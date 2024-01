Feliz Año Nuevo

“Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin consciencia son los que se complacen en ser mal gobernados”.

Jacinto Benavente

El inicio de un nuevo trae consigo para muchos la intención o propósito de mejorar en muchos aspectos de su vida; sin embargo, la realidad es que no por el simple hecho de desear algo quiere decir que se hará realidad.

En este primer fin de semana del 2024, debería de servirnos para reflexionar en lo que nos propusimos realizar en el 2023, lo que realmente hicimos y lo que nos quedó pendiente.

Comenzar un nuevo año puede generarnos esperanza, prosperidad, alegría y estar llenos de buenas intenciones, pero debemos ser conscientes y responsables de que para que las cosas en nuestra vida y entorno mejoren depende de cada uno de nosotros y no es por arte magia.

Ser buenas personas, buenos ciudadanos no es cosa de casualidad, es cuestión de valores y de ponernos a trabajar en ser mejores cada día. La mayoría de las personas y me atrevería a decir que todos, deseamos tener un buen ingreso y dar comodidades a nuestra familia como buena vestimenta, alimentación, viajes, buena educación para nuestros hijos; pero, solo unas cuantas personas se esfuerzan y trabajan por lograr que eso suceda: ¡no es cuestión de suerte o de magia! ¡Es esfuerzo y trabajo!

¿Dentro de nuestros propósitos de año nuevo está el ser mejores personas? Iniciemos en ser buenos miembros dentro de nuestras familias y hagamos un esfuerzo por ir mejorando poco o poco nuestro entorno.

El paso del tiempo es incontenible, por eso es tan importante mostrar que nuestra vida tiene sentido y que las acciones que emprendemos, si bien están ligadas a lo que pasa, también lo están a lo que perdura.

Tener buena salud de igual manera no es solo cuestión de deseo de inicio de año, sino que se trata de cambiar y mejorar hábitos alimenticios. Quizás aquí algunas personas podrán decir que para alimentarse bien va ligado directamente a la cuestión económica de cada persona, pero no todo depende de eso, sino de ser responsables cada uno de nosotros por nuestra salud. En el caso de las personas con enfermedades crónico-generativas como lo es la hipertensión y diabetes, no es por arte de magia la mejoría sino se inicia con ser responsables de su alimentación y hábitos como disminuir el consumo de drogas permitidas como lo es alcohol y tabaco.

Voluntad, responsabilidad, audacia, integridad, disciplina deberían ser parte de nuestros rectores para cumplir con nuestros propósitos y deseos de un nuevo año.

El 2024 también trae consigo retos no solo en el ámbito personal, si lo también en el colectivo, ya que este año tendremos elecciones para renovar la alcaldía de Ciudad Juárez, diputaciones, senadurías y la Presidencia de la República. Dentro de nuestros propósitos de inicio de año debería de estar el analizar más a detalle el trabajo realizado por nuestros gobernantes y premiarlos o castigarlos en las urnas según sea el caso.

¡Feliz año 2024! Hagamos que nuestros deseos y propósitos se hagan realidad esforzándonos cada día y no solo esperemos que por arte magia cambien para bien las cosas.