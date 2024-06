Expectativas de la elección, tras seis años de polarización

"Espero que los juarenses, desde donde empieza la patria, despertemos el lunes con la satisfacción de haber cumplido nuestro deber y ejercido nuestro derecho"

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Hace seis años, cuando era Andrés Manuel López Obrador quien aparecía en las boletas de la elección presidencial, aunque no voté por él, guardé en mi interior la ilusión, la esperanza de que, una vez que obtuviera el poder político, adoptaría una actitud mesurada y tomaría decisiones con posturas equilibradas, habiéndose sacudido los radicalismos que lo hicieron popular durante su campaña.

Aunque se lea cantinflesco, no necesariamente un “borrón y cuenta nueva”, pero sí un “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”, o un “ni muy muy, ni tan tan” que permitiera conservar lo bueno de los sexenios anteriores y corregir lo que estaba podrido; porque claro que había cosas que corregir.

Lo primero que dio al traste con mis expectativas de mesura por parte del presidente, fue la cancelación del NAICM, aeropuerto que una vez concluida su construcción se colocaría entre los tres aeropuertos más grandes del mundo, y tendría un flujo de setenta millones de pasajeros anualmente. Luego vino la disolución del Estado Mayor Presidencial y la apertura de la residencia oficial de Los Pinos… y entonces me di cuenta que el nuevo presidente verdaderamente marcaría un parte aguas entre su gestión y las gestiones de sus antecesores.

Ha sido considerado hasta hoy como el presidente más poderoso en la historia del país, no solo por haber obtenido más de treinta millones de votos (30% más que su más cercano contendiente, Ricardo Anaya), sino además por haber logrado (su coalición) 308 curules en la Cámara de Diputados y 69 escaños en el Senado. El actual presidente arrancó su sexenio con algo que los estudiosos de la política denominan “legitimidad de origen”, que no es otra cosa más que el respaldo contundente que te dan los votantes, manifestado en el número de votos recibidos.

Pero hay otra legitimidad que no dan los votantes, a la que, los mismos estudiosos de la política llaman “legitimidad de ejercicio” y esta última se relaciona con los actos del gobernante, las decisiones tomadas desde el poder y la percepción que los ciudadanos tienen respecto de éstas.

En ese sentido, el presidente más poderoso en la historia del México contemporáneo, aunque sigue siendo popular (el más popular de todos los presidentes), hizo lo necesario para lograr que, en 2021, año de elecciones federales intermedias, los mexicanos le dijeran “NO” al partido oficial. A diferencia del 2018, que el 53% de los votantes dio su voto a Morena, en 2021 solo lo hizo el 34% de los votantes.

La esperanza de tener un presidente que reconstruyera el país; que tomara los pedazos dejados por administraciones marcadas, principalmente, por actos de corrupción y violencia, se diluyó. Todos los días, desde la tribuna presidencial, llamada mañanera (que por cierto, para lo único que sirvió estos seis años, fue para sostener la popularidad del presidente, porque ni es un acto de transparencia-rendición de cuentas, y además nos salió carísima, si consideramos los recursos humanos, económicos y materiales que se emplearon para “la hora del presidente”) los mexicanos escuchamos “otros datos”, calificativos despectivos, repartición de culpas a terceros, agresiones y polarización.

Y así llegamos a la elección, con un México dividido.

Tendremos por primera vez a una mujer en la Presidencia de la República; no sabemos quién será, pues al momento de concluir este escrito, aún no se han cerrado las casillas y recuerde que la madre de todas las encuestas, es el día de la elección; tampoco sabemos si su legitimidad de origen será suficiente para evitar conflictos postelectorales y la judicialización del proceso. Un triunfo contundente, de cualquiera de las dos candidatas, sería ideal para apaciguar los ánimos de los mexicanos con posturas políticas encontradas, pero se ve difícil.

Lo que nuevamente espero, como hace seis años, es que quien ocupe la Presidencia de la República, sea Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, adopte una actitud de mesura, busque los equilibrios, reestablezca el respeto a las instituciones; sea consciente de que ya no podemos seguir dividiendo al país, clasificando a los mexicanos como si fuéramos cosas que se acomodan en un sitio o en otro. Las palabras sentencian, las palabras violentan y no podemos seguir violentando al país. No tenemos otra ruta más que el respeto, la conciliación y la solidaridad.

La democracia solo puede construirse aceptando la pluralidad y entendiendo que todos tenemos algo que aportar y que todos debemos ser llamados a construir el México que queremos. No hay un México de chairos y fifís como tanto y tan irresponsablemente ha dicho el presidente. Si desde la Presidencia de la República se sigue enarbolando esta polarización, de nada nos servirá que haya llegado una mujer por primera vez, a la Presidencia de México.

Espero que los juarenses, desde donde empieza la patria, despertemos el lunes con la satisfacción de haber cumplido nuestro deber y ejercido nuestro derecho: manifestar nuestra voluntad en las urnas, participando así en la elección más grande y más importante de nuestra historia democrática.