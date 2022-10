Feminicidios, resultado de la militarización de Ciudad Juárez

En el año 2008 llegaron a Ciudad Juárez dos mil 26 militares y 425 agentes federales para combatir la delincuencia que azotaba diariamente a nuestra frontera, los militares instalaron retenes en las calles, se apoderaron de los mandos de la seguridad pública estatal y sobre todo de la municipal, patrullaron en el “Operativo Conjunto Chihuahua” acompañados de policías estatales, municipales y federales, sin embargo, los militares eran quienes tenían el señorío del operativo, el resultado de esta estrategia fue el incremento de las extorsiones, los homicidios y sobre todo, los feminicidios.

Hago un intervalo para precisar que en Ciudad Juárez se pueden identificar dos fases importantes del problema del feminicidio: la primera que va desde el año 1995 a 2007 que tiene como cicatriz el caso del Campo Algodonero; y la segunda fase del año 2008 a la fecha cuya herida es el caso del Arroyo el Navajo.

Como les comentaba, la militarización de nuestra ciudad fue un parteaguas que cambió para siempre a todas las personas que lo vivimos, un operativo que, según la perspectiva y experiencia propia, no sirvió de mucho para mejorar la ciudad. La violencia hacia las mujeres incrementó considerablemente, las desapariciones de jovencitas en el primer cuadrante de la ciudad a donde iban en busca de trabajo o para tomar una rutera acrecentó, además que los feminicidios también aumentaron. Ver pesquisas pegadas en los postes de luz o negocios del Centro se volvió normal y cotidiano para mí como para la mayoría de la población, para una mujer el vivir con miedo de caminar en el Centro era “normal”; los asesinatos de mujeres se empezaron a disfrazar de homicidios relacionados entre grupos del crimen organizado, siendo la realidad muy diferente, ya que estos asesinatos eran cometidos por razones de género.

Entre el año 2010 y 2012 en el Arroyo el Navajo (Valle de Juárez) se localizó un cementerio clandestino con restos de aproximadamente 18 mujeres, que presentaban huellas de violencia física y sexual. A raíz de este lamentable suceso, se inició una investigación que dio como resultado en el año 2013 con la detención y confesión de uno de los participantes, quien ayudó en la identificación de varios sujetos que eran parte de una banda dedicada a la delincuencia organizada y a la trata de blancas, es decir, esta banda raptaba jovencitas con la promesa de algún empleo, las mantenía en cautiverio en una vecindad de la Ocampo y en un hotel del Centro, las usaba para vender droga, las prostituía y luego las asesinaba para sepultarlas clandestinamente.

De esta confesión también se destapó la cloaca de que varios “clientes” eran precisamente militares que consumían tanto la droga que esa banda distribuía, como a esas jovencitas que prostituían, asimismo que a muchos de esos soldados y federales “se les pasaba la mano” y eran quienes torturaban y asesinaban a esas muchachitas.

Definitivamente, la militarización dejó un daño irreparable en la sociedad juarense, la desconfianza y miedo hacia los militares a 10 años de su intervención en Juárez aún existe, ya que varios de ellos no solo extorsionaron a nuestra sociedad, sino que también mataron a nuestras mujeres, pero parece que no se aprendió nada de aquella historia que el actual Gobierno federal quiere repetir, pero lo que más me sorprende es que el presidente de la República en muchos de sus discursos se ha quejado amargamente de la ya conocida guerra contra el narco, y ahora quiere repetir lo mismo pensando que por ser él las cosas serán diferentes, olvidándose que aquella militarización dejó como una de las más tristes consecuencias los feminicidios.