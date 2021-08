-Exhibe General ante el jefe flojera de Corral

-Ni las luces de más de mil guardias nacionales

-No niega a su amigo, pero sí niega pecadillos

-La disolución de las masas para Los Dos Carnales

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, soltó la información real, tal como es; sin barniz, ni maquillaje, ni consideración alguna hacia el perezoso gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Durante la conferencia de prensa mañanera celebrada ayer en Juárez, Andrés Manuel López Obrador, aventó a Corral piropos no solamente ajenos, sino contrarios a la verdad, en particular al destacar una decencia y una honestidad de las cuales carece.

Hizo semejante pronunciamiento el presidente movido indudablemente por los espejitos de la traición al PAN que le ha vendido el gobernador chihuahuense y el beneficio político-electoral que de ahí sería derivado a la Cuarta Transformación y a Morena en el 2024.

Nada más dulce a los oídos de AMLO que los secretos de la ultraderecha, los intereses de los empresarios conservadores; los mecenas del PAN, los padrones electorales del blanquiazul por todo el país...

Todo eso ha puesto el gobernador en la mesa de la traición para el presidente. Pepitas de cobre cubiertas de falso oro. Información muy masticada de escaso valor real. Solo aportó pobreza a la campaña de Juan Carlos Loera.

López Obrador sabe lo que está recibiendo y seguramente se atiene a las consecuencias. Pagará por esos espejitos colocando en su gobierno a Corral pero no creemos que la inversión valga la pena.

Antes de iniciar en Juárez ayer la mañanera, presidió Andrés Manuel la reunión privada de coordinación de seguridad; de ahí surgieron las láminas que el general Sandoval presentó durante la conferencia de prensa que colocan a Chihuahua como uno de los estados con mayor violencia en el país, el tercero. Había que reclamar a Corral por ello, no aplaudir.

Pero el general se guardó en público varias láminas que presentó durante la reunión privada y que exhiben a Corral como un flojo. No lo dijo el militar así pero así fue entendido por los presentes al encuentro.

Dijo que de enero a julio, estadísticas en mano, el gobernador solo asistió al 25 por ciento de las reuniones de seguridad llevadas a cabo en el estado y que en otro 25 por ciento envió solo representante; es decir, no hubo presencia alguna del Gobierno estatal en el 50 por ciento de los encuentros de información y planeación de seguridad.

Corral por supuesto no halló dónde meterse. Dijo tener otros datos pero no los aportó. No los tiene.

El propio López Obrador ya había advertido el desinterés del mandatario chihuahuense por esas reuniones. Hoy corroboró que no ha cambiado, ni cambiará. El árbol creció torcido. Así lo adoptará para sacarle algo de leña.

***

Nomás no dan las cuentas en el supuesto despliegue de la Guardia Nacional en Chihuahua que llegaron a presumir el presidente Andrés Manuel López Obrador y el general Luis Rodríguez Bucio.

El reporte que entregó la instancia de seguridad federal al término de la visita presidencial evidencia claramente que de los dos mil 542 elementos que se supone están distribuidos por todo el estado, de más de mil ni sus luces. Nadie sabe dónde se encuentran.

Dichos agentes de la GN se encuentran dispersos en 10 municipios, de acuerdo a la numeralia oficial distribuida una vez que López Obrador abandonó la entidad.

Pero esa misma cantidad se encuentra asentada en 11 bases ya concluidas, de las cuales tres se ubican en Ciudad Juárez; además se asienta una base en construcción en el municipio de Camargo, que apenas se encuentra al 36 por ciento. Las imágenes del reporte aparecen en versión digital.

Bueno, en cada una de las 11 bases que ya están en funciones (y eso a medias, porque hay reportes de que algunas todavía no están terminadas y otras ni servicios básicos tienen), la capacidad instalada es para albergar a 120 elementos cada una. También el dato es oficial.

Así es, 120 guardias nacionales distribuidos en 11 comandancias arroja un despliegue real de apenas mil 320 efectivos de la corporación para todo el estado.

¿Dónde están los mil 220 elementos restantes que la aritmética básica exige para completar los dichos de los jefes de la Guardia Nacional?

Al interior de lo que fue la Policía Federal, y que en los hechos poco ha cambiado más allá del nombre y los colores institucionales, consideran el dato que se vino a presumir como algo totalmente fuera de la realidad.

Porque a esos números debe sumarse (o restarse más bien), que ni siquiera están llenas las bases ya en operación. Independientemente de las pobres instalaciones, los elementos enviados a la entidad son casi nada.

Esos números oficiales serían realidad solo si estuvieran proyectados a futuro, porque hoy, ahora, no hay tal cantidad.

***

El suspendido consejero de la Judicatura del Estado, Joaquín Sotelo Mesta, precisa que es amigo desde kínder del duartista privilegiado con la justicia selectiva de Javier Corral, Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación sentenciado por peculado en años pasados.

Dice que jamás ha negado ni negará a sus amigos, independientemente de los problemas judiciales que tengan. Y aunque en ello le vayan ataques de quienes pretenden que nunca regrese a despachar al Consejo de la Judicatura, en el cargo para el que fue propuesto por el Congreso del Estado.

El abogado asienta eso tras la difusión de fotos en las que aparece junto con Yáñez Herrera, las cuales, como se dijo, ni son un secreto ni obedecen a filtraciones. Son fotos que ambos presumen en sus redes sociales.

Lo que sí niega Sotelo Mesta es que el proceso iniciado por el Poder Judicial en su contra sea por “otros pecadillos” diferentes al de exigir públicamente que fuera investigada la selección de jueces y magistrados en el polémico proceso que dirigió su excompañera Luz Estela “Lucha” Castro.

No hay más base para la sanción que le han impuesto, separándolo provisionalmente del cargo de consejero, más que haber denunciado presuntos actos de corrupción de “Lucha”, la que fue consejera impuesta por el gobernador.

De ese asunto pronto deberá haber novedades, dado que el procedimiento no se ha detenido en las áreas administrativas de la institución.

***

Los números están todavía bajo análisis, pero ya existe evidencia de que en pleno año de Hidalgo el director de Pensiones Civiles del Estado, Alberto José "Tito" Herrera, ha permitido que le carguen mayores pasivos a la institución.

El caso de la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, quien metió a sus padres como beneficiarios por supuesta dependencia económica, no es único en el universo de derechohabientes.

Mientras a los maestros estatales y burócratas, simples mortales, les ponen un sinfín de trabas para ingresar familiares, sobre todo esposos en el caso de las mujeres empleadas, a los altos burócratas y personas con influencias les han abierto la puerta.

Por eso se estima un crecimiento superior al cinco por ciento en el universo de derechohabientes, entre lo registrado en 2017 y el cierre de la administración en este 2021.

El problema es el manejo discrecional del Comité de Afiliación y el Departamento de Afiliación y Vigencia de PCE, que siguen el procedimiento reglamentario en unos casos, pero en otros lo pasan por alto.

El más afectado es el magisterio estatal, que compone más del 50 por ciento de la población asegurada por el fondo de pensiones. Es el que más padece el deterioro en la calidad del servicio que conlleva cada derechohabiente que se le carga.

Hugo Gutiérrez Dávila, encargado de la recepción del organismo, deberá poner especial atención en la entrega que le hagan del organismo, que obviamente ya no es el mismo que a él le tocó dirigir durante un año en el sexenio de Francisco Barrio.

***

El hombro solidariamente cómplice colocado por Coparmex para que el municipio tuviera una salida decorosa al político nudo ciego que se fue armando por la Feria Juárez es ahora motivo de ironías y algo de sarcasmo entre los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial .

Se metieron a un temazcal de risa y solo salieron hasta volver con su tradicional rictus de seriedad. Tuvieron todo el fin de semana para componerse.

No había necesidad, dijeron, que el presidente de Coparmex, José Mario Sánchez Soledad, recurriera a términos de fórmulas químicas para pedirle a Armando Cabada que pospusiera la feria y que a su derecha, en conferencia de prensa, Cabada respondiera en sentido positivo.

“La dilución es una acción de diluir o diluirse un cuerpo o una sustancia. Es un proceso en el cual siempre se parte de una disolución concentrada a la cual se adiciona mayor volumen de disolvente, esto ocasiona que se modifiquen la concentración y el volumen de la disolución resultante, pero que permanezca igual la cantidad de soluto empleada para preparar la disolución”. Así, en esos términos arcanos y misteriosos para el respetable, fundamentó José Mario parte de su explicación. Los Thores, los Rogelios, los Yus, los Chitos, los Sotelos, reventados de la risa.

Acaso podría diluirse el repertorio de Los dos Carnales; primero ¿El Envidioso? Algunos días más tarde ¿El Mensaje?... después ¿El Borracho de Cochera?...

Era ese grupo el favorito de las masas diluidas.