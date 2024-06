Expandir y no dividir el Centro de Juárez

Todavía con la euforia de las elecciones continúan las ganas de soñar: esas no se apagan nunca y en ocasiones hasta se renuevan. Así es que aquí seguimos soñando con el Juárez que imaginamos y que además, es posible. Ciertamente, con la participación de todos podemos encaminarnos hacia ello, cada uno aportando desde nos toque: la Cámara de Comercio, la de Transformación, los constructores, la industria maquiladora, incluyendo a sus trabajadores; así también los grupos de ciclistas, las personas con discapacidad, deportistas, las mujeres, los niños y jóvenes, la academia y todo ciudadano tiene una idea de la ciudad en la que quieren vivir.

Y ese es el principal reto del gobierno: amalgamar las diversas visiones para hacer planes y proyectos que tienen la facultad y responsabilidad de concretar siempre velando por el desarrollo y el bien común. Esa es la principal misión de cualquier nivel de gobierno, pero lo es más de los municipales porque son los ellos quienes están más cerca de los ciudadanos y, por ello mismo, deben saber palpar sus necesidades y también aspiraciones… para ponerse a trabajar en ello.

Cierto es que con la reelección del presidente municipal, que para unos tendrá ventajas y para otros no tantas, lo indiscutible es que lo que conocemos como “curva de aprendizaje” ya se dio: ese tiempo que teóricamente se tiene ganado, puesto que en los años anteriores ya debió haberse dado el acercamiento con la ciudadanía y los diversos actores de la vida urbana. También se debieron haber desarrollado canales para la gestión de recursos para realizar los proyectos que la ciudad requiere de la mejor manera.

Y es precisamente en este tema en el que me detengo para retomar un tema que compartí hace un par de semanas en este mismo espacio: me refiero al proyecto de puentes para vehículos y peatones que se pretende llevar a cabo en el Centro de la ciudad. Con mucho gusto recibí un mensaje de un lector en el cual recordó que de las muchas veces que se ha intentado resolver la problemática del paso del tren por el Centro Juárez, hace poco más de dos décadas el gobierno municipal en turno gestionó ante ferrocarriles nacionales una propuesta que iba por muy buen camino, pero a la cual, lamentablemente, no se le dio seguimiento. La propuesta consistía en desviar al tren hacia el cruce fronterizo Gerónimo-Santa Teresa para lo cual se contaba con el interés del gobierno de Nuevo México. Respecto a los terrenos que actualmente ocupa el ferrocarril, se pensó en convertirlos en un gran parque lineal que iría desde el Parque de Beisbol Juárez y La Chaveña, una de las colonias tradicionales de Ciudad Juárez con más historia, hasta el Monumento a Juárez, otro hito de la ciudad. ¿Se antoja, verdad?

Bien, pues esta propuesta que quedó en el aire no tiene por qué dejarse allá. Por un lado, se tendría la oportunidad de construir un gran proyecto de modernización de la frontera con un Centro de transferencia tanto de productos movilizaos a través del ferrocarril como de transporte de carga que impulsaría la economía y convertiría a nuestra ciudad en un importante polo de importaciones y exportaciones con todo el espacio necesario para una adecuada infraestructura: los productos pudieran movilizarse desde ahí a las diversas zonas industriales ubicadas dentro de la mancha urbana en vehículos de menor tamaño que facilitarían sus maniobras y al ciudadano común que transita por las calles nos ahorrarían muchos accidentes ¡Y baches!

¿Y qué me dice del parque lineal en el mero Centro de la ciudad? Al estilo San Antonio, o ¿por qué no? El parque Santa Lucía y Fundidora de Monterrey: museos, patrimonio y edificios históricos…

Tenemos la oportunidad de dar pasos para llevar más allá al Juárez que tanto nos da. Sí, ya sé, se nos están dando recursos y debemos aprovecharlos, sin embargo, la pregunta es ¿por qué conformarnos con proyectos que en lugar de expandir y dar lustre a la ciudad, abigarran aún más el Centro? Si existe la oportunidad de trabajar por una opción que expanda y no divida el Centro ¿por qué conformarnos con un proyecto que si bien resolverá un problema, dará lugar a otros tantos de índole urbana, económica, ambiental, cultural y social?

Lo que se haga en el Centro no tendrá marcha atrás, es tiempo de dejar atrás proyectos abigarrados para optar por uno que resuelva el problema de tajo y aporte al desarrollo de Juárez. Pareciera que se tiene temor de abrir las puertas a la participación porque amalgamar visiones puede ser difícil… pero nunca imposible. Seguramente, el tiempo no es problema en esta ocasión: se tiene experiencia y tres años por delante… se ganaría en gobernanza, y también en gobernabilidad.

Un saludo al Ing. Francisco Aguilera.