informativo podemos encontrar los resultados en cuanto a sentencias condenatorias o los feminicidios que se han esclarecido y se ha castigado a los responsables.

La falta de transparencia por parte de las autoridades es constante, claro que se entiende que se trata de asuntos muy graves, quizá por eso es la falta de información que existe, sin embargo, sería muy positivo saber los resultados que se obtienen de las investigaciones sobre este delito.

A lo largo de los años me he cuestionado por qué si la tecnología avanza tanto, si cada vez se escucha más información acerca de los delitos de género, no ha sido suficiente para erradicar o disminuir el delito del feminicidio. No podemos culpar solo al gobierno por la falta de políticas públicas o campañas de prevención, es algo más profundo que eso, es la misma sociedad mexicana la que no puede avanzar y mejorar.

A días de terminar el año, sin saber las estadísticas sobre cuántos casos de violencia familiar, delitos sexuales o feminicidios en contra de mujeres sucedieron en 2023, las esperanzas no son nada alentadoras, ya que fue otro año sin tregua para las mujeres en Juárez.