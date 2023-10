Falta un año

El 1 de octubre de 2024, la nueva presidenta de México asumirá funciones, de conformidad con una reforma aprobada por el Congreso en 2014. Anteriormente, los Presidentes asumían el poder el 1 de diciembre de cada seis años. Según el reputado constitucionalista Elisur Arteaga Nava, se había elegido esta fecha porque era cuando la mayor parte del territorio nacional se encontraba en época seca. Es decir, ante la ausencia de lluvias, los caminos de entonces eran más transitables, por lo que los representantes populares podían llegar a la capital a presenciar dicho acto republicano, sin contratiempos derivados del estado de los caminos.

Sin embargo, con el paso de los años y la tecnología respectiva, esa razón no debía tomarse en cuenta para establecer la fecha de toma de protesta del Presidente. Aunado a ello, entrando en diciembre, el Presidente entrante tenía pocos días para poder imponerse del estado de las finanzas del país y enviar una propuesta de paquete económico al Congreso antes de que terminara el año respectivo. Además, de junio a diciembre son casi seis meses de transición, lo que prolonga la transmisión del poder. Como refiere la canción “Al filo del reloj” de Los Tigres del Norte “de septiembre hasta diciembre, las cuentas pasan haciendo, y ahí empiezan a olvidarse, que son empleados del pueblo”.

Al margen de todo lo anterior, la conclusión es que al actual gobierno le quedan menos de doce meses. Desprovisto de fobias y filias, este gobierno ha sido para mí el más inepto del que tenga memoria. He escrito en otras ocasiones en este mismo espacio que no entiendo cómo puede haber quienes defienden esta gestión, cuando los números y cifras (fríos como lo son) demuestran la falta de visión de Estado de quienes hoy nos malgobiernan.

Lo único bueno que este gobierno ha hecho (para ellos mismos, no para el Pueblo de México) es mantener una popularidad alta. Sin embargo, los gobernantes llegan para brindar soluciones a los gobernados, no para ganar un concurso de popularidad. La popularidad (o populismo, como es el presente caso) rara vez tiene algo que ver con los resultados de una gestión. En un país excesiva abulia respecto a los asuntos públicos, un personaje limitado y con ausencia de altura de miras como lo es López Obrador puede ser Presidente.

López Obrador entendió bien el momento. A la gente parecería que no le interesa que se solucionen los problemas del país, ni que se combata la inseguridad, función primigenia del Estado. La gente parecería estar más interesada en que se desarraigue la corrupción. Si bien en los gobiernos anteriores se “pantereaba” mucho por parte de los exfuncionarios, lo cierto es que los niveles de corrupción parecen ser similares. La familia del Presidente está involucrada en escándalos de corrupción. Se ha visto al hijo mayor del Presidente vivir una vida de excesos, especialmente si se compara con el mexicano promedio. Igualmente, se ha visto a los hermanos del Presidente recibir dinero en efectivo, situaciones que han sido videograbadas. La prima del Presidente, Felipa, le vende a PEMEX y otras entidades paraestatales. Manuel Bartlett tiene un patrimonio escandaloso. Esto parece que se le perdona a López Obrador.

En el mismo sentido, el dispendio es obsceno. Se pagó un aeropuerto que no se construyó (NAIM, en Texcoco) porque había obligaciones asumidas por el Gobierno mexicano. En vez de terminar de construir el aeropuerto, se pagó el aeropuerto pero no se construyó. Se construyó una refinería que a la fecha es hora que no funciona y un tren que todavía no funciona, ni parece que vaya a funcionar.

Se anunció como solución a los problemas financieros del gobierno la venta del avión presidencial. Así como referí en un artículo de abril pasado, esto no es ninguna solución.

En 2021, PEMEX perdió el equivalente a 224,000 millones de pesos, es decir, el equivalente a cien aviones presidenciales. En 2022, perdió el equivalente a sesenta aviones presidenciales. La cancelación del Aeropuerto de Texcoco ascendió, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, a 113,000 millones de pesos, es decir, el equivalente a cuarenta aviones presidenciales. La construcción del aeropuerto de Santa Lucía (sin contar los incrementos posteriores que cada vez son más) fue de 84,000 millones de pesos, es decir, el equivalente a treinta aviones presidenciales. La CFE perdió en 2022 cerca de 40,000 millones de pesos, es decir, el equivalente a catorce aviones presidenciales. El Tren Maya, obra insigne del gobierno de López Obrador ha costado hasta hoy 300,000 millones de pesos, es decir, el equivalente a ciento cinco aviones presidenciales. La refinería de Dos Bocas, en Tabasco, ha costado hasta el momento 235,000 millones de pesos, es decir, casi cien aviones presidenciales.

De esto podemos concluir que, ni el AIFA está funcionando adecuadamente, el Tren Maya no está concluido, y Dos Bocas en Tabasco es la única refinería del mundo que no refina gasolina. Ya ni que decir del deficiente desempeño de empresas como PEMEX o CFE.

El costo del avión presidencial (lo que pagó el gobierno anterior, no a lo que fue vendido) fue el equivalente al 0.0003% del Presupesto Anual de la Federación. ¿De verdad nadie se da cuenta que la venta del avión fue pura pirotecnia política? ¿Alguien genuinamente cree que la venta del avión presidencial es una decisión pensada en el ahorro?

Dejando de lado el tema financiero, el país se encuentra en su época más violenta. En el sexenio de López Obrador la violencia ha dejado más de 150,000 muertos, y todavía le falta un año. Esto supera por mucho los 135,000 muertos del gobierno de Peña o los 102,000 muertos del Gobierno de Calderón. Parece que haber implementado una política de abrazos, no balazos, no ha servido para nada.

Además de esto, el constante ataque a las instituciones que controlan al Poder (Poder Judicial de la Federación, INAI, INE, entre otros), la generosidad que se le ha dado al Ejército por parte del Gobierno, la nula política económica establecida por López Obrador, además de la deficiencia en los servicios de sanidad del país, nos reflejan que el gobierno de López Obrador es el más inepto (y por ende, el más corrupto) de los gobiernos que hayamos tenido.

Con todo esto, ¿cómo nos explicamos que López Obrador siga siendo bien visto por el 55% de la población?

Como refería anteriormente, es principalmente por ignorancia y testarudez colectiva. Los electores de López Obrador tardaron tanto en convencerse de votar por él que no quieren aceptar que cometieron el más grave error al darle el poder a una persona que claramente no tenía la capacidad para ello. El gobierno a su vez aprovechó esta coyuntura.

Primeramente, optaron por la vieja estrategia de polarizar y dividir el país. El obradorismo le habla únicamente a su base electoral. En una democracia, se gobierna con las mayorías, pero respetando a las minorías. Sin embargo, López Obrador puede ser todo, menos un demócrata.

Posteriormente, se coaligaron con el Ejército que peligrosamente incide en cada vez más aspectos de nuestra vida cotidiana. Lo mismo construye aeropuertos, trenes, administra puertos y aeropuertos. Incluso en días recientes, se vio al Secretario de la Defensa anunciando que dotaría de seguridad a las candidatas presidenciales. Esto es a su vez una manera de tener vigiladas a quienes se pueden convertir en un año en las comandantes supremas de las fuerzas armadas.

Luego optaron por repartir dinero a diversos grupos sociales, de la manera más irresponsable que se puede hacer: sin métricas, sin criterios de asignación, sin mediciones. Nada más así, como un Santa Claus mexica regalando dinero.

Igualmente se han encargado de establecer una red de periodistas y usuarios de redes sociales que salen a defender incluso las ideas más estúpidas de este gobierno. Esto genera una tendencia en redes, que sirve muchas veces como guía (o subsidio mental, dirían algunos) para quienes no tienen una opinión sólida respecto a un tema.

Necesitamos involucrarnos como sociedad en la “res publica”. Analizar las propuestas, ser críticos del gobierno, exigir a los representantes. En la medida que la gente no se involucre en política, esta caterva de corruptos obradoristas seguirán haciendo lo que quieren con el país.

Destruyeron la economía, la infraestructura está peor que nunca, la inseguridad en su nivel más alto. Pero parecería que un gran sector de la población está contenta porque el Presidente dice que trae $200 pesos en la cartera.

Le queda un año a este gobierno. En un año pueden destruir muchas cosas todavía. Tenemos que despertar y sacarlos del poder antes que sea demasiado tarde.