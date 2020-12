Falsos independientes

El martes 9 de febrero de 2016, en este mismo espacio, publiqué un artículo titulado “Independientes”. El mismo, obedecía a la efervescencia política del momento, pues en 2016 íbamos a tener nuestra primera elección local con candidatos independientes. En su momento, critiqué el hecho de que la sociedad colocara en un pedestal a los candidatos “independientes” y que los equiparara casi a santos, quienes eran la viva encarnación de la virtud, y la ausencia del defecto. Esto, a pesar que hubiera personajes cuya carrera política SIEMPRE estuvo vinculada a algún partido político. Se llegó a pensar que, por arte de magia, al asumirse como candidatos independientes, estos dejaban de cargar con los costos incurridos por el partido en el que militaban. Siempre critiqué a “El Bronco” Rodríguez de Nuevo León, Maquío Junior en Sinaloa, y Gastón Luken en Baja California por ser ejemplos precisamente de este oportunismo electoral.

Nuevamente, el 9 de octubre de 2017, en este mismo espacio, presenté una crítica a la figura de los independientes, no a algún actor en lo particular, sino al mensaje que tanto repetían. Y es que la fórmula favorita de quienes ocuparon cargos públicos a partir de una nominación “independiente” era decir que “ellos no eran políticos” y que la “partidocracia” había corrompido por completo las instituciones públicas en México.

Lo anterior encuentra sentido, pues la figura “independiente” daba la comodidad al abanderado de criticar a la “partidocracia” que tanto odian, y no tener que cargar con una losa pesada, como pueden ser los costos políticos de un partido político, mismos que trascienden en el tiempo a aquellos que incurrieron en ellos.

Estimamos que la figura del independiente (al igual que está sucediendo con Morena) vino a evidenciar que las malas prácticas, y la complejidad de los problemas en la “res publicae” no atienden a colores o membretes de un partido. Es por ello que, ahora, dicha figura se encuentra muy devaluada, en gran medida porque el electorado se dio cuenta de que lo que corrompe en realidad es el poder, lo ejerza algún militante de algún partido, o lo ejerza algún ciudadano sin militancia alguna.

A partir de haber agotado la figura “independiente”, muchos de estos personajes, como las aves que en invierno vuelan hacia el sur, migraron de una narrativa crítica de los partidos políticos, hacia una posición que se encuentra en la antípoda de ese mensaje crítico.

El primer candidato en México en ganar un puesto de elección popular fue el independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto. Kumamoto se llenó la boca por años criticando a los partidos políticos. Llegó a ser diputado local, y cuando aspiró a ser senador independiente por Jalisco, perdió ante el Movimiento Ciudadano en el 2018. A partir de aquí, Kumamoto tuvo que retractarse, no expresamente, pero sí con sus acciones, al fundar un partido político local, “Futuro”. ¿No es esto ser partícipe de la partidocracia, ese horrible monstruo que destroza instituciones públicas en México y que tanto criticó? ¿No eran los partidos políticos academias de la corrupción?

Una situación similar se dio en Nuevo León, cuando Jaime Rodríguez “El Bronco” tuvo que seguir operando políticamente, tanto dentro del PRI como del PAN, incluidos acuerdos obtenidos en el congreso local.

En nuestra entidad, tenemos personajes públicos que repitieron hasta el cansancio que los partidos políticos eran un “cáncer” que había que “extirpar”. El alcalde de Juárez, Armando Cabada, y el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya.

La plataforma política de ambos personajes se basó en desacreditar el sistema de partidos políticos, en sus respectivas elecciones de 2016, así como en sus respectivas reelecciones de 2018. Equipararon a los partidos políticos con corrupción, y fue de esa forma como accedieron al poder.

Hoy, a la vuelta de dos años, parece que olvidaron el mensaje que les dio el triunfo, y dieron la espalda a la ciudadanía que les eligió, pues ahora buscan ser candidatos a la gubernatura por esas instituciones de interés público que tanto criticaron, es decir, los partidos políticos.

Cabada busca la nominación de Morena, y Lozoya la del Movimiento Ciudadano, este último como la carta de Javier Corral en el MC. Sin juzgar sus gestiones de gobierno (que es otro tema), ¿no resulta incongruente asumir una postura diametralmente opuesta a la sostenida ante sus electores en 2016 y 2018?