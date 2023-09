Exigir reforma migratoria multilateral

Un hombre de mezclilla y camiseta blanca está parado junto a su pequeña hija en una esquina del Centro. Cuando el semáforo se pone en rojo, la manda a pedir limosna. La niña me mira profundamente a través del vidrio con sus ojos tristes. Le sonrío, pero dudo si ofrecerle algo, ya que me da coraje que el padre mande a su pobre hija mientras que él se queda bajo la sombra.

El mismo día, caminando por el Centro hacia una farmacia, se le acerca un adolescente de tenis blancos a mi hija, demasiado cerca para mi confort, para ofrecerle dulces. Inmediatamente, me interpongo temiendo un instante por su seguridad. No queremos dulces, pero saco una moneda. El joven la toma y se le queda viendo para ver de qué denominación es. Yo me alejo rápidamente. Por un momento, me sentí inseguro, en plena luz del día, y frente a una multitud de transeúntes.

Ropa y calzado usados abandonados en las esquinas y callejones, cobijas, botellas de plástico, colchonetas sucias, basura, niños pequeños sin asearse, hombres vendiendo de todo, señoras haciendo fila para recibir alimentos en la iglesia, montones de personas bajo los puentes consultando sus teléfonos móviles… Son escenas que hace cinco años era raro ver tan seguido en los centros de Juárez y El Paso. Hoy es un fenómeno cotidiano para los que pasan algún tiempo ganándose la vida o turisteando por ahí.

Los tiempos en que llevaba a mis hijos a visitar el Parque Borunda para comer antojos, o a caminar por el Centro de Juárez para que sintieran la ciudad, comieran golosinas, y compraran medallitas o pulseras, han quedado muy atrás. En lugar de burritos, tortas de colita de pavo o tacos de barbacoa, ahora varios puestos ofrecen tortas cubanas, empanadas argentinas u otros tipos de comidas diferentes a las que recuerdo en mi juventud. Todo ha cambiado.

Durante el segundo trimestre del año la crisis la migratoria cedió temporalmente para los Estados Unidos, bajando la presión del Gobierno federal, pero después de unos meses de incertidumbre por el fin del Título 42; más y más migrantes han seguido arribado a Ciudad Juárez, llenando al límite los centros de ayuda y las iglesias que les ofrecen comida. En El Paso, las detenciones han aumentado de nuevo, por lo que se espera que la crisis migratoria humanitaria pronto sea noticia nacional sobresaliente. En Juárez, durante los últimos años, decenas de miles de migrantes han llegado para intentar cruzar al norte. Se calcula que hay al menos unos 12 mil migrantes que, si no pueden hacerlo legalmente, entonces lo intentan de cualquier manera. Nada tienen ya que perder, excepto claro, su vida o su libertad.

A nadie le gusta que invadan su territorio. Los límites territoriales entre vecinos son siempre tema de disputas. Si no se respetan los acuerdos o las normas establecidas, no se resuelven los conflictos bien para nadie. Ante los retos, surgen las oportunidades. Es tiempo de proponer una reforma migratoria comprensiva y realista que establezca reglas claras y eficaces. Que se busquen soluciones multilaterales. Si los números continúan al alza, como sucedió en el mes pasado de nuevo, seguramente la crisis migratoria volverá a tomar cada vez más importancia de cara hacia las elecciones del 2024 en ambos países, ya que el tema migratorio, junto a las tensiones políticas que causa este problema humanitario, seguirá provocando desacuerdos y tensiones para todos los países involucrados, así como oportunidades políticas para aquellos que propongan soluciones prácticas.

Recientemente, un video del CBP (Patrulla Fronteriza y Aduanas) mostró el momento en el que un niño de cuatro años se le cae de los hombros a un hombre que intentaba cruzar la valla a una altura de varios metros. Al caer, se tarda en levantar unos segundos, pero lo logra. Finalmente, el niño fue detenido. No se informó sobre su salud. Agentes dijeron después que fue abandonado por los adultos que lo acompañaron.

Muchos migrantes que ya habían intentado entregarse a las autoridades estadounidenses como refugiados, y fueron deportados, ahora intentan obtener una cita legalmente, si es que no se arriesgan a cruzar de indocumentados; pero muchos otros apenas van llegando, a veces engañados, en contingentes de cientos, con la intención de empezar un frustrante y largo proceso burocrático que tardará años, y que a veces ni los abogados entienden. Es un enredo. Hasta que les llega el momento de la desesperación y lo arriesgan todo. Pocos son los que logran su objetivo, pero esos pocos les dan esperanzas a otros más, que desde sus países empiezan a soñar con un mejor futuro.

Los migrantes sufren barreras físicas, culturales, políticas, económicas, y estructurales, dijo el obispo juarense José Guadalupe Torres Campos en una nota de información publicada en este medio sobre una cumbre binacional de obispos e invitados laicos. Una misa se llevó a cabo la semana pasada en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe de Juárez. Algunos migrantes enfrentan el clima, la selva, el desierto, a los extorsionadores, a las injusticias, expresó Torres Campos.

Desde Estados Unidos, los políticos conservadores, -encabezados por el expresidente Donald Trump y por sus ‘réplicas políticas’, los gobernadores de Texas Greg Abbott y Ron De Santis- no paran su retórica antiinmigrante. Una encuesta reciente en el estado de los Vaqueros de Dallas detectó que el 52 por ciento de sus residentes están de acuerdo con la instalación de peligrosas boyas en el Río Bravo, junto con alambres de púas que ya cobraron la vida de al menos dos migrantes. En la frontera de Ciudad Juárez, un veracruzano que caminaba por la orilla del río bajo el puente libre, terminó en el hospital herido de bala por un francotirador nocturno de la guardia nacional de Texas. Ante una débil protesta diplomática de México, los hechos, según autoridades norteamericanas, se siguen investigando. Un medio de Dallas cuestionó a la vocera de Abbott, Renae Eze, al respecto, pero esta no quiso contestar, refiriendo al periódico al departamento militar de Texas. La operación ‘Lone Star’ que implementó Abbott, usurpando la autoridad federal, ha tenido un costo ya de al menos 10 mil millones de dólares para el estado. Fondos que creemos podrían servir de mucho para buscar soluciones civiles hacia una reforma migratoria, y así evitar la fuerza desmedida de la que son capaces los militares en la frontera.

Desde que el gobernador texano implementó sus tan criticadas políticas migratorias, la tensión entre la frontera de México y Texas ha aumentado. Los críticos de Abbott piensan que, aunque hasta la fecha no ha buscado una candidatura presidencial, podría intentar lanzarse a la presidencia del 2024 en algún momento oportuno, siempre apelando a la base extremista del partido republicano. Abbott ha sido gobernador desde enero del 2015.

En las regiones fronterizas, el crecimiento militar sigue imparable. Cada vez llegan más guardias y más soldados a esta frontera. Biden envió mil 500 soldados a patrullar la línea divisoria, el pasado mes de mayo para reforzarla. Dos mil 500 soldados de la guardia nacional ya habían sido desplegados con anterioridad. Ante la inesperada disminución de los cruces ilegales del trimestre pasado, el pentágono retiró discretamente a mil 100 soldados de sus actividades de patrullaje, y se esperaba que los restantes 400 terminaran sus actividades al finalizar el mes de agosto, porque su misión de 90 días terminó. Sin embargo, al incrementarse los cruces de nuevo, el gobierno podría recular. La patrulla fronteriza arrestó al menos 91 mil inmigrantes ese mes, excediendo el récord anterior de 84 mil 486 en mayo del 2019. El incremento se debe, según datos oficiales, a que ahora llegan más personas con familias enteras.

En Juárez, las aduanas ahora son administradas por el Ejército mexicano, que también ha incrementado sus elementos por toda la ciudad. A pesar de la militarización tan obvia que se ha dado en la frontera, los índices de crimen no han disminuido, sino al contrario, han aumentado.

