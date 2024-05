¿Exclusión en el Centro Histórico de la ciudad? ¡Qué mal hablaría de nosotros!

Estamos muy envueltos en la dinámica electoral y eso nos distrae; pareciera que las cosas, sobre todo lo referente a la ciudad, se detienen y que no se retomarán hasta que las aguas se calmen después de las elecciones. Pero eso solo es aparente, la realidad es que ciertamente muchas cuestiones se detienen porque requieren inversiones y habrá que ver cómo resultan las cosas para evaluar el panorama. Sin embargo, siempre hay temas que siguen su curso y corremos el riesgo de que al dejar pasar los días sin poner en ellos la debida atención nos encontremos con una realidad que pudiera haber sido mejor, pero ya es demasiado tarde: de nada sirve que nos asalten los “hubiera dicho”… “hubiera hecho”…

Uno de esos temas del que no podemos dejar de atender es sin duda el paso del tren de carga por el Centro de la ciudad, un problema añejo en el diario vivir de los juarenses que viven al poniente de la ciudad. Algunos con mayor ahínco, desde hace décadas los gobiernos locales han perseguido solucionar este problema y parece ser que las negociaciones con Ferromex ahora tienen mayor posibilidad de concretarse. El pasado mes de febrero Grupo México Transportes Ferromex y el Gobierno municipal firmaron un convenio que consigna la colaboración ante ambos para construir un puente elevado en la avenida Vicente Guerrero y calle Francisco Villa y un paso a desnivel, obras que en ese entonces se anunció que arrancaría en abril o mayo: o sea, ya. Hace cosa de un mes, a principios de abril, el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación presentó ante los regidores el proyecto que, de acuerdo con director de Obras Públicas del Municipio, se encontraba en manos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para su análisis, mismo que se socializará cuando se tenga de regreso en el Municipio; será hasta entonces, dijo, que se buscará socializar con los involucrados y la ciudadanía en general. La pregunta es ¿no será entonces demasiado tarde?

Sin embargo, a pesar de la anhelada solución del problema del cruce del tren, la propuesta no ha sido muy bien recibida que digamos. Dada la magnitud del proyecto y el impacto que generará en el Centro de la ciudad, los comerciantes de la zona externaron al Gobierno municipal su preocupación y hasta molestia, por lo que pidieron calma antes de iniciarlo por las afectaciones que pudiera traer consigo la obra. Se sienten ignorados, y de hecho, lo están.

Mas no son los únicos a quienes la propuesta actual les parece incómoda: a pesar de que se argumenta que procura la feliz convivencia del tren, los automóviles y los peatones, el Consejo Ciudadano de Movilidad advierte que su diseño se preocupa obvio, por el tren, y luego solo por los automóviles, pues la propuesta incluye un paso peatonal, sí, de esos que son difíciles de usar por los peatones e imposible para los adultos mayores y personas con discapacidad. Esto, enfatizan, y tienen razón de hacerlo, va en contra de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; otra pregunta es: entonces, ¿qué sentido tiene contar con una Ley? ¿Quiénes deben cumplir y hacer cumplir la ley? Además, al parecer y a pesar de que ya se tiene el proyecto, no se cuenta con estudios de impacto ambiental ni la certeza de que cumple con la normatividad urbana se cuenta con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico en el que se considera a las personas con discapacidad; también se desconoce cómo se articularán el resto de las calles que cruzan por la zona. Así mismo, la Asociación de Historiadores atinadamente apunta que no se cuenta con la obligada dictaminación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Precisamente, la importancia del tema fue el motivo de una reunión que se llevó a cabo hace unos días de mano de especialistas en urbanismo y organizaciones de la sociedad civil cuya finalidad fue presentar ante los jóvenes la propuesta actual y una alterna elaborada precisamente con la participación de grupos sociales como Integra, que pugna por la inclusión de las personas discapacitadas. La alternativa muestra cómo es posible cumplir con la premisa de permitir más espacio libre para el flujo motorizado y, sobre todo, peatonal y ciclista, sin obstruir el paso del tren.

Tratándose del Centro Histórico de Ciudad Juárez, ¿la ciudad que queremos es aquella que deje fuera a personas mayores y aquellas con discapacidad? ¡Qué mal hablaría eso de nosotros! No nos conformemos con cualquier proyecto solo porque vamos a recibir recursos. Quienes piden analizar la propuesta y optar por otra alternativa, no son de aquellas que “tienen un problema para cada solución”… son aquellas que con conocimiento y experiencia piden participar, igual que los comerciantes, para lograr entre todos una mejor ciudad.