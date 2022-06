Faltaron buenos asesores

Fue buena la decisión de la gobernadora Maru Campos de reubicar el proyecto de construcción de la torre de 20 pisos que se pretendía construir en el Centro Histórico de Ciudad Juárez como parte del traslado de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública a esta frontera. Habla bien de la gobernadora el que acepte rectificar, dejando ver también que la titular del Ejecutivo estatal es sensible a los reclamos de varios sectores de la sociedad que no veían con buenos ojos la ubicación del proyecto. Dicen que es de sabios rectificar y la gobernadora Campos dio marcha atrás rectificando el rumbo del proyecto. La gobernadora pudo aferrarse al plan original de construir la nueva sede de esta Secretaría Estatal junto al Museo de la Revolución en la Frontera (Muref), pero decidió buscar alternativas en cuanto a la ubicación de la torre. Pronto darán a conocer la nueva propuesta para continuar con el proyecto. El plan original fue presentado el 19 de abril en el controversial lugar contemplaba construir una torre de 20 pisos en el estacionamiento del Muref. Además, se mencionó que contaría con estacionamiento subterráneo, lo cual significaba que junto a la cimentación necesaria, se tendría que realizar una profunda y amplia excavación que comprometía el futuro del museo y de otras importantes áreas históricas entre las que destacan el edificio de la casa de metales.

Este importante predio ubicado en la avenida Francisco Villa entre la avenida 16 de Septiembre y la Vicente Guerrero iba a albergar a un importante número de elementos policiacos, oficinas administrativas y centros de mando, monitoreo y control con la tecnología más avanzada hasta el momento. Desafortunadamente, la gobernadora no contó con la debida asesoría y en medio de mucha improvisación y desconocimiento, dentro de su mismo equipo de asesores, dio a conocer un proyecto que presentaba más dudas que respuestas satisfactorias.

Más tardó el proyecto de la Torre en ser presentado a los medios de comunicación que en generar un sinfín de inconformidades de comerciantes, empresarios, historiadores y ciudadanos en general. De por sí, el Centro Histórico carece de suficientes espacios de estacionamientos y con este proyecto se iban a eliminar muchos más. La forma en que iba a impactar la presencia de tantos oficiales y tanto desplazamiento de unidades de seguridad pública estatal en ese sector fue algo que no se analizó debidamente.

Qué bueno que este importante proyecto continúa, solo se dio marcha atrás en la ubicación. Lo malo es que al no haber sido asesorada adecuadamente, ahora se tendrá que elegir muy cuidadosamente el nuevo lugar para no volver a meter reversa. Por lo general, los políticos no rectifican en sus decisiones una vez tomadas. No es bien visto que rectifiquen en sus decisiones, porque denota que de inicio no fueron bien analizadas.

De ahora en adelante la gobernadora tendrá que ser muy bien asesorada en cada proyecto o presentación que tenga. Ya no se puede dar el lujo de estar rectificando y modificando proyectos por culpa de un mal asesoramiento.

Esos que bien cobran deberían de realmente ponerse a trabajar y asesorar correctamente a la titular del Ejecutivo estatal. Porque ya quemaron un importante cartucho.