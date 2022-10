Falta mucho por hacer en México

Ciudad de México.- La calidad de vida de la mayoría de los mexicanos dista de ser óptima y la salud social es afectada, entre otras cosas, por la violencia.

Lo anterior de acuerdo a los datos que contiene el Índice Global de Progreso Social 2022 (2022 Social Progress Index o SPI) elaborado por Social Progress Imperative, una ONG con sede en Washington.

El objeto del SPI es determinar cómo los países satisfacen las necesidades sociales y ambientales de sus habitantes para que "los tomadores de decisiones y ciudadanos tengan los mejores datos sobre la salud social y ambiental de sus sociedades".

Para la ONG "El progreso en cuestiones sociales no acompaña automáticamente al desarrollo económico. El aumento de los ingresos generalmente trae mejoras importantes en áreas como el acceso al agua limpia, saneamiento, alfabetización y educación básica. Pero, en promedio, la seguridad personal no es mejor en países de medianos ingresos que en los de bajos ingresos y suele ser peor y demasiadas personas—independientemente de sus ingresos—viven sin plenos derechos y experimentan discriminación o incluso la violencia basada en género, religión, etnia u orientación sexual. Las mediciones tradicionales del ingreso nacional, como el PIB per cápita, no capturan el progreso general de las sociedades".

El SPI 2022 "utiliza 12 componentes y 60 indicadores para medir el desempeño social de 169 países en su totalidad y 27 países parcialmente".

La conclusión más importante que arrojan los datos del SPI 2022 es que "Aunque el mundo ha mejorado desde 2011, desde 2017 la tasa de progreso se ha reducido casi a la mitad. El legado del Covid es una de las causas de la desaceleración. Dados los riesgos del cambio climático, la turbulencia económica y el cambio político, hay un riesgo significativo de que, por primera vez, el progreso social del mundo retroceda en 2023".

En lo que a México se refiere, en el SPI ocupa el lugar 66 de entre los 169 países.

Los lugares que nuestro país ocupa en cada uno de los 12 componentes del SPI son: 79 en nutrición y cuidados médicos básicos; 84 en acceso a conocimientos básicos; 80 en derechos personales; 57 en agua y saneamiento; 50 en acceso a la información y comunicaciones; 70 en libertad personal y de elección; 88 en vivienda; 83 en salud y bienestar; 85 en inclusividad; 104 en seguridad personal; 84 en calidad ambiental y; 65 acceso a educación avanzada.

Ningún lugar es para presumir y menos son los que ocupa en varios de los 60 indicadores: 127 en acceso igualitario a educación de calidad; 134 en acceso a la justicia; 116 en suscripciones a servicios de telefonía móvil; 123 en matrimonio precoz; 113 en percepción de corrupción; 147 en acceso igualitario a servicios de salud; 99 en satisfacción con la calidad de los servicios de salud; 129 en el índice de igualdad de protección; 98 en discriminación y violencia hacia minorías; 124 en acceso a servicios públicos distribuidos por grupo social; 99 en lesiones relacionadas con el transporte; 160 en violencia interpersonal; 119 en asesinatos y tortura política; 105 en robo de dinero; 90 en exposición a plomo; 126 en protección de especies; 108 en mujeres con educación avanzada.

Estos datos muestran que falta mucho por hacer para realmente transformar al país.