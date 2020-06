Evitará más dolor atender la lección

Debió ser la presión social y la machacante realidad en las calles las que al final del día se impusieran para conseguir la “caridad” gubernamental del color naranja en el semáforo creado para la reapertura económica de esta frontera a partir de mañana.

Se presenta Juárez a esa reactivación con dramáticos surcos en su piel, ocasionados por el ataque incesante del coronavirus, su estela de casi 500 muertes y superados ya los dos mil contagios. Luto, orfandad, dolor indescriptible narrado por los sobrevivientes, miedo colectivo sin precedentes.

Sufre la heroica ciudad, al mismo tiempo, laceraciones de pesadilla que la dejarán marcada de por vida en materia económica. El saldo pinta para monumental una vez que aparezcan íntegras las cifras de las pérdidas.

Los números oficiales nos hablan ya de casi 14 mil empleos malogrados durante los tres meses que permaneció en rojo el semáforo. Decenas de miles de hogares se quedaron literalmente secos. Hubo alimentos sólo de la compasión, y sólo para los muy pocos que alcanzaron. Miles engrosaron las gruesas capas de la indigencia.

En la industria maquiladora fue registrada la mayor pérdida de empleos, ocho mil; otros mil 200 en la industria de la construcción, 650 en transporte, 400 en el comercio, casi tres mil 600 en distintos servicios para empresas.

Con el semáforo en naranja llega la reapertura en distintos porcentajes de aforo para restaurantes, el comercio formal y otras actividades (el comercio informal creó su propio semáforo, se hizo justicia por sí mismo y luce casi al 100 por ciento abierto desde hace más de un mes por todos los rumbos de la ciudad).

Conseguirá esa apertura recuperar de entrada algunas cantidades menos que modestas de empleos. Aparte del pequeño porcentaje que el naranja permite en el regreso, la pésima noticia es que más de 660 negocios particularmente medios y pequeños no llegaron con vida a este día. Fueron desangrándose hasta morir y desaparecer.

La industria maquiladora es otra historia. Volvió a sus actividades hace un mes. A poco ha reinstalado casi al 80 por ciento de sus obreros. Los espacios laborales perdidos tampoco serán recuperados. Buena cantidad de empresas quebraron en sus respectivos países. No regresarán.

Un número importante de manufactureras lograron el beneficio de la reapertura gracias a la presión ejercida por el gobierno norteamericano a México, y a lo que ha dado en llamarse “embajada estadunidense” en el Gobierno estatal.

Aceptó el gobernador, Javier Corral, haber cedido ante los Estados Unidos para tomar esa decisión.

El miércoles por la noche se reunió el mandatario estatal básicamente con la directiva local de la Cámara de Comercio (Canaco), Index y Coparmex.

Los asistentes a las oficinas administrativas de Pueblito Mexicano no fueron tratados con educación ni al momento de la recepción, ni durante sus planteamientos, ni en la despedida. Fueron ingresados por pasillos distintos aparentemente para eludir a los insoportados medios de comunicación.

La respuesta sistemática de Corral a los empresarios fue negativa a la reapertura. Les insistió que ellos debían generar las condiciones de sana distancia para evitar aumento en los contagios… “y ya veremos”.

“Por presiones de los Estados Unidos accedí a abrir la industria maquiladora… pero el semáforo naranja va a depender del comportamiento de los juarenses de acuerdo a su movilidad, que para como vamos, no tenemos fecha cuándo cambie de color. Y por lo pronto, bares y gimnasios, se van hasta el último…”.

Así dijo el gobernador y regresó a los directivos empresariales por donde llegaron. Crispación, decepción, impotencia.

Pero fueron precisamente las reacciones de indignación por el maltrato y la advertencia de una campaña que de inmediato recibió nombre: “Corral, déjanos trabajar”, como lograron cambiar la terca actitud del mandatario.

El jueves sostuvo otra reunión con otro sector empresarial en el mismo tono de rechazo pero el viernes muy temprano anunció por redes sociales el color naranja desde una oscura oficina gubernamental en Juárez adecuada como set televisivo.

Quiso apretar innecesariamente Corral al menos otra semana pero terminó cediendo.

Su imagen, sin embargo, ya había pasado por la suela de los zapatos en los chats empresariales:

“Fue frustrante y desalentadora la postura del gobernador. Como hablarle a la pared. Una cerrazón que no se puede entender”, fue lo menos que le asestaron.

***

Falta muchísimo todavía por evaluar tanto en el terreno sanitario, económico y social de lo ocurrido hasta el momento en Juárez.

La tímida reapertura decretada para mañana nos aporta algunos elementos que han conducido a esa determinación pero de manera alguna garantiza una sustentabilidad firme hacia la nueva normalidad.

El talante insensible del Gobierno estatal, aquejado por la fiebre de la distancia y la frivolidad, -descrito como fotografía por algunos empresarios en su encuentro con él- representa una amenaza permanente a la salud, a la economía, a los intereses generales de los juarenses.

Veamos de qué tamaño es el problema. El pasado fin de semana mientras autorizaba Corral el color naranja para la gran mayoría de los municipios del estado, incluida la ciudad de Chihuahua, dejaba a un lado a Juárez y volaba en un avión propiedad de un funcionario suyo a Guanajuato, para reunirse con otros gobernadores del PAN y pelear contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Fueron dejados solos los juarenses en su mortal pelea por la sobrevivencia. A seguir cerrando unos, a continuar pagando rentas y sueldos otros al menos por una semana más de dolorosa resistencia.

Ese vuelo a Guanajuato es nada comparado con el tiempo que, ahora sabemos, el gobernador le ha dedicado a un asunto sin relación alguna con la contingencia sanitaria y la derivada crisis económica sufrida por el casi millón y medio de habitantes de esta frontera.

Se trata de la reforma electoral que pretende para regular parte de las elecciones del 2021 y garantizar el control de la sucesión en su propia silla. Es su intención heredar la gubernatura a un incondicional costo, bajita la mano, de mil millones de pesos sólo para poner en operación la eventual nueva ley electoral.

No ha tenido cabeza para pensar en otra cosa que no sea ese tema, con todo y sus múltiples apariciones en televisión. Pantallas adentro se han quedado los cientos, miles de millones de pesos en apoyos a comerciantes y pequeños empresarios.

Un sondeo elemental entre agremiados a Canaco y otras agrupaciones empresariales revela que el 99.99 por ciento de sus agremiados no ha recibido un peso partido por la mitad como apoyo.

La lección para los juarenses hasta esta etapa del Covid, una lección más, es que no habrá gobernador para entrar en su auxilio al menos de aquí a septiembre del año próximo si los propios juarenses no lo obligan a cumplir con sus respectivas tareas. Voluntariamente no moverá un dedo por sí solo aunque tenga residencia aquí y cuna en El Paso. Su desapego es como si hubiera nacido en Dubai y no conociera los burritos de El Centenario ni el menudo del Bombero.

Juárez representa más del 40 por ciento de la economía estatal pero no recibe a cambio ni el 10 por ciento de esa proporción.

Sólo hasta el último instante y en calidad de motín lograron los afiliados al Consejo Coordinador Empresarial que su representación en turno alzara la voz frente al desinterés estatal.

Es esa la lección más importante. El semáforo pasó a naranja tras un esfuerzo que ha costado sangre, sudor y lágrimas a raudales, pero no hay garantía que así continúe ni Juárez pueda rehacer su vida paulatinamente si los liderazgos sociales duermen el sueño de los justos ya por egoístas intereses personales, ya por falta de carácter, valor o identidad con su ciudad.

Las bases de las organizaciones tienen la última palabra. Han visto de nuevo que los apretones de tuercas no solamente deben ser por rutina necesarios sino indispensables. Incluye el paquete a las diversas instancias de gobierno.

Por salud general comunitaria la vigilancia y la acción son de carácter cotidiano. El ejemplo está a la vista.