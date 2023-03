-Familiares de Mexicles rescataron a perritos

El Sphynx, o gato sin pelo de raza egipcia descubierto vagando entre crujías y celdas del Cereso estatal 3, fue entregado en adopción a personas de Texas, a diferencia de tres perros de razas chicas que también fueron descubiertos en las mismas condiciones, pero reclamados inmediatamente por parientes de integrantes de Los Mexicles.

Se trata de las mascotas halladas en el interior del Cereso local durante la limpia llevada a cabo por varias instituciones de seguridad encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). El gato muestra tatuajes relacionados con Mexicles, incluido su singular “Hecho en México”.

Ocurrió la operación limpieza tras el desastre y tragedia protagonizados el mero año nuevo del 2023 por reos identificados con el grupo delictivo Los Mexicles, con su jefe Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, “El Neto”, a la cabeza. Hubo 17 personas asesinadas ese día; de ellas, 10 custodios.

Entre cientos de armas blancas, varios kilos de drogas distintas, más de 100 mil pesos en efectivo, pantallas, refrigeradores, y cientos de otros artículos “prohibidos” aparecieron inmediatamente varios perritos de razas pequeñas y hasta bolsas de croquetas para su alimentación. (Fotos en versión digital). El Sphynx fue hallado hasta una segunda limpia.

Ahora hemos sabido que un abogado de familiares Mexicles, quizá de “El Neto”, reclamaron legalmente y de inmediato a los canes, los cuales fueron entregados también de manera rápida, o por la Secretaría de Seguridad Pública estatal o por las autoridades municipales que tuvieron la custodia.

La alcaldía creó un comité integrado por regidores de varios partidos políticos y funcionarios municipales para ofrecer el gato en adopción. Fue entregado a gente de algún lugar de Texas tras la revisión de varias solicitudes.

Los integrantes del comité priorizaron evidentemente a Estados Unidos como nuevo hogar del Sphynx para evitar los naturales riesgos de haber quedado en cualquier parte de México.

Ahí concluyó una pequeñísima parte de aquella terrible historia sufrida por esta ciudad.

La planilla Integra se impuso por muchos votos a la Pro Campestre -308 a 185- en la nueva conformación del 50 por ciento del Consejo Directivo del Club Campestre. Quedaron renovados así 15 espacios de 30. La presidencia sigue a cargo de Hugo Venzor Crabtree

Fue obvia la mano en Integra del empresario Marko Otero; y en Pro Campestre, la de otro empresario, Sergio Bermúdez. El primero con la lumbre quemando sus talones por múltiples irregularidades cometidas desde que fue presidente del club y aun después que lo sucedió Venzor.

Ganó la planilla Integra, sí, pero los nuevos consejeros, junto con los otros 15, acordaron previo a la elección varios aspectos fundamentales en los que arde Otero a fuego más rápido que lento:

La reinstalación inmediata del logo tarahumara tradicional del club, recuperar de los Fuentes los derechos sobre dicho logo, la aceptación en el Campestre de miembros del Club Rotario, a lo que Marko no solo se opone con todo su alma, sino que lo grita a los cuatro vientos para que se escuche hasta lo más profundo de las logias masónicas a las que pertenecen muchos de ellos con la expresión de que: “se vayan a la....” muy lejos...

Entonces ganó Integra, pero definitivamente no ganó Otero. ¡Que contraste!

El delegado de los programas federales, o representante de AMLO en Chihuahua, Juan Carlos Loera, sigue apostado al papel y a la tinta para difundir sus actividades y sus puntos de vista sobre distintos temas.

Decenas de miles de ejemplares impresos bajo el nombre de “Red Comunitaria, por el Bienestar de Juárez”, están siendo distribuidos entre habitantes de las colonias periféricas.

El delegado informa en ese panfleto sobre actividades desarrolladas aquí e inversiones federales en la entidad, pero el muy Caín también le da sus arañazos a su Abel presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, –ambos pertenecen a Morena- al decir que Juárez es una ciudad de 10, pero con servicios de 5.

Quiere ser alcalde, eh ahí la razón; quiere la silla de su hermano de partido Cruz , pero no con propuestas, sino tratando de sacrificarlo. El alcalde no contesta públicamente, pero ya sabemos que no está manco.

Entre las paradojas enormes en el ejercicio de gobierno, tenemos que a los edificios que albergan a los colegios de Bachilleres no les ha puesto un ladrillo, o un peso, el Instituto Chihuahuense para la Infraestructura Física Educativa (Ichife), de orden estatal; en cambio, se han dado vuelo metiendo ahí inversiones de todo tipo la Cuarta Transformación y su gobierno federal y la presidencia municipal bajo la batuta de Cruz Pérez Cuéllar.

Deben echar ojo ahí desde Palacio de Gobierno en el Ichife ahora que han decidido empujar con mayor ahínco en Juárez trabajo político y de gobierno. Son decenas de miles de estudiantes el potencial.

La jugada de despiste de la gobernadora Maru Campos comenzó mientras ella andaba, a media mañana del martes, en la presa La Boquilla, dando arranque al ciclo agrícola junto con el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada y el presidente de la Unión Ganadera Regional, Álvaro Bustillos.

Los ojos estaban en la región sur del estado cuando desde Palacio surgió la información de que su informe constitucional al Congreso sería llevado por el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña. El dato ocasionó cancelaciones al por mayor de secretarios del gabinete, alcaldes y liderazgos sociales.

El Congreso del Estado, en jugada que siguió al pie de la letra el coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, convocó a sesión solemne de instalación para recibir el informe de la administración, pero también confirmó la ausencia de la mandataria.

Sin embargo, entre la noche del martes y la mañana de ayer comenzó a surgir la versión de que Campos Galván sí iría al Legislativo a entregar su informe. La idea inicial parecía indicar que hubo fallas en la comunicación interinstitucional, pero más tarde quedaría en claro todo lo contrario.

La gobernadora sí contempló en su agenda acudir al Legislativo para la sesión de arranque del nuevo periodo ordinario a entregar el esperado informe constitucional, lo que dejó con poco margen para operar a los integrantes de la bancada que encabeza Cuauhtémoc Estrada.

Los espacios fueron ganados por los panistas y funcionarios de la administración estatal que, como era lógico, recibieron con porras y aplausos a Maru. Las protestas armadas por los morenistas si bien no fueron invisibles por completo, sí fueron opacadas.

Cumplió así la gobernadora con la obligación de entregar el informe al Legislativo, ante una institucional morenista que preside el Congreso, Adriana Terrazas Porras, mientras debajo de la tribuna el berrinche de los morenos no alcanzó para hacer más circo dado el bloqueo de color azul que enfrentaron.

En las organizaciones sociales fue de lo más comentado un discreto nombramiento en la administración municipal del alcalde Cruz Pérez Cuéllar. No pasó desapercibido en ese sector que tanto enlace tiene con el gobierno juarense, aunque tampoco fue un hecho publicitado.

Se trata de la designación del exdiputado federal, Sebastián Aguilera Brenes, como nuevo coordinador de Participación Ciudadana, instancia que, entre otras cosas, trae la operatividad del llamado Presupuesto Participativo, que sigue algo atorado en la comisión que lo revisa.

El exlegislador es primo del subdelegado de la Secretaría del Bienestar en la capital del estado, Marcelino Gómez Brenes, pero además de ser conocido por eso, fue de los que pasó a la historia como uno de los diputados federales más jóvenes en el año 2018.

La cercanía del ahora funcionario municipal con el alcalde es por todos conocida en los círculos del partido guinda. Es también muy conocido que fue el puntero para destapar al entonces senador Pérez Cuéllar cuando comenzó la carrera por la gubernatura que estuvo en juego en 2021.

Aguilera Brenes no estaba ajeno a la dinámica del gobierno municipal, aunque estaba en una posición de esas nebulosas que existen en la administración pública, de esas que existen y a la vez no tanto.

Así que desde hace unos días fue integrado por completo y presentado con los líderes de asociaciones civiles cercanas al gobierno municipal mediante varios de sus consejos ciudadanizados. La recepción fue buena luego de conocer sus antecedentes favorables.

La primera vez vaya, pero la segunda vez ya no. Algo así dice la expresión popular para referirse a que un error o mala acción puede ser perdonada, pero una segunda vez ya no. Adriana Fuentes asistió a la primera marcha ProINE y en contra de AMLO a pesar de recibir su DECENA como empleada de la alcaldía-4T. Fue solo amonestada, pero la segunda vez debió ocurrir su “renuncia por motivos personales”. Nadie se manda solo en Francisco Villa y Malecón. El clásico Juan para que entiendas Pedro.