Feliz día del niño: ¿perdido?

José Luis Perales en 1986 escribió una canción denominada “Que canten los niños”, en ésta podemos escuchar las siguientes frases: “que canten los niños, en ellos está la verdad, que hagan al mundo escuchar, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz, yo canto para que me dejen vivir”. Si la vida fuera sólo un juego, mientras la razón envuelta en pañales permaneciera dormida, podría dispensarse la filosofía de algunos padres despreocupados de no intervenir en la debida educación o formación de los niños. Los tallos verdes que un día aparecen en la tierra húmeda y caliente, no brotan de la nada, las causas de esa germinación, vienen de tiempo atrás ¡piénsalo!

Las cosechas del verano son el producto de arduos y largos trabajos del año; la nieve, las heladas, el labrador, como todo lo demás, han desempeñado su papel en la preparación del terreno; así operan las etapas del desarrollo de la vida del ser humano, dependen unas de otras tan estrechamente como las estaciones del año. Así tenemos que, la madurez del(a) adolescente depende de la buena formación del niño(a), y a su vez la madurez del(a) joven depende de la buena formación del(a) adolescente ¡obsérvalo! ¡Ay! se me pasaba, y la formación de aquellos depende en gran medida de la formación de los padres, la cual empezó desde que eran pequeños ¡sí! como lo lees, ninguna persona nace sabiendo, todos de algún modo, bien o mal, fuimos educados y formados por nuestros padres, quien diga lo contrario, pues... no tuvo… tuvo.

Desde la infancia debe educarse y formarse en el ser humano de manera natural: su entendimiento y voluntad, enseñarle a fijar en él, el carácter que posteriormente revelará su personalidad; en esta etapa aprenden desde los primeros días a pensar rectamente, adecuar su inteligencia a la realidad para conocer la verdad[1] que se revela en la naturaleza de las cosas; esto es, conocer y aprender las cosas como son, una manzana es manzana y no pera, por sus características que la distinguen de la pera y de los demás frutos; no es manzana porque así lo pensemos, lo queramos o lo construyamos.

Enséñele a tener voluntad firme para el bien, lo que también conviene a los mayores, que necesitamos mucho tiempo de estudio hasta llegar a poseer el arte más difícil de todos: el de querer el bien honesto con tesón.

Hemos perdido la inocencia[2] que brilla de manera natural en la infancia, ahora tratamos de reconquistarla, por medios científicos o artísticos, el candor y sencillez que ejercíamos inconscientemente en la infancia; nos cuesta trabajo hasta resolver con claridad la cuestión de lo que son estos tres conceptos, de tal modo ha llegado a sernos extraño el hermoso estado de que disfrutábamos antes.

Con los años perdemos, desgraciadamente, la inocencia, la alegría, el candor y la sencillez, pero no por la presión ejercida por la vida, o porque el aumento de cultura nos haga forzosamente más prosaicos, sino porque ha desaparecido aquella armonía interior que iluminaba nuestra infancia.

Busquemos la solución junto a la niñez[3]; ésta posee la inocencia, la alegría, la candidez y sencillez. Los niños poseen la unidad consigo mismo y la unidad con Dios. ¡Oh esplendores del invierno! gozo de toda infancia, triste y amarga es toda ganancia que te robe la inocencia, sencillez y candidez. ¿Perdido?

[1] 1.f. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. 3.f. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Diccionario de la Lengua Española RAE. https://dle.rae.es/verdad?m=form.

[2] 1. f. Estado del alma limpia de culpa. 2. f. Exención de culpa en un delito o en una mala acción. 3. f. Candor, sencillez. Diccionario de la Lengua Española RAE. https://dle.rae.es/inocencia.

[3] Período de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento a la pubertad. Diccionario de la Lengua Española RAE. https://dle.rae.es/niñez?m=form.