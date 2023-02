EU: ‘García Luna, el hombre de Calderón es narco’, ¿y Calderón?

Ciudad de México.— El 20 de enero de este año, en estas mismas páginas del Diario, en mi artículo “El Juicio del hombre más poderoso del sexenio de Calderón, en EU”, publiqué “Esta semana empezó un juicio histórico, lamentablemente para mal, de un mexicano, en Estados Unidos. También el más importante para México, aunque sea en aquél país, por las revelaciones que habrá en el mismo y que impactará en México, a la clase política mexicana, sobre todo panista: el juicio de Genaro García Luna, quien fuera el servidor público más poderoso con Calderón, incluso más poderoso que Calderón”, pues bien, el día llegó y este martes 21 de febrero de 2023 García Luna fue declarado culpable por un jurado de Nueva York de los siguientes delitos: tres por conspiración de narcotráfico en distintas modalidades, uno por pertenecer a la delincuencia organizada y uno por falsedad de declaración a autoridades de EU.

En cuanto se supo la noticia en México, casi de manera inmediata el mismo martes las redes sociales estallaron con una pregunta ¿Y Calderón?, como era lógico que iba a suceder, después de que en todo México corrió como reguero de pólvora dicha noticia, porque aunque el expresidente panista guardó silencio durante todo el juicio, y sólo se manifestó cuando el exfiscal de Nayarit testificó en el juicio que “Calderón sí sabía de los nexos de García Luna y que además él estaba involucrado” pues dicho expresidente le llegó a decir junto con el exjefe de la Policía Federal que tenía que apoyar al cártel de Sinaloa, sigue insistiendo en negarlo.

PUBLICIDAD

Por eso, a estas alturas y después de la culpabilidad de García Luna, resulta ya ilógico el argumento del expresidente panista negando que supiera. Al día de hoy los mexicanos no le creen y por el contrario, piensan que sí sabía y ha estado involucrado, no sólo porque efectivamente como lo han señalado varios medios internacionales y nacionales, García Luna fue el arquitecto de la llamada “Guerra contra el narco”, que no fue otra cosa que una guerra de un cártel contra los demás, desde el Gobierno federal, un hombre de todas las confianzas del primer mandatario del país en el período 2006-2012, que tenía todo el poder de la seguridad pública en México, por encima de las fuerzas armadas, pues todas las reuniones de seguridad eran encabezadas por él, siempre al lado de Calderón.

Horas después de que su exsocio, examigo (ahora lo niega) y exprimer funcionario de todas sus confianzas fue hallado culpable de narcotráfico por EU, Calderón siguió negando que estuviera enterado y de manera cínica sigue insistiendo que actuó apegado a la ley. Al día de hoy, ni los medios de comunicación y periodistas que antes fueron aliados de ellos pueden defender a ambos, porque ya son indefendibles.

Incluso el vocero de la oposición Loret de Mola sentenció con estas palabras a García Luna (por supuesto de Calderón no dijo nada): “El todo poderoso, el que creo la AFI, inventó la Policía Federal, instaló Plataforma México, fue el hijo predilecto de la DEA, la CIA, el FBI, la Interpol, el que tuvo presupuesto ilimitado en México y recibió millones de dólares de Estados Unidos, el que diseñó la guerra contra el crimen organizado y cuya estrategia de combate al narco perduró años después. Ese, fue condenado por narco. Así de sencillo. Así de dramático. Así de indignante. Así de peligroso”.

La historia está juzgando esa época y con este veredicto se le da la razón a AMLO, no sólo son corruptos, además le hicieron un gran daño a México (en especial a Juárez y Chihuahua), aunque la oposición lo siga negando. Puedo decir sin temor a equivocarme que si García Luna fue sentenciado en Estados Unidos es porque no gobiernan ellos, de lo contrario habrían valorado su relación con México por sentenciar a un hombre corrupto y narcotraficante, hijo favorito del régimen prianista.

La molestia del prianismo es doble, porque no pueden decir que García Luna es un perseguido político, víctima del presidente. Afortunadamente los tiempos políticos han cambiado, pues de seguir gobernando ellos, García Luna no sólo no estaría sentenciado por narcotráfico en EU, seguramente formaría parte del Gabinete. Ha quedado claro entonces por qué a los que antes nos gobernaron les molesta tanto el gobierno de AMLO, no les interesa México, quieren seguir delinquiendo, por eso están desesperados por volver.