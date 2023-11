Feminicidios, duelen

Juárez… ¡Una más!, ¡una mujer más! encontrada muerta en nuestra ciudad. ¡Una menos! ¡Una menos! una mujer menos en un hogar, desaparecida y luego encontrada sin vida. Asesinada. Con las características que tipificarán el hallazgo del cadáver como una historia de feminicidio. Se sumará a la cifra espeluznante de más de 26 en nuestro Estado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un corte a junio de este año. Se escucharán clamores colectivos, pues sin duda habrá alguien que nunca le olvidará. Tal vez arrestarán y condenarán a los responsables, ¿quince? ¿Veinte años de cárcel? ¿Con cuánto tiempo se paga un delito así? Y al resarcirlo, es posible creer que se le hacer un bien a la sociedad, ¿se le protege? Ha logrado disminuir la ocurrencia de estos actos, con mayores penas. Luego así que un ciclo violento se perpetúa aún más en las prisiones. Los niños agredidos, se hacen agresores, los presos violentados, ¿qué serán al salir?

Hace semanas salí a realizar unas encuestas, acompañada de otra mujer, en al menos cinco cuadras recorridas, lidiamos con dos situaciones que a nuestro parecer, nos alertaron. Hombres solos que nos recibían en su espacio, y con su lenguaje, actitudes, incluso privarte de un modo seguro de salir rápidamente de sus viviendas nos intimidaron al tiempo que pensamos, que somos mujeres de más de 40 años, que el acoso o el miedo a ser atacada por un desconocido, quizá es un recuerdo de niñez y juventud, pero latente. Sentirse vulnerable, es de las peores experiencias que puedes atravesar, el aumento en las pulsaciones, el pilo erección y sentir que se agudizan tus sentidos para emprender la fuga, es algo que vive instintivamente en nuestra memoria.

La cultura de la violencia esta permeada, imaginemos que en cada hogar podemos ver micro machismos o violaciones a derechos, predominantemente hacia niñas, niños y mujeres de cualquier edad, normalizados, porque si un hombre se atreve a intimidar a una mujer en cuanto llega a su espacio, o pasa por su acera, imaginemos de los que es capaz de hacer en la privacidad de sus actos.

Karina D.R. desapareció el día 16 de noviembre, tenía 38 años, salió a arreglar asuntos de su cotidianeidad y no regresó, la buscó su familia, amigos, colectivos, se ofreció una recompensa a cambio de información que diera con su paradero. Se emitió boletín, pasaron los días. Ya se encontró su cuerpo, enterrado en lo que parece ser un yonke al norponiente de la ciudad. De ella solo sé su nombre, vi su rostro en fotos de redes sociales, se decía que era activista y que había salido a cobrar una tanda.

¿Cuál es la edad para que una mujer pueda sentirse libre del riesgo de desaparecer y de morir en manos de gente mala? Creo que solo en la edad en la que no sabías que eso podía sucederte, después de eso, ningún hogar de esta ciudad o de muchas de nuestro país que da exento de verse alertado y en el que no sea necesario tomar medidas al respecto.

Hace 20 años, 8 de la noche, en una carretera, un hombre 20 años mayor que yo, abusaba de mi confianza, trataba de besarme y tocarme sin mi consentimiento. Pudiera pensarse que recordaría lo asqueroso que era sentir sus manos que para mí sobresalto, salieron de la nada, tratando de someterme, pero no, lo que no podría olvidar es su carcajada maliciosa, mientras me veía suplicar y llorar de miedo que se detuviera, su risa sarcástica. Un hombre amable se transformaba en uno francamente lesivo. Pensé todo escenario posible de desafortunadas consecuencias. En medio de una carretera sola, obscura, podría suceder cualquier cosa más allá de un accidente. Yo que siempre encontré gente extraña que me ayudó a llegar a mi clínica, ahora estaba con un hombre reconocido, que debía resguardarme, violentándome, el choque emocional fue brutal. Por supuesto que vi pasar la posibilidad de brincar del vehículo en movimiento. No fui violada, pero hoy entiendo que fui lastimada, no me golpeó, pero dejó moretones por apretar mis muslos con fuerza, y por un tiempo dejo algo de tristeza. Hoy vivo, pero esa noche el ganó su juego unilateral de poder, y yo no podía sentirme más muerta, cuando al fin me dejó ir, pude bajar de esa camioneta, temblando de miedo, sin poder hablar, sintiendo asco y lo peor, vergüenza. Si, vergüenza de pensar en que me había equivocado yo, había tomado una cerveza ese día, y el tal vez dos. Hoy sé que no me había equivocado en nada, solo en no denunciarle, ni mi cerveza, ni las de él, ni la hora, o que el fuese encargado a llevarme le permitían esa clase de abuso. El agresor, violador, el asesino, ejerce su poder y eso es lo que lo emociona, casi como una droga. Al menos dos amigas ese año sufrieron algún tipo de violencia. ¿Sobrevivientes?, sí, pero víctimas. No hubo denuncias. Yo tenía 23 años y hacía mi servicio social de medicina. Muchas veces tuve que estar sola en carreteras, caminando o incluso pidiendo "raid". Maestras, enfermeras, muchas compartíamos esa necesidad. Recordar a una Debanhi E., de pie en una carretera, que fue asesinada, sin importar de dónde o en qué condición venía, debió haber sido protegida. ¡Qué vulnerables somos!, no solo por estar solas, pero sí ante la maldad de las personas. Acabaron con ellas. México entero debe llorar y exigir justicia ante horrorosas muertes. La violencia estructurada es un cáncer, pareciera que hay un ejército de feminicidas, que actúan desde el poder, en lo íntimo y público. No soy la única mujer que ha sido agredida, seguramente ese agresor fue víctima o al menos aprendió bien esas conductas, y claro no fue la primera ni la última de las violencias que he tenido que enfrentar, por mi condición de MUJER. Yo no esperaba esa noche de mi juventud, pasar por ese terror, o hace días en mi ciudad, ellas tampoco. Solidaridad con su familia. ¡Devastador! Hombres, ¡miren nuestros ojos!, y véanse reflejados en ellos, para que así no sean capaces de lastimarnos de ninguna manera, pues hacerlo sería en reciprocidad, malo para todos.