¿Experiencia o simulación de los candidatos?

El pasado jueves 29 de abril dieron inicio las campañas de candidatos a diputados locales y presidente municipal. Las diversas opciones que se presentan ofrecen el acabar con los problemas de inseguridad, pavimentación, alumbrado y problemas estructurales que presenta nuestra ciudad.

Es importante que la ciudadanía en general conozca en primer lugar cuáles son las facultades que tiene un diputado local y cuáles corresponden a un presidente municipal. Lamentablemente incluso los propios candidatos desconocen cuál es su trabajo al estar en la legislatura local y cuál es su trabajo como presidente municipal.

Es por ello, que debemos clarificar qué responsabilidades les compete a cada uno; los diputados locales, entre sus principales responsabilidades se encuentran el legislar en materias que no sean competencia exclusiva de la Federación; decretar las contribuciones necesarios para cubrir los gastos de la entidad y los municipios; aprobar el presupuesto de egreso, así como fiscalizar el gasto público.1

La legislatura local actual en donde la mayoría la tiene Morena, prácticamente está a expensas de lo que se les ordene hacer o no. Morena ofreció ser diferente a los otros partidos políticos, pero la realidad es que no se vio ningún cambio positivo, al contrario, en nuestra ciudad nos vimos afectados con la reducción en el presupuesto y se impactó por ende de manera negativa en temas tan sensibles como la seguridad pública, ya que no se pudo dotar de capacitación y equipamiento a nuestros policías municipales.

En el caso de los candidatos a presidente municipal iniciaron en su mayoría realizando promesas que incluso se encuentran fuera de su responsabilidad.

Cruz Pérez Cuéllar en el arranque de su campaña ofreció gobernar con “austeridad republicana” y cumplir con lo que ha promulgado el presidente de la República sobre “no robar y no traicionar”, pero la realidad con este personaje es que se la ha pasado viviendo del servicio público sin ofrecer resultados tangibles; ¿no traicionar? Si se pasó del PAN a Movimiento Ciudadano y después a Morena solo por cubrir sus intereses personales. Además, no cuenta con la experiencia para estar al frente de un gobierno municipal. ¿Experiencia o simulación?

Rodolfo “El Güero” Martínez ofreció promover el “presupuesto participativo” para que la ciudadanía decida en qué se aplicará el presupuesto municipal; esta propuesta se llevó a cabo con el actual “Gobierno Municipal Independiente”, pero la realidad es que los que participan en dicho ejercicio eran los empleados municipales por instrucción del alcalde con licencia Armando Cabada. “El Güero” Martínez ya estuvo en el gobierno municipal como administrador de la ciudad, ¿qué cambios hubo en nuestra ciudad? “El Guerito” es empresario, pero no es lo mismo administrar y dirigir una empresa que gobernar una ciudad. Además, se encuentra dentro del círculo cercano al alcalde con licencia Armando Cabada.

Javier González Mocken ofreció centrarse en la prevención de delitos como principal eje para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos, mantener la inversión local y robustecerla, mejorar las condiciones para los jóvenes, el deporte y reorganizar la Policía Municipal.

La realidad es que desde hace cinco años el clima de inseguridad ha ido en incremento. La Policía Municipal presenta en todas sus áreas oportunidades de mejora y debe contar con profesionistas y personal capacitado para hacer frente a la responsabilidad que le compete; profesionalizando a nuestros policías, dignificándolos, mejorando sus condiciones; en prevención social, se deben implementar mayores y mejores programas para inhibir la comisión de delitos.

Sin seguridad pública y prevención del delito no se puede dar el desarrollo económico, cultural y social que merecemos en nuestra ciudad. ¿Experiencia o simulación? Seamos responsables y conscientes de lo que elegiremos el próximo 6 de junio.